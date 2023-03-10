Ткаченко о сильнейших командах в истории России: «Зенит» Спаллетти, ЦСКА-2005, «Крылья» августа 2004-го»
Герман Ткаченко назвал «Зенит» под руководством Лучано Спаллетти лучшей командой в истории России.
– Вы называли «Анжи» одной из сильнейших команд в истории России. Топ-3?
– «Зенит» Спаллетти. ЦСКА-2005. Ну и личное: «Крылья Советов» образца августа 2004-го. «Крылья» – навсегда особые чувства. По эмоциям нынешние «Крылья» максимально приблизились к той команде: определяющая роль губернатора, отличный тренер, харизматичные футболисты, яркая игра.
«Анжи» все-таки больше был работой. Но состав-2013/14 мог претендовать и на статус лучшей команды в истории России, – сказал глава компании ProSports Management в интервью Sports.ru.
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