Акинфеев про Яшина: «Мне надо было взять ЧМ или Евро, чтобы приблизиться. У него есть «Золотой мяч», это о многом говорит»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Лев Яшин Сборная России по футболу Динамо Москва Золотой мяч сборная СССР Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Акинфеев ответил на вопросы про Льва Яшина и свое место в истории.

– Когда-то вы сказали, что вы никто по сравнению с Яшиным. Сейчас как думаете?

– По-прежнему так считаю. Во-первых, у Льва Ивановича есть «Золотой мяч», и это о многом говорит. Даже в те времена, когда были Пеле, куча других классных футболистов, он его получил.

– Пеле его и не мог получить – в ту пору «Золотой мяч» вручали только европейцам.

– Все равно! Звезд из Европы тоже было очень много. Плюс сейчас можно в YouTube посмотреть нарезку старых хроник – Яшин такие сейвы делал! Чего стоит один матч в составе сборной мира против сборной Англии на «Уэмбли», когда Лев Иванович, как пантера, все потащил.

Ни один человек не может приблизиться к нему. Чтобы подойти поближе, мне надо было хотя бы выиграть чемпионат Европы или чемпионат мира. Тогда бы я, может, задумался, что где-то рядом. Но не сейчас.

– Какое место в истории будет у вас, по собственным ощущениям?

– Это будут решать люди. Надеюсь, что хорошего будет намного большего, чем негатива. Хотя прекрасно понимаю, что и в обычной жизни, когда ты уходишь из футбола, начинается и хорошее, и плохое, и разные житейские ситуации случаются.

Дай бог, чтобы, если не брать только спортивные достижения, обо мне вспоминали только хорошее, – сказал вратарь ЦСКА.

Игорь Акинфеев: «Лев Яшин – великий, а я – никто еще»

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11 комментариев

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ДМ-1чемпион
Яшин это легенда! В честь Яшина назван приз лучшему вратарю мира! У Яшина друзья были супер звездами футбола Пеле и Эйсебио! Яшин недостижим!
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Самый адовый Крикун
От Москвы до Гималаев король воздуха - Дасаев!
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olander
Ни о чем это не говорит, кроме квалификации советских дипломатов.
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Shuller18
Ответ Оригинальный Ник
Черчесов, Малафеев, Филимонов? В России было много классных вратарей
Были безусловно, но Игорь далеко впереди. Если взять совокупность мастерства, стабильности, командных и личных достижений, то там даже рядом никто не стоит.
+5
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+5
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zer
Яшин легенда мирового футбола, Акинфеев - российского. это тоже немало и достойно уважение, но Игорь прав - фигуры несопоставимые.
+3
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Оригинальный Ник
Ответ Shuller18
Одного из?) По-моему, если брать постсоветскую Россию, то Игорь находится в каком-то космосе относительно остальных отечественных вратарей.
Черчесов, Малафеев, Филимонов? В России было много классных вратарей
+1
-5
-4
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Shuller18
Ответ Дмитрий Пузырёв
Адекватное мнение одного из лучших отечественных вратарей постсоветской истории.
Одного из?) По-моему, если брать постсоветскую Россию, то Игорь находится в каком-то космосе относительно остальных отечественных вратарей.
+11
0
+11
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Дмитрий Пузырёв
Адекватное мнение одного из лучших отечественных вратарей постсоветской истории.
+8
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57s6w79qhh
Молодец Игорь. Скажем так принизил себя, но в глазах многих возвысился уверен.
+1
-5
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Владимир Молявин
Молодец, Игорь!!! Всё правильно сказал.
+13
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Apol
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