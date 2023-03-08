Черчесов о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Классные мастера, могут помочь сборной. Но мы в свое время никого не просили менять гражданство»
Станислав Черчесов нормально относится к натурализации Малкома и Клаудиньо.
Президент России Владимир Путин ранее предоставил российское гражданство бразильским игрокам «Зенита».
– Как относитесь к натурализации Малкома и Клаудиньо?
– Нормально. Это классные мастера, которые, если появится такая возможность, помогут нашей сборной – можно только порадоваться за нее.
Но напомню, когда мы возглавляли национальную команду, то не просили никого поменять гражданство – и Марио Фернандес, и Гильерме, и футболисты с немецкими корнями сделали это сами.
И только после этого получили вызовы, – сказал главный тренер «Ференцвароша», ранее работавший со сборной России.
5 комментариев