«Если «Зенит» выводит бразильцев из числа легионеров, обходит квоту, с кем они собираются соревноваться в РПЛ? Ладно бы это еще было под ЛЧ». Борис Игнатьев о питерцах

высказался о натурализации и Клаудиньо.

Президент России Владимир Путин ранее предоставил российское гражданство бразильским игрокам «Зенита».

– В чем смысл получения российского гражданства Малкома и Клаудиньо? Что хочет из этой ситуации выжать «Зенит» и что – сами бразильцы?

– Не знаю, может, Малком и Клаудиньо решили весь остаток жизнь провести в Петербурге, тогда честь им и хвала. Но я в это не верю (смеется).

Но если «Зенит» решил вывести бразильцев из числа легионеров, обойти квоту, то возникает вопрос, с кем тогда петербуржцы собираются соревноваться в чемпионате? Ну ладно бы это еще происходило под Лигу чемпионов. А в нынешней ситуации? Не понимаю смысл такого шага.

– Для многих это непонятно.

– Чтобы не потерять темп, «Зениту» нужно создавать условия развития для нового поколения талантливых игроков. На это направление следовало бы бросить питерскому клубу свои силы.

Что же касается появления бразильцев в нашей сборной, то лично я не поддерживаю такие начинания.

– В стартовом составе «Спартака» в матче против «Локомотива» на Кубок России на поле вышло 11 россиян. Можно ли такого в ближайшем будущем шага ожидать от «Зенита»?

– Нет, надеяться на такое не стоит. В петербургском клубе свои подход и восприятие.

Акцией с Малкомом и Клаудиньо они показали, что им нужен результат. Вероятно, потому что приучили болельщиков из Петербурга к победам, регалиям. Но надо пробовать и другие пути развития.

– Руководство «Зенита» не скрывает, что мечтает весной получить вторую «звезду», оформив десятое чемпионство. Но, может, после этого количество легионеров сократится, и петербуржцы сделают ставку на российских футболистов?

– В ближайшее время ожидать подобного сложно. Получение паспортов бразильцами говорит о том, что ставка на иностранный легион продолжится.

Тем более что пока иностранцы помогают достичь всех целей, которые ставятся перед клубом, – сказал бывший тренер сборной России.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?