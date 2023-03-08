Черчесов о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Классные мастера, могут помочь сборной. Но мы в свое время никого не просили менять гражданство»

Теги Зенит Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Гильерме Марио Фернандес натурализация Малком Клаудиньо Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов нормально относится к натурализации Малкома и Клаудиньо. 

Президент России Владимир Путин ранее предоставил российское гражданство бразильским игрокам «Зенита».

– Как относитесь к натурализации Малкома и Клаудиньо?

– Нормально. Это классные мастера, которые, если появится такая возможность, помогут нашей сборной – можно только порадоваться за нее.

Но напомню, когда мы возглавляли национальную команду, то не просили никого поменять гражданство – и Марио Фернандес, и Гильерме, и футболисты с немецкими корнями сделали это сами.

И только после этого получили вызовы, – сказал главный тренер «Ференцвароша», ранее работавший со сборной России. 

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5 комментариев

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avcgloronalduMU
Ответ Nogoi89
Рауш, Роман Нойштедер, Марио, Ари.
черчесрв балабол
+1
0
+1
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LeUsso
Ближайший турнир, на который наша сборная теоретически может попасть - это ЧМ’26 (и то вряд ли, учитывая место проведения). Обоим бразильцам будет около 30. Нет здесь никакой «помощи сборной», чисто клубные интересы
0
0
0
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Hong Kil
Выходит Карпин в ногах валялся у бразильцев?
+3
-1
+2
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Nogoi89
Рауш, Роман Нойштедер, Марио, Ари.
+4
-1
+3
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Ярик01
Как можно "самим это сделать" в случае с Марио Фернандесом? Да и с "немецкими корнями" Нойштойер или как его там, получил тоже через указ президента.
+1
-1
0
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