Акинфеев про Яшина: «Мне надо было взять ЧМ или Евро, чтобы приблизиться. У него есть «Золотой мяч», это о многом говорит»

Игорь Акинфеев ответил на вопросы про Льва Яшина и свое место в истории.

– Когда-то вы сказали, что вы никто по сравнению с Яшиным. Сейчас как думаете?

– По-прежнему так считаю. Во-первых, у Льва Ивановича есть «Золотой мяч», и это о многом говорит. Даже в те времена, когда были Пеле, куча других классных футболистов, он его получил.

– Пеле его и не мог получить – в ту пору «Золотой мяч» вручали только европейцам.

– Все равно! Звезд из Европы тоже было очень много. Плюс сейчас можно в YouTube посмотреть нарезку старых хроник – Яшин такие сейвы делал! Чего стоит один матч в составе сборной мира против сборной Англии на «Уэмбли», когда Лев Иванович, как пантера, все потащил.

Ни один человек не может приблизиться к нему. Чтобы подойти поближе, мне надо было хотя бы выиграть чемпионат Европы или чемпионат мира. Тогда бы я, может, задумался, что где-то рядом. Но не сейчас.

– Какое место в истории будет у вас, по собственным ощущениям?

– Это будут решать люди. Надеюсь, что хорошего будет намного большего, чем негатива. Хотя прекрасно понимаю, что и в обычной жизни, когда ты уходишь из футбола, начинается и хорошее, и плохое, и разные житейские ситуации случаются.

Дай бог, чтобы, если не брать только спортивные достижения, обо мне вспоминали только хорошее, – сказал вратарь .

Игорь Акинфеев: «Лев Яшин – великий, а я – никто еще»

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