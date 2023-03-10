Ткаченко о сильнейших командах в истории России: «Зенит» Спаллетти, ЦСКА-2005, «Крылья» августа 2004-го»

Теги ЦСКА Зенит Крылья Советов Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Анжи Sports.ru Герман Ткаченко Футбол

Герман Ткаченко назвал «Зенит» под руководством Лучано Спаллетти лучшей командой в истории России. 

– Вы называли «Анжи» одной из сильнейших команд в истории России. Топ-3?

– «Зенит» Спаллетти. ЦСКА-2005. Ну и личное: «Крылья Советов» образца августа 2004-го. «Крылья» – навсегда особые чувства. По эмоциям нынешние «Крылья» максимально приблизились к той команде: определяющая роль губернатора, отличный тренер, харизматичные футболисты, яркая игра.

«Анжи» все-таки больше был работой. Но состав-2013/14 мог претендовать и на статус лучшей команды в истории России, – сказал глава компании ProSports Management в интервью Sports.ru.

«Клуб не может сказать агенту: «Ты мне предложил дерьмо, поэтому ты виноват». Интервью Германа Ткаченко

46 комментариев

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В Питере Пять
Ответ JPM
в год кубка УЕФА зенит в чемпионате 5 место занял. и это больше о силе чемпионата того времени говорит, чем о слабости зенита. эх, времена были
За несколько дней до победы над Манчестером слили Шиннику, помню.
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d55gmwnjyr
Тут дело вкуса.Мне например,цска слуцкого нравится больше всего.Когда они с мю 3:3 играли,до 1/4 лч дошли.
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Grishkevich
Определяющая роль губернатора😂😂😂
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JohnySPB
Ответ Akimakim
И с большим скрипом потом взял Кубок УЕФА?
а мы если вспомнить чудом в 1/16 попали, нас Эвертон спас
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FNT
Ответ JPM
в год кубка УЕФА зенит в чемпионате 5 место занял. и это больше о силе чемпионата того времени говорит, чем о слабости зенита. эх, времена были
Это больше говорит о том, что у чуваков тогда крышку унесло на фоне победы в Кубке УЕФА.
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RWMen
Ответ SMART789
До подрыва середняка из Тушино 3, 2, 1, 0
съел?)
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ilmir84
Ответ Spartakus1984
Я считаю что у Рубина была очень сильная команда, особенно когда грохнули Барсу.
но ведь эту команду спустя время растащили зенит и др. сильная команда не подвержена распродаже на внутреннем первенстве как это было с рубином или анжи, теми же крыльями. ЦСКА и зенит те свои составы,что долгое время выигрывали кубки и чемпионаты, не распродали прямым конкурентам
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vel
Зенит Адвокаата
ЦСКА Газзаева (Карвалью, Вагнер Лав и русский костяк)

Два КУ в доказательство.
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Чигорин
Ответ Max Semenik
А чего Крылышки выиграли? ;)
Про них вообще нелепо говорить (я и не говорил).
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Wiley Fox
Ткаченко наркоман

Колхозная солянка из Самары чего достигла?
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Wiley Fox
Ответ Dynamite
Мне кажется, по уровню организации игры, Рубин 08-09 был супермощный Очень недооцененная команда, на мой взгляд
Ахах

Мощный рубин в 2007 году продавал игры в зачёт сезона 2008

И это Шаймиев со своей линией на независимость Татарстана сделал колхозных деревяшек чемпионками
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Max Semenik
Ответ Чигорин
А что он выиграл за пределами России ? Объективность как раз на высоте.
А чего Крылышки выиграли? ;)
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Чигорин
Ответ Max Semenik
Спартак 90-х, значит, слабее всех этих троих был? Ню-ню, объективность так и брызжет.
А что он выиграл за пределами России ? Объективность как раз на высоте.
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werowolf-gears
Нарвался не так давно на ютубе на видео: все голы КС в сезоне-2004, так там наверное треть было забито с пенальти.
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Чигорин
Ответ Спартак сила
где величайшая команда России Спартак Москва
В сердцах своих фанатов она всегда лучшая, а объективно, конечно нет...
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Чигорин
Ответ Рэд Уайт
Объективно :Спартак Романцева Цска Газзаева Зенит Адвоката
Только в обратном порядке. Можно ещё спорить, кто первый - Зенит, или кони, но Спартак тут точно третий. Все трое несколько лет доминировали в чемпионате, но Срартак не брал трофеев за рубежом, тут нечего возразить...
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Чигорин
И спорить не о чем : только Зенит Адвоката и пиковый ЦСКА могут быть лучшими. Про Крылья и Анжи даже и говорить нелепо. Спартак 90-х мог бы претендовать, но ничего не добился в еврокубках, а дома не всегда добросовестно конкурировал с тем же Ротором...
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Александр Жердин
Ответ RWMen
Как и сборная при нем кстати была одной из сильнейших!
Соглашусь.
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JPM
Ответ Akimakim
И с большим скрипом потом взял Кубок УЕФА?
в год кубка УЕФА зенит в чемпионате 5 место занял. и это больше о силе чемпионата того времени говорит, чем о слабости зенита. эх, времена были
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Dynamite
Ответ Алена Понкратова
Ну тогда 6 из 6 взять в группе ЛЕ это не только же красиво...
Это же было при Черчесове в 2015 году
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Алена Понкратова
Ответ Dynamite
Динамо того периода оценивали по красоте игры, а не по результату Для болельщика Динамо - это один из немногих моментов эйфории за последние лет 50 А Рубин Бердыева был именно машиной по добыванию результата
Ну тогда 6 из 6 взять в группе ЛЕ это не только же красиво...
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тигр настоящий
зенит адвоката - самый сильный , естественно .... крылья советов 😂😸😀
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RWMen
Ответ Александр Жердин
Не стану комментировать другие команды, но на мой личный взгляд Зенит Дика Адвокаата был сильнее Зенита Спалетти.
Как и сборная при нем кстати была одной из сильнейших!
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Akimakim
Ответ JohnySPB
Зенит Спаллетти был сильнее объективно, игра и взаимопонимание были фантастические, до прихода Халка, Витцеля. Широков, Зырянов и Денисов- не полузащита, а мечта. Зенит 2007 с большим скрипом взял чемпионство
И с большим скрипом потом взял Кубок УЕФА?
+8
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Александр Жердин
Не стану комментировать другие команды, но на мой личный взгляд Зенит Дика Адвокаата был сильнее Зенита Спалетти.
+9
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