Черчесов о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Классные мастера, могут помочь сборной. Но мы в свое время никого не просили менять гражданство»

нормально относится к натурализации Малкома и Клаудиньо.

Президент России Владимир Путин ранее предоставил российское гражданство бразильским игрокам « ».

– Как относитесь к натурализации и ?

– Нормально. Это классные мастера, которые, если появится такая возможность, помогут нашей сборной – можно только порадоваться за нее.

Но напомню, когда мы возглавляли национальную команду, то не просили никого поменять гражданство – и Марио Фернандес, и Гильерме, и футболисты с немецкими корнями сделали это сами.

И только после этого получили вызовы, – сказал главный тренер «Ференцвароша», ранее работавший со сборной России.