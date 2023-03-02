Дзюба о том, что Роналду не взяли клубы Европы: «Трусы! Личностей боятся везде. «МЮ» что, кого-то разрывает, феерит? Криштиану нужен любому»

Теги Локомотив Артем Дзюба Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Россия премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Нобель Арустамян Футбол

Артем Дзюба не считает, что «Манчестер Юнайтед» стал лучше после ухода Криштиану Роналду.

– Объясни мне, почему Роналду не взяла ни одна европейская команда?

– Потому что боятся его. Потому что его величина.... Боятся зарплаты его, еще что-то, не знаю. С другой стороны, чего бояться с ним договориться. Не думаю, что у него проблемы с деньгами.

Боятся личностей. Боятся везде. Бо-ят-ся.

– В футболе боятся личностей?

– Почему в футболе, во многих... Трусы! Трусы! Как тренер может бояться любого, наоборот, круто, когда у тебя приходит такая величина, на которую будут смотреть игроки.

– Видишь, как играет «Манчестер» без Роналду?

– Как? Че, феерит прям? Я что-то не могу понять. Феерит? Они что, кого-то разрывают? На каком они месте идут? «Ньюкасл» выше (в данный момент «МЮ» занимает 3-е место в АПЛ, «Ньюкасл» идет на 5-м – Sports.ru)!

Где «Манчестер Юнайтед»? Мы уже дошли до такого: ну посмотри, на четвертом, вот это, каэш, красавцы! Рвут реально! 2:2 с «Барселоной» – вот это, конечно!.. («МЮ» выбил «Барселону» из Лиги Европы, победив 2:1 в ответном матче – Sports.ru).

Мы до чего дошли-то? Я понимаю, еще на первом разрывали бы.

– Ни в одной европейской команде нет адекватного человека, который взял бы Роналду?

– Кто, куда?

– Да его агент всем предлагал вообще.

– Любой команде помог бы.

– И никто его не взял.

– Ты откуда знаешь, что его никто не взял?

– Ну я вижу, что он за «Аль-Наср» играет.

– И что? Когда ему дали 300 миллионов? Он повернулся и сказал: да пошли вы сами все, клоуны. И пошел туда.

– Ну ты же не пошел за 3 в Саудовскую Аравию.

– Подожди, мне не предложили 25 или 30.

– А пошел бы за 25?

– Мы можем что угодно говорить. Мне давали 8-9 млн евро в Китае перед чемпионатом мира. И что дальше? Я же не пошел, потому что у меня была мечта – чемпионат мира. Я не мог пропустить чемпионат мира в своей стране. Я спал и видел все эти годы, что должен быть там.

А он-то, Криштиану, да он нужен любому. Все боятся: а он придет, а как, а что? Трусы! А может, тренер какой-то и хотел. А руководитель говорит: не, не надо, там дорого будет. Понимаешь? Мы же не знаем всех нюансов. Там президент хочет – тренер не хочет, тут тренер хочет – президент не хочет.

– Прямо как у тебя.

– Ну есть сопоставимые вещи какие-то. Это реально интересно было. Его в запас – меня в запас, он мимо заявки – я мимо заявки. Я уже хотел набрать: Криш, амиго! Конечно, масштабы разные, я все прекрасно понимаю, но есть какие-то параллели, – сказал нападающий «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.

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59 комментариев

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всёотлично
Ответ yrok77
в смысле? у нас что чистый мат теперь разрешен?
в адрес Дзюбы он должен ещё быть поощерен!
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нелюбитель футбола
Передр...чил паря... Как и все филы дельфина... Они ж все такие... А-ха-ха-ха ..
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_FoX-
Ответ 2ran
Cрочно на интервью к Пирсу Моргану. Срочно!
- Алло, Пирс, это Дзюба! Короч, всё, я уже Нобелю дал интервью, не звони больше.
- Hello! Who is this? What do you want!
Гудки.
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Murat Akhba
Так вот, на кого он наяривал
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John Doe
У Дзюбиньо совсем кукуха едет, я смотрю)
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Verhovn
Да заткните его уже кто нибудь. Надоел.
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Men77
Ответ yrok77
привет, одноклеточный
здарова гелевая. как сама?
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yrok77
Ответ Men77
гелевый, не козли тут
привет, одноклеточный
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yrok77
Ответ Бальзам Биттнера
Стукач
приятно познакомиться
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Men77
Ответ yrok77
Модер ты куда смотришь
гелевый, не козли тут
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-2
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Бальзам Биттнера
Ответ всёотлично
стукач
Стукач
0
-2
-2
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yrok77
Ответ всёотлично
стукач
в смысле? у нас что чистый мат теперь разрешен?
+1
-2
-1
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maks44
В Турции обкакаться не дали, так он теперь сам решил обосраться.
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Tsamourlidis_mufc
У Дзюбы просто окко, поэтому нет возможности следить за АПЛ
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Wasilij Petrow
Безусловно отождествляет себя с Роном.
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Сергей Орлов
Ответ _FoX-
Хуже. Трезвый.
Действительно, хуже)
+4
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всёотлично
Ответ yrok77
Модер ты куда смотришь
стукач
+10
-2
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Men77
Видимо Дзюба думает, что Роналду личностью стал только в 37 лет и его стали бояться.
Раньше у него проблем с клубами не было, видимо личность была еще не та😁
+1
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lazar
Вообще МЮ по игре сейчас одна из лучших команд в Европе. Выбили сильный Барсу, которая в Ла-Лиге первая с отрывом. Выиграли Кубок Лиги, не проигрывают черти сколько, проиграли только крутому Арсеналу, обыграли Сити в январе. Идут третьими отставая от вторых Сити на три очка. Ну и в АПЛ даже в четверку попасть довольно сложно нынче. Не знал бы, так хоть помолчал.
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_FoX-
Это просто какой-то гоголевский персонаж)
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deimon7.7
Нобель набрал Моргану и такой:"Пирс, амиго, как ты это сделал?" Потом набрал Артемке и тут понеслась)
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Dmitry__HiLL
Прям вовремя интервью. После первого трофея МЮ за 6 лет. Когда команда реально всех разрывает, до сих пор претендует на квадрупл.
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Антон Челышев
Остапа понесло
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yrok77
Ответ Токсик
Дзюба, иди на xуй!
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Michael_the_creator
По фактам
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