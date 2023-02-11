Машарипов о Месси в Саудовской Аравии: «Деньги тут не считают, могут это устроить. После Роналду заманить остальных будет легко»

считает возможным переход в Саудовскую Аравию.

«Пресса часто пишет, что в Саудовскую Аравию могут перебраться новые звезды: , Кейлор Навас, Серджи Бускетс, , Пепе, .

Шансы увидеть их в Саудовской Аравии высоки. Думаю, теперь ни один футболист не считает наш чемпионат слабым. И если поступит предложение, высока вероятность, что футболист его примет.

После перехода Роналду заманить остальных будет легко. «Аль-Наср» может подписать любую звезду. Если футболист захочет перейти, клуб решит вопрос. Статус чемпионата Саудовской Аравии значительно вырос после трансфера Криштиану.

Месси? У меня нет инсайдов о его переходе, но Саудовская Аравия может легко это устроить. Деньги тут не считают. Хотели Криштиану – он тут. Все зависит от Лео», – рассказал хавбек «Аль-Насра» в монологе для Sports.ru.

Теперь я играю в одной команде с Роналду. И могу вам кое-что рассказать

«Экс-капитан «Аль-Насра» охотно отдал Роналду повязку. Я отдал семерку – как не дать?! Это же Криштиану, таких игроков нужно уважать». Машарипов о португальце

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