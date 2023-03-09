Сычев о паспортах Малкома и Клаудиньо: «Хотелось бы, чтобы в сборной играли только русские. Мы должны воспитывать своих»

высказался о том, что и получили российское гражданство.

– Малком и Клаудиньо недавно получили гражданство РФ. Что думаешь насчет такой натурализации?

– Это не очень хорошо. Мы должны воспитывать своих футболистов. Хотелось бы, чтобы в сборной России играли только русские.

При этом мы помним примеры Фернандеса и Гильерме, которые приносили пользу. Посмотрим, как будет с Малкомом и Клаудиньо.

Я не думаю, что это история про сборную. Больше про статус легионера.

Но если начнет их вызывать – конкуренция пойдет на пользу нашим молодым, – сказал бывший нападающий сборной России.