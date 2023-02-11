Машарипов о Месси в Саудовской Аравии: «Деньги тут не считают, могут это устроить. После Роналду заманить остальных будет легко»
Жалолиддин Машарипов считает возможным переход Лионеля Месси в Саудовскую Аравию.
«Пресса часто пишет, что в Саудовскую Аравию могут перебраться новые звезды: Эден Азар, Кейлор Навас, Серджи Бускетс, Марко Ройс, Пепе, Серхио Рамос.
Шансы увидеть их в Саудовской Аравии высоки. Думаю, теперь ни один футболист не считает наш чемпионат слабым. И если поступит предложение, высока вероятность, что футболист его примет.
После перехода Роналду заманить остальных будет легко. «Аль-Наср» может подписать любую звезду. Если футболист захочет перейти, клуб решит вопрос. Статус чемпионата Саудовской Аравии значительно вырос после трансфера Криштиану.
Месси? У меня нет инсайдов о его переходе, но Саудовская Аравия может легко это устроить. Деньги тут не считают. Хотели Криштиану – он тут. Все зависит от Лео», – рассказал хавбек «Аль-Насра» в монологе для Sports.ru.
Теперь я играю в одной команде с Роналду. И могу вам кое-что рассказать
«Экс-капитан «Аль-Насра» охотно отдал Роналду повязку. Я отдал семерку – как не дать?! Это же Криштиану, таких игроков нужно уважать». Машарипов о португальце
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И так, чтобы деньги не главное. Чувак сам в эту Европу попасть не смог. Играет к одно из 3 лучших команд чемпионата и рассуждает о том, легко или не легко будет заманить кого-то.
ПСЖ средний уровень.
А вот Саудовская Аравия уже сложный.
И кто знает, под силам ли Месси выдоить этот клуб?
Но после матча с Баварией. Зависит от того будет ли там порка или нет.
Вон Навас,Бускетс ,Рамос и Модрич уже отказали
Деньги не пахнут ,конечно ,но всё же большинство футболистов хотят завершить карьеру на нормальном уровне ,та же МЛС выглядит намного привлекательней