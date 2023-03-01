Дзюба о Роналду на ЧМ: «Как вы смеете сажать его в запас? Все молились на него, он переписал всю историю, забивает больше хоккеистов, зачем ему прессинговать?»

вступился за .

– Я бы поехал с Роналду, поиграл бы. Я очень-очень-очень зол на общественность за Криштиану.

Во всех своих кругах я очень рьяно его отстаивал, очень за него бился. Когда все начали на него визжать, что он не имел право то, не имел право се. Тогда кто вообще имел право в футболе открыть свой рот? Он открыл и сказал так, как считает нужным.

Я его безумно уважаю. Может, что-то он сказал неправильно, может, что-то резко, но, по крайней мере, он личность и не побоялся высказаться, попытаться объясниться.

И самое обидное – как к нему отнеслись. Когда мы слышим слово «Португалия», любой человек в мире сразу говорит: о, Криштиану Роналду. Португалия ассоциируется с Криштиану Роналду для всего мира! И вы так пытаетесь с ним поступить. Когда его начали в запас...

– Но он играл хуже. Он стал играть хуже в футбол. Он стал медленнее бегать в сборной .

– Господи.

– А у Португалии новое поколение молодых футболистов.

– Че, классно они наиграли, да? Когда они вылетели, где они все были?

– То есть ты считаешь, что Криштиану даже в 38 лет должен выходить в старте, потому что многого добился в карьере?

– Да конечно! Он заслужил это своим туда приходом, своими голами! Человек забил 700 голов! Он что, хуже кого-то там из этих?

– Ну медленнее.

– И что дальше? Что, в футбол только скорость бегает, по бегу мы решаем? Я тебе открою секрет: в футболе самый быстрый – это мяч. И не надо быстро... Зидан быстрый, что ли, был? Пирло прям быстрый был? Ривалдо быстрый был?

– У Пирло и другие были качества.

– А Криштиану разучился забивать? Криштиану не умеет забивать? Да перестаньте, то есть он был пригоден, а тут нет? Все молились на него, человек переписал всю историю футбола. Он больше, чем хоккеисты, забивает.

Нельзя так сразу списывать человека. Он должен был играть. Они один матч выиграли, и с ним бы выиграли. Почему такое отношение? Это бред.

«Он не в прессинге». Другие не могут, что ли, прессинговать? Ему зачем прессинговать? Он забьет тебе в любой момент. Как вы смеете вот так поступать с ним? – сказал нападающий « » в интервью Нобелю Арустамяну.

Дзюба у Нобеля: за Путина до конца, «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро, в сборную вызывают всех подряд

«За что фанаты меня не любят? За дрочку, условно?» 20 лучших цитат Дзюбы из интервью Нобелю

«Вот я его встречу и разочек вспылю». Новый эпизод зарубы Генича и Дзюбы

Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы