Дзюба о Роналду на ЧМ: «Как вы смеете сажать его в запас? Все молились на него, он переписал всю историю, забивает больше хоккеистов, зачем ему прессинговать?»

Теги Локомотив Артем Дзюба Андреа Пирло Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Россия Зинедин Зидан Ривалдо высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Фернанду Сантуш ЧМ-2022 Футбол

Артем Дзюба вступился за Криштиану Роналду.

– Я бы поехал с Роналду, поиграл бы. Я очень-очень-очень зол на общественность за Криштиану.

Во всех своих кругах я очень рьяно его отстаивал, очень за него бился. Когда все начали на него визжать, что он не имел право то, не имел право се. Тогда кто вообще имел право в футболе открыть свой рот? Он открыл и сказал так, как считает нужным.

Я его безумно уважаю. Может, что-то он сказал неправильно, может, что-то резко, но, по крайней мере, он личность и не побоялся высказаться, попытаться объясниться.

И самое обидное – как к нему отнеслись. Когда мы слышим слово «Португалия», любой человек в мире сразу говорит: о, Криштиану Роналду. Португалия ассоциируется с Криштиану Роналду для всего мира! И вы так пытаетесь с ним поступить. Когда его начали в запас...

– Но он играл хуже. Он стал играть хуже в футбол. Он стал медленнее бегать в сборной Португалии.

– Господи.

– А у Португалии новое поколение молодых футболистов.

– Че, классно они наиграли, да? Когда они вылетели, где они все были?

– То есть ты считаешь, что Криштиану даже в 38 лет должен выходить в старте, потому что многого добился в карьере?

– Да конечно! Он заслужил это своим туда приходом, своими голами! Человек забил 700 голов! Он что, хуже кого-то там из этих?

– Ну медленнее.

– И что дальше? Что, в футбол только скорость бегает, по бегу мы решаем? Я тебе открою секрет: в футболе самый быстрый – это мяч. И не надо быстро... Зидан быстрый, что ли, был? Пирло прям быстрый был? Ривалдо быстрый был?

– У Пирло и Зидана другие были качества.

– А Криштиану разучился забивать? Криштиану не умеет забивать? Да перестаньте, то есть он был пригоден, а тут нет? Все молились на него, человек переписал всю историю футбола. Он больше, чем хоккеисты, забивает.

Нельзя так сразу списывать человека. Он должен был играть. Они один матч выиграли, и с ним бы выиграли. Почему такое отношение? Это бред.

«Он не в прессинге». Другие не могут, что ли, прессинговать? Ему зачем прессинговать? Он забьет тебе в любой момент. Как вы смеете вот так поступать с ним? – сказал нападающий «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.

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47 комментариев

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Men77
Ответ NikoVinkovic
МЮ без Роналду: идут ровнейшим образом в АПЛ, практически обеспечили ЛЧ на следующий сезон, не потеряли шансов даже на чемпионство, обыграли Сити и Барсу, Рэшфорд показывает уровень суперзвезды. Португалия без Роналду: смертельный вынос крепкой Швейцарии. МЮ с Роналду: середняк, проигрывают Брентфордам и Брайтонам с неприличным счётом. Португалия с Роналду: вялая пассивная команда, проигрывающая Сербии. Как же его можно садить в запас?
он же памятник, кто ж его посадит?
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Supreme Allah
Ответ FEZ10
Криштиану Роналду был в ужасной форме .Его догоняли кому не лень .Пропустил предсезонку и не тянул .За имя на ЧМ не выпускают .Рон легенда ,но на ЧМ важна страна
Да какое имя , предсезонка итд. Ты посмотри на отношение партнеров? Что было у Аргентины той же , есть Месси и все, тот же новый топ Лаутаро задвинулся на второй план, как будто он только вчера футбол играть начал, а не 100 миллионный форвард, который тащит Интер и остальные так же, кто бы там не был лидером команды или с ценником с тремя нулями, играли за Месси. И Португалию возьмем , где нам уже десятый год за поколение рассказывают, Фернандеш с охр####шей рожей возовнивший себя героем нации, Бернарду, Феликс итд, которые такое чувство что не дождутся когда Роналду свалит из сборной что б уже все лавры им были, с таким отношением никаких побед не будет, люди уже условно не страну играют, а за себя. Есть Роналду это как факт, вместо того что бы собраться вокруг него, пахать, они играли по типу , докажем что без Роналду мы лучше, в другой любой стране на него бы молились играй он хоть в 50 до сих пор, но у португальцев такие личности что каждый уже свое хочет забрать , один вроде как в мю лидер, другой в мс, третий стоит 100 миллионов и если у Аргентины это все ушло на второй план, то у Португалии это висит в воздухе еще с 2018 чм. Роналду может и хуже стал но условно уровня форварда топ 20 он остается до сих пор, а у Португалия там не такой уж и большой выбор что бы его вообще в состав не брать. Может он и в себя прийдет, щас там у верблюдов побегает год другой, семейные проблемы понемногу забудутся и вполне возможно поиграет еще в Европе. А Португалия это просто куча звезд которые одеяло на себя все тянут, начиная от флангов защиты и заканчивая нападением, с таким отношением хоть весь бомонд из звездный собери без Роналду, будут выяснить кто теперь его место занял друг с другом.
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RoyJones
Ответ Игорь Новиков
Очевидно, что Дзюба так себя самого защищается. Он давно не двигается и не прессингует. Но считает, что за былые заслуги ему все должны. С Роналду похожая картина (с учетом уровня). Но и он все же сдался и уехал доигрывать. А Дзюба все делает вид, что он все еще топ.
Ну а кто сильнее его в нашем чемпионате?) он свои 10-12 голов за зенит и при таком уровне сопротивления легко забил бы)
Да и кто в нашем ЧМ вообще кого то прессингует?)
Криштиано усилил бы любой клуб мира даже сейчас, вопрос денег не более того. Что он медленее Ибрагимовича или Жиру? Нет.
В Италии или в Испании легко играл бы, там нет такого темпа как в Англии
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Игорь Новиков
Ответ melmi
Так и интервью вышли похожие, как и манера и игра в последнее время у Дзюбы и КР. Они живут прошлым, своим карьерным багажом. Один сделал выбор в пользу денег и уехал доигрывать в пески, второй же до сих пор изображает обиженную звезду и не может понять , что его время почти ушло.
Ну да. Они яркие эгоцентрики, много скандалов вокруг. Но поправка на уровень есть)
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Men77
Так и знал, что Нобель - наш Пирс Морган! Точнее Морганян!
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NikoVinkovic
МЮ без Роналду: идут ровнейшим образом в АПЛ, практически обеспечили ЛЧ на следующий сезон, не потеряли шансов даже на чемпионство, обыграли Сити и Барсу, Рэшфорд показывает уровень суперзвезды.
Португалия без Роналду: смертельный вынос крепкой Швейцарии.

