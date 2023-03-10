Ткаченко рассказал, что «Аль-Наср» хотел арендовать Одоевского: «Даниил долго не играл, а там нужно было сразу выходить в основе – и учитывая приезд Роналду, было бы огромное давление»

Теги Зенит Федор Смолов Криштиану Роналду премьер-лига Россия Sports.ru Герман Ткаченко высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Давид Оспина Кейлор Навас Зелимхан Бакаев Эльдор Шомуродов Даниил Одоевский Футбол

Клуб Криштиану Роналду интересовался вратарем «Зенита» Даниилом Одоевским. 

Об этом рассказал глава компании ProSports Management Герман Ткаченко. 

– Вы ездили в Саудовскую Аравию. Это реакция на изменение рынка?

– В том числе. Это очень интересный, но сложный рынок. Мы сейчас там выстраиваем свою инфраструктуру. Он сложный, очень фрагментированный, но мы прекрасно понимаем, с кем там разговаривать. Если мы не можем зайти в Европу, нужно заходить в топовую азиатскую лигу.

– О чем вы говорите с саудовцами?

– Понятно, что на повестке были Шомуродов, Смолов. Бакаев был не против перехода в клуб из Саудовской Аравии. Был даже назначен медосмотр, но в последний момент его перенесли. Для них это норма: не отвечать месяц, а потом все решить за 20 минут или, как в этом случае, наоборот. Мы ждать не могли.

Но к нам саудовцы обращаются и как к компании, которая может помочь в переговорах с футболистами из ведущих лиг. Кроме того, у нас среди клиентов много азиатских футболистов – тут Саудовская Аравия тоже интересна.

В зимнее трансферное окно мы получили очень неожиданный запрос из Саудовской Аравии. Это предложение от «Аль-Насра» по аренде Даниила Одоевского. У них травмировался Давид Оспина, Кейлор Навас отказался от перехода.

Эмоционально было очень интересно, но мы даже не дошли до разговора с «Зенитом». Одоевский долго не играл, а там нужно было сразу выходить в основе – и учитывая приезд Криштиану, было бы огромное давление. Плюс это была гладкая аренда только на шесть месяцев, что не позволяло оценивать этот переход как эффективную часть планирования его карьеры, – сказал Ткаченко в интервью Sports.ru.

«Клуб не может сказать агенту: «Ты мне предложил дерьмо, поэтому ты виноват». Интервью Германа Ткаченко

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13 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ответ Злодей Спб
Про интерес к Одоевскому со стороны саудитов - это какой-то заказной штэш-ток, чтобы напомнить о его существовании. Он в РПЛ то никому не нужен, как и самому Зениту, что уж говорить о зарубежных командах. В заявке Зенита присутствует исключительно из-за квоты на воспитанников.
Вы оцениваете вратаря по игре в 20 лет? Малафеев в этом возрасте только начинал играть за Зенит
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Сергей Ефимов
чушь какая-то, там с лимитом проблемы, чтобы еще брать непонятного иностранца в лице Одоевского..
Это больше разгон какой-то на подписание нового контракта чтоли..
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LLiriKK
Ткаченко верен себе, как и каких-нибудь лет пятнадцать назад: все кругом только и мечтают заполучить к себе его клиентов, но злодейка-судьба оказывается неблагосклонна!
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Wiley Fox
Уткинский дружок сказки эти только тупицам может вливать
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tinez
За десятилетия работы в футболе научился виртуозно вешать лапшу на уши.

Одоевский абсолютно провальный актив Ткаченко: слабый и к тому же травматичный вратарь. Не поверю, чтобы агент и игрок не ухватились за возможность, даже на пол года, оказаться в одной команде с легендой, за которым до сих пор следят.
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Уход А. Мостового , видимо, ударил по имиджу ГТ. Из нынешних подопечных Андрей был одним из топовых активов.
Поэтому быстро свернул обсуждение ухода игрока.
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evil
молодой ещё, пусть пока набирается опыта в российском альнасре
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Любовь Мелехова
Ответ peter_shor
нежные какие все стали. Вратарю 20 лет и он боится вместе с агентом выходить в чемпионате Саудовской Аравии вместе с не молодым Роналдо. Мне кажется, что настоящие вратари именно через высокую ответственность должны становится хорошими вратарями. а не сидением на тёплом месте
В Аль-Наср играет Роналду.
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Abid_88
Для агентов очень важна работа со СМИ, Ткаченко эту работу всегда выполнял на отлично.
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Злодей Спб
Про интерес к Одоевскому со стороны саудитов - это какой-то заказной штэш-ток, чтобы напомнить о его существовании. Он в РПЛ то никому не нужен, как и самому Зениту, что уж говорить о зарубежных командах. В заявке Зенита присутствует исключительно из-за квоты на воспитанников.
+11
-5
+6
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16TH STATE
Ответ E.V.P.
С Абубакаром расстались из-за переизбытка легионеров, а тут на позицию вратаря, прямо таки хотели подписать не игравшего в основе иностранца
Оспина выбыл до конца сезона, его отзаявили и освободилось легионерское место, в итоге взяли вратаря из Бока Хуниорс
+3
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Великий Алонсо
Ответ peter_shor
нежные какие все стали. Вратарю 20 лет и он боится вместе с агентом выходить в чемпионате Саудовской Аравии вместе с не молодым Роналдо. Мне кажется, что настоящие вратари именно через высокую ответственность должны становится хорошими вратарями. а не сидением на тёплом месте
Роналдо действительно не молодой, 46 уже
+1
-7
-6
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peter_shor
нежные какие все стали. Вратарю 20 лет и он боится вместе с агентом выходить в чемпионате Саудовской Аравии вместе с не молодым Роналдо. Мне кажется, что настоящие вратари именно через высокую ответственность должны становится хорошими вратарями. а не сидением на тёплом месте
+34
-2
+32
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E.V.P.
С Абубакаром расстались из-за переизбытка легионеров, а тут на позицию вратаря, прямо таки хотели подписать не игравшего в основе иностранца
+19
-1
+18
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