Сычев о паспортах Малкома и Клаудиньо: «Хотелось бы, чтобы в сборной играли только русские. Мы должны воспитывать своих»

Теги Зенит Дмитрий Сычев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Малком Клаудиньо Футбол

Дмитрий Сычев высказался о том, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

– Малком и Клаудиньо недавно получили гражданство РФ. Что думаешь насчет такой натурализации?

– Это не очень хорошо. Мы должны воспитывать своих футболистов. Хотелось бы, чтобы в сборной России играли только русские.

При этом мы помним примеры Фернандеса и Гильерме, которые приносили пользу. Посмотрим, как будет с Малкомом и Клаудиньо.

Я не думаю, что это история про сборную. Больше про статус легионера.

Но если Валерий Карпин начнет их вызывать – конкуренция пойдет на пользу нашим молодым, – сказал бывший нападающий сборной России.

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55 комментариев

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Slavick Nemkovsky
Помню, как-то давно у Дрогба брали интервью, и он рассказывал: Когда я играл в Марселе, у нас была отличная команда. Только я никак не мог понять, как там оказался этот чувак
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Костя Ибраилов
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: планируют воспитывать своих футболистов
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Яна Рябова
Извините татары, башкиры, чуваши, мордва.... только русские.
Да ладно, очевидно же, что он неправильно выразился.
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Пакаев
Бакаев, Джикиа, Девеев, Оздоев на выход
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sprmn
Ответ Мерген Морозов
Я думаю он просто имел ввиду чтобы играли не натурализованные а представители народов россии
Интересто кто этот тупой выше коммент плюсует это просто сверх очевидно что Сычев имел ввиду.
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Виктор
Ответ Олег Акимов
Окей, а кто тогда россияне? Люди с российским паспортом? Или те кто в России родились?
Да нет никаких россиян.
Есть граждане Российской Федерации.
А для Европы, Америки и т.д. мы все всегда были просто русские. Независимо от того, башкир ты, калмык, русский, украинец или еврей.
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denisnor
Сам то хоть одного воспитал? "воспитатель"
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MATRiX
Ответ Albert Rrahmani
Я как татар оскорблен данным высказыванием. Вот же нацист...
Урыслар шул…)
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MATRiX
Ответ Виктор
Титульная нация у нас русские. Более 80% населения. А "россиян" алкаш Ельцын придумал. Гори он в аду!
Русских очевидно меньше 80 процентов даже по статистике.
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MATRiX
Ответ Данила Вишневский
Сами придумали разделение на россиян и русских, а теперь ноете. Все перечисленные русские, никаких россиян не существует
Я татарин и никогда не был и не буду русским. И немцем тоже не буду и кем либо ещё. Глупости не надо писать.
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MATRiX
Ответ blaugrano
Русские - имеется в виду россияне. Так воспринимают нас в мире.
Нет, не нужно записывать в русские других. В мире у же тоже давно знают, что в России живут не только русские.
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Виктор
Ответ Nerazzurri-88
Россияне, а не русские. У нас всё же много национальностей коренных.
Титульная нация у нас русские. Более 80% населения.
А "россиян" алкаш Ельцын придумал. Гори он в аду!
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Valery Fan
Ответ Recreated
А немцы??
зачем немцы
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sashka.loker
Ответ blaugrano
Русские - имеется в виду россияне. Так воспринимают нас в мире.
нас не воспринимают в мире как русских, нас называют russian, что означает россиянин или русский. Но наши переводчики почему-то всегда выбирают второй вариант
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rarog
Болеть за сборную не бросим
7*2 и два раза 166 пополам
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Михаил Сафонов
Да кто про сборную то говорит?
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Данила Вишневский
Ответ Яна Рябова
Извините татары, башкиры, чуваши, мордва.... только русские.
Сами придумали разделение на россиян и русских, а теперь ноете. Все перечисленные русские, никаких россиян не существует
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-2
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Nerazzurri-88
Россияне, а не русские. У нас всё же много национальностей коренных.
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владимир семенов
Так так и будет,и играть вы будете только между собой
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Милчик
Ответ Яна Рябова
Извините татары, башкиры, чуваши, мордва.... только русские.
на такого рода сообщения, какой то расист всем минусы ставит. Эй парень отзавись, не прачься, выясним тет-а-тет)
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Милчик
Ответ Олег Акимов
Дагестанцы, татары, финно-угры и т.д.: "Ну да, ну да, пошли мы ..."
какой то расист минус всем ставит)
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Onion
Ответ Albert Rrahmani
Я даже не удивлен, что у таких русских как ты, или кем бы ты ни был, нет никакого самоопределения. Крутой футболист в сборной рф - все русские, понимать надо. Кто-то совершил преступление с нерусским именем или фамилией - даг, чечечнец и т.д, но не русский, тоже понимать надо. Короче, я так понял, "русский" - это прилагательное, как слово "узкий", например.
Это ты о чем-то очень своем, интимном)))
Глянь в словарь языка, русский - это не только в значении национальность.
А тема не такая уж и невинная. Облизывание сепаратизма - очевидная попытка подрыва государственности. Вам хотя бы платят?)
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Albert Rrahmani
Ответ Onion
Что за дурацкий комментарий? Русские - это россияне в данном контексте, это очевидно любому, кто не хочет тупо хайпануть.
Я даже не удивлен, что у таких русских как ты, или кем бы ты ни был, нет никакого самоопределения. Крутой футболист в сборной рф - все русские, понимать надо. Кто-то совершил преступление с нерусским именем или фамилией - даг, чечечнец и т.д, но не русский, тоже понимать надо. Короче, я так понял, "русский" - это прилагательное, как слово "узкий", например.
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-2
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Олег Акимов
Ответ Onion
Что за дурацкий комментарий? Русские - это россияне в данном контексте, это очевидно любому, кто не хочет тупо хайпануть.
Окей, а кто тогда россияне? Люди с российским паспортом? Или те кто в России родились?
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Олег Акимов
Дагестанцы, татары, финно-угры и т.д.:
"Ну да, ну да, пошли мы ..."
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