МЮ с Роналду: середняк, проигрывают Брентфордам и Брайтонам с неприличным счётом.
Португалия с Роналду: вялая пассивная команда, проигрывающая Сербии.

Как же его можно садить в запас?
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nugoboss
Дзюба правильно все говорить
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Kanonir152
Роналду на минималках дал красочное интервью?) Читать, конечно, не буду, но интересно каким фруктом себя назвал.
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
"КАК
ВЫ
СМЕЕТЕ?! " ©
Тёма Дзюнберг
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Михаил Хромаков
Ответ Dan Kennedy
Но про перфоманс Рамуша с Марокко ты промолчишь, ибо неудобно.
так и Криш за тайм отчего то свой мячик не затолкал когда это очень надо было и соперник в своей штрафной сидел
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King_X
Ответ VERBLYUD
Интересно, Дзюба знает, что у него больше голов и ассистов в плей-офф ЧМ, чем у Роналду?))
Тогда может это не самый репрезентативный показатель? 😂
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хавбек+
ну здесь по фактам разложил, Роньку всю карьеру в сборной сопровождала бестолковая полузащита и забивал он вопреки этой дубраве, только наивный физрук мог поддаться давлению дилетантов и усадить величайшего на банку)
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ML26
Ответ Барсик Юрана
Кринж это не оскорбление, это имя фрукта/ботокса
Это имя гормона/стероида
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stastzar
Да, Криштиану разучился забивать, Артём, посмотри его игры в первой половине сезона
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s_kapa
Еще больше дзюбы, если кто вдруг не наелся
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Gestor_36
Ответ Leo
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да оба как бы ))
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chepel@bk.ru
Все по делу!!
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melmi
Ответ Игорь Новиков
Очевидно, что Дзюба так себя самого защищается. Он давно не двигается и не прессингует. Но считает, что за былые заслуги ему все должны. С Роналду похожая картина (с учетом уровня). Но и он все же сдался и уехал доигрывать. А Дзюба все делает вид, что он все еще топ.
Так и интервью вышли похожие, как и манера и игра в последнее время у Дзюбы и КР. Они живут прошлым, своим карьерным багажом. Один сделал выбор в пользу денег и уехал доигрывать в пески, второй же до сих пор изображает обиженную звезду и не может понять , что его время почти ушло.
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Jesse Boy
его Морган укусил что ли?
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BaltikaSPb
Дзюба набросил, журнализды теперь будут неделю разбирать на цитаты
Все в профите, все довольны
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Барсик Юрана
Ответ ML26
Комментарий удален модератором
Кринж это не оскорбление, это имя фрукта/ботокса
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Leo
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ML26
Ответ Барсик Юрана
Рамуш 3 гола в плей-офф ЧМ за 1 матч Кринж 0+0 в плей-офф ЧМ за 16 лет Но об этом Дзюба не подумал, как и всегда..
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Борис Громов
месяц можно на ресурс не заходить теперь
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Алексей Карин
Уважаю Дзюбу, за то какой он есть!
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