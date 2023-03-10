Ткаченко рассказал, что «Аль-Наср» хотел арендовать Одоевского: «Даниил долго не играл, а там нужно было сразу выходить в основе – и учитывая приезд Роналду, было бы огромное давление»
Клуб Криштиану Роналду интересовался вратарем «Зенита» Даниилом Одоевским.
Об этом рассказал глава компании ProSports Management Герман Ткаченко.
– Вы ездили в Саудовскую Аравию. Это реакция на изменение рынка?
– В том числе. Это очень интересный, но сложный рынок. Мы сейчас там выстраиваем свою инфраструктуру. Он сложный, очень фрагментированный, но мы прекрасно понимаем, с кем там разговаривать. Если мы не можем зайти в Европу, нужно заходить в топовую азиатскую лигу.
– О чем вы говорите с саудовцами?
– Понятно, что на повестке были Шомуродов, Смолов. Бакаев был не против перехода в клуб из Саудовской Аравии. Был даже назначен медосмотр, но в последний момент его перенесли. Для них это норма: не отвечать месяц, а потом все решить за 20 минут или, как в этом случае, наоборот. Мы ждать не могли.
Но к нам саудовцы обращаются и как к компании, которая может помочь в переговорах с футболистами из ведущих лиг. Кроме того, у нас среди клиентов много азиатских футболистов – тут Саудовская Аравия тоже интересна.
В зимнее трансферное окно мы получили очень неожиданный запрос из Саудовской Аравии. Это предложение от «Аль-Насра» по аренде Даниила Одоевского. У них травмировался Давид Оспина, Кейлор Навас отказался от перехода.
Эмоционально было очень интересно, но мы даже не дошли до разговора с «Зенитом». Одоевский долго не играл, а там нужно было сразу выходить в основе – и учитывая приезд Криштиану, было бы огромное давление. Плюс это была гладкая аренда только на шесть месяцев, что не позволяло оценивать этот переход как эффективную часть планирования его карьеры, – сказал Ткаченко в интервью Sports.ru.
«Клуб не может сказать агенту: «Ты мне предложил дерьмо, поэтому ты виноват». Интервью Германа Ткаченко
Это больше разгон какой-то на подписание нового контракта чтоли..
Одоевский абсолютно провальный актив Ткаченко: слабый и к тому же травматичный вратарь. Не поверю, чтобы агент и игрок не ухватились за возможность, даже на пол года, оказаться в одной команде с легендой, за которым до сих пор следят.
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Уход А. Мостового , видимо, ударил по имиджу ГТ. Из нынешних подопечных Андрей был одним из топовых активов.
Поэтому быстро свернул обсуждение ухода игрока.