Ткаченко о сильнейших командах в истории России: «Зенит» Спаллетти, ЦСКА-2005, «Крылья» августа 2004-го»

назвал « » под руководством лучшей командой в истории России.

– Вы называли «Анжи» одной из сильнейших команд в истории России. Топ-3?

– «Зенит» Спаллетти. -2005. Ну и личное: « » образца августа 2004-го. «Крылья» – навсегда особые чувства. По эмоциям нынешние «Крылья» максимально приблизились к той команде: определяющая роль губернатора, отличный тренер, харизматичные футболисты, яркая игра.

«Анжи» все-таки больше был работой. Но состав-2013/14 мог претендовать и на статус лучшей команды в истории России, – сказал глава компании ProSports Management в интервью Sports.ru.

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