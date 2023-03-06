«Если «Зенит» выводит бразильцев из числа легионеров, обходит квоту, с кем они собираются соревноваться в РПЛ? Ладно бы это еще было под ЛЧ». Борис Игнатьев о питерцах

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Сборная России по футболу Борис Игнатьев натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Борис Игнатьев высказался о натурализации Малкома и Клаудиньо.

Президент России Владимир Путин ранее предоставил российское гражданство бразильским игрокам «Зенита».

– В чем смысл получения российского гражданства Малкома и Клаудиньо? Что хочет из этой ситуации выжать «Зенит» и что – сами бразильцы?

– Не знаю, может, Малком и Клаудиньо решили весь остаток жизнь провести в Петербурге, тогда честь им и хвала. Но я в это не верю (смеется).

Но если «Зенит» решил вывести бразильцев из числа легионеров, обойти квоту, то возникает вопрос, с кем тогда петербуржцы собираются соревноваться в чемпионате? Ну ладно бы это еще происходило под Лигу чемпионов. А в нынешней ситуации? Не понимаю смысл такого шага.

– Для многих это непонятно.

– Чтобы не потерять темп, «Зениту» нужно создавать условия развития для нового поколения талантливых игроков. На это направление следовало бы бросить питерскому клубу свои силы.

Что же касается появления бразильцев в нашей сборной, то лично я не поддерживаю такие начинания.

– В стартовом составе «Спартака» в матче против «Локомотива» на Кубок России на поле вышло 11 россиян. Можно ли такого в ближайшем будущем шага ожидать от «Зенита»?

– Нет, надеяться на такое не стоит. В петербургском клубе свои подход и восприятие.

Акцией с Малкомом и Клаудиньо они показали, что им нужен результат. Вероятно, потому что приучили болельщиков из Петербурга к победам, регалиям. Но надо пробовать и другие пути развития.

– Руководство «Зенита» не скрывает, что мечтает весной получить вторую «звезду», оформив десятое чемпионство. Но, может, после этого количество легионеров сократится, и петербуржцы сделают ставку на российских футболистов?

– В ближайшее время ожидать подобного сложно. Получение паспортов бразильцами говорит о том, что ставка на иностранный легион продолжится.

Тем более что пока иностранцы помогают достичь всех целей, которые ставятся перед клубом, – сказал бывший тренер сборной России.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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11 комментариев

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AIBOLIT66
Борис Игнатьев спонсор Зенита? в каком качестве он дает советы? Были Ари, Фернандес с гражданством, ещё кто-то, это погоды не делает.
и потом, в Лиге Чемпионов лимита нет.
а в Англии нет англичан в АПЛ, ну, очень мало...
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Otto Kretschmer
Ещё один с прогоревшими штанами.
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evil
стыдно за наш позорный зенит
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космонавт на дереве
Ответ Дмитрий9779
Боря не разобрался в теме,Малком будет считаться не легионером через 1,5 года,при подаче заявления в ФИФА по смене спортивного гражданства,Клауд через 3,5 года.
да щас, со следующего сезона станут лимитчиками, если не сбегут
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sacha2
Ответ Дмитрий9779
Боря не разобрался в теме,Малком будет считаться не легионером через 1,5 года,при подаче заявления в ФИФА по смене спортивного гражданства,Клауд через 3,5 года.
...это в матчах УЭФА, а в России они уже не легионеры. Готовьтесь к ужесточению лимита... Зенит уже готовится.
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Любовь Мелехова
Ответ Grishkevich
Для того чтобы не платить 35% налог. Кто еще не понял
Резиденты, проживающие в РФ свыше 183 дней и имеющие рабочую визу/контракт/ платят налог как и россияне, т.е.13%, как и граждане России.
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Любовь Мелехова
Ответ igls54
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Его заявку на российский паспорт отклонили, а если голландский суд признает его виновным, то мясным придется с ним расстаться.
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Дмитрий9779
Боря не разобрался в теме,Малком будет считаться не легионером через 1,5 года,при подаче заявления в ФИФА по смене спортивного гражданства,Клауд через 3,5 года.
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Grishkevich
Для того чтобы не платить 35% налог. Кто еще не понял
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Ростовский
У нас сейчас лимит мягкий для всех. - Покупайте 13 качественных легионеров и соревнуйтесь с Зенитом. Никто не запрещает.
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Meeeshel Bibikoff
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Злодей Спб
Почему делаем? Потому что можем.

Никакого криминала тут нет, Владимир Владимирович лично визу ставил на указ о приёме в российское гражданство Малкома и Клаудиньо.

С засильем московских клубов Зенит борется один.
Для этого надо быть во всеоружии и использовать все возможности. Обходить квоту на 13 в заявке смысла нет - у Зенита только 10 легионеров на балансе. А вот если на поле Малком и Клауд перестанут считаться легами, то это будет хорошим подспорьем.
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igls54
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