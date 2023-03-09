Сычев о паспортах Малкома и Клаудиньо: «Хотелось бы, чтобы в сборной играли только русские. Мы должны воспитывать своих»
Дмитрий Сычев высказался о том, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.
– Малком и Клаудиньо недавно получили гражданство РФ. Что думаешь насчет такой натурализации?
– Это не очень хорошо. Мы должны воспитывать своих футболистов. Хотелось бы, чтобы в сборной России играли только русские.
При этом мы помним примеры Фернандеса и Гильерме, которые приносили пользу. Посмотрим, как будет с Малкомом и Клаудиньо.
Я не думаю, что это история про сборную. Больше про статус легионера.
Но если Валерий Карпин начнет их вызывать – конкуренция пойдет на пользу нашим молодым, – сказал бывший нападающий сборной России.
Есть граждане Российской Федерации.
А для Европы, Америки и т.д. мы все всегда были просто русские. Независимо от того, башкир ты, калмык, русский, украинец или еврей.
А "россиян" алкаш Ельцын придумал. Гори он в аду!
7*2 и два раза 166 пополам
Глянь в словарь языка, русский - это не только в значении национальность.
А тема не такая уж и невинная. Облизывание сепаратизма - очевидная попытка подрыва государственности. Вам хотя бы платят?)
"Ну да, ну да, пошли мы ..."