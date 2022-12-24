Митрюшкин о лучших вратарях XXI века в России: «Акинфеев! Огромнейший вклад – чемпионат мира, Кубок УЕФА. Овчинников нравился характером, харизмой»

назвал лучших вратарей в российском футболе в XXI веке.

«Акинфеев! Конечно, все вратари его уважают, он внес огромнейший вклад в российский футбол – чемпионат мира, Кубок УЕФА. Тут без вопросов!

мне нравился своим характером, харизмой. В детстве это один из самых любимых русских вратарей. Когда я играл за дубль, он был тренером вратарей , меня очень обрадовало, что он иногда подходил, давал советы, хвалил после матчей. Это мне очень запомнилось, было очень приятно.

Матвей Сафонов сейчас играет на высоком уровне. Саня Селихов, , Сергей Песьяков, – я со всеми работал, как я могу что-то говорить про них? Они мои друзья, не хочу ставить кого-то ниже или выше», – сказал голкипер «Химок».

Игорь Акинфеев выиграл Кубок УЕФА в составе ЦСКА в 2005 году и дошел со сборной России до четвертьфинала чемпионата мира в 2018-м.