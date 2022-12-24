Митрюшкин о лучших вратарях XXI века в России: «Акинфеев! Огромнейший вклад – чемпионат мира, Кубок УЕФА. Овчинников нравился характером, харизмой»
Антон Митрюшкин назвал лучших вратарей в российском футболе в XXI веке.
«Акинфеев! Конечно, все вратари его уважают, он внес огромнейший вклад в российский футбол – чемпионат мира, Кубок УЕФА. Тут без вопросов!
Сергей Овчинников мне нравился своим характером, харизмой. В детстве это один из самых любимых русских вратарей. Когда я играл за дубль, он был тренером вратарей ЦСКА, меня очень обрадовало, что он иногда подходил, давал советы, хвалил после матчей. Это мне очень запомнилось, было очень приятно.
Матвей Сафонов сейчас играет на высоком уровне. Саня Селихов, Артем Ребров, Сергей Песьяков, Андрей Дикань – я со всеми работал, как я могу что-то говорить про них? Они мои друзья, не хочу ставить кого-то ниже или выше», – сказал голкипер «Химок».
Игорь Акинфеев выиграл Кубок УЕФА в составе ЦСКА в 2005 году и дошел со сборной России до четвертьфинала чемпионата мира в 2018-м.
Нигматуллин в 21 веке хорошо отыграл лишь год, потом резко погас