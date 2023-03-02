Дзюба о том, что Роналду не взяли клубы Европы: «Трусы! Личностей боятся везде. «МЮ» что, кого-то разрывает, феерит? Криштиану нужен любому»

не считает, что «Манчестер Юнайтед» стал лучше после ухода .

– Объясни мне, почему Роналду не взяла ни одна европейская команда?

– Потому что боятся его. Потому что его величина.... Боятся зарплаты его, еще что-то, не знаю. С другой стороны, чего бояться с ним договориться. Не думаю, что у него проблемы с деньгами.

Боятся личностей. Боятся везде. Бо-ят-ся.

– В футболе боятся личностей?

– Почему в футболе, во многих... Трусы! Трусы! Как тренер может бояться любого, наоборот, круто, когда у тебя приходит такая величина, на которую будут смотреть игроки.

– Видишь, как играет «Манчестер» без Роналду?

– Как? Че, феерит прям? Я что-то не могу понять. Феерит? Они что, кого-то разрывают? На каком они месте идут? «Ньюкасл» выше (в данный момент «МЮ» занимает 3-е место в , «Ньюкасл» идет на 5-м – Sports.ru)!

Где « »? Мы уже дошли до такого: ну посмотри, на четвертом, вот это, каэш, красавцы! Рвут реально! 2:2 с «Барселоной» – вот это, конечно!.. («МЮ» выбил «Барселону» из Лиги Европы, победив 2:1 в ответном матче – Sports.ru).

Мы до чего дошли-то? Я понимаю, еще на первом разрывали бы.

– Ни в одной европейской команде нет адекватного человека, который взял бы Роналду?

– Кто, куда?

– Да его агент всем предлагал вообще.

– Любой команде помог бы.

– И никто его не взял.

– Ты откуда знаешь, что его никто не взял?

– Ну я вижу, что он за « » играет.

– И что? Когда ему дали 300 миллионов? Он повернулся и сказал: да пошли вы сами все, клоуны. И пошел туда.

– Ну ты же не пошел за 3 в Саудовскую Аравию.

– Подожди, мне не предложили 25 или 30.

– А пошел бы за 25?

– Мы можем что угодно говорить. Мне давали 8-9 млн евро в Китае перед чемпионатом мира. И что дальше? Я же не пошел, потому что у меня была мечта – чемпионат мира. Я не мог пропустить чемпионат мира в своей стране. Я спал и видел все эти годы, что должен быть там.

А он-то, Криштиану, да он нужен любому. Все боятся: а он придет, а как, а что? Трусы! А может, тренер какой-то и хотел. А руководитель говорит: не, не надо, там дорого будет. Понимаешь? Мы же не знаем всех нюансов. Там президент хочет – тренер не хочет, тут тренер хочет – президент не хочет.

– Прямо как у тебя.

– Ну есть сопоставимые вещи какие-то. Это реально интересно было. Его в запас – меня в запас, он мимо заявки – я мимо заявки. Я уже хотел набрать: Криш, амиго! Конечно, масштабы разные, я все прекрасно понимаю, но есть какие-то параллели, – сказал нападающий « » в интервью Нобелю Арустамяну.

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