Машарипов о Месси в Саудовской Аравии: «Деньги тут не считают, могут это устроить. После Роналду заманить остальных будет легко»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Пепе Лионель Месси Серхио Рамос Sports.ru высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эден Азар Серджи Бускетс Марко Ройс Кейлор Навас Жалолиддин Машарипов деньги Футбол

Жалолиддин Машарипов считает возможным переход Лионеля Месси в Саудовскую Аравию.

«Пресса часто пишет, что в Саудовскую Аравию могут перебраться новые звезды: Эден Азар, Кейлор Навас, Серджи Бускетс, Марко Ройс, Пепе, Серхио Рамос.

Шансы увидеть их в Саудовской Аравии высоки. Думаю, теперь ни один футболист не считает наш чемпионат слабым. И если поступит предложение, высока вероятность, что футболист его примет.

После перехода Роналду заманить остальных будет легко. «Аль-Наср» может подписать любую звезду. Если футболист захочет перейти, клуб решит вопрос. Статус чемпионата Саудовской Аравии значительно вырос после трансфера Криштиану.

Месси? У меня нет инсайдов о его переходе, но Саудовская Аравия может легко это устроить. Деньги тут не считают. Хотели Криштиану – он тут. Все зависит от Лео», – рассказал хавбек «Аль-Насра» в монологе для Sports.ru.

Теперь я играю в одной команде с Роналду. И могу вам кое-что рассказать

«Экс-капитан «Аль-Насра» охотно отдал Роналду повязку. Я отдал семерку – как не дать?! Это же Криштиану, таких игроков нужно уважать». Машарипов о португальце

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17 комментариев

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Игорь Климов
Ответ Пирс Морган
А, тогда другой разговор, целое 58 место
Но скоро будет ниже, примерно 69 место, из-за перехода этого Кринжа7)
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Пирс Морган
Ответ Игорь Климов
Чемпионат Саудовской Аравии занимает 58 место в рейтинге)
А, тогда другой разговор, целое 58 место
+1
0
+1
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MADRiD_00
Ответ Игорь Климов
Вот чего ты несёшь?
Шейхи ведь из Катара
0
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Игорь Климов
Ответ Пирс Морган
Да-да, ни один футболист не считает чемпионат СА слабым, они вообще спрашивали?)
Чемпионат Саудовской Аравии занимает 58 место в рейтинге)
+1
-1
0
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Игорь Климов
Лео Месси ещё несколько лет как минимум поиграет в топ-5 Европы на высшем уровне, а потом решит, что будет дальше делать.
+1
-1
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Пирс Морган
Да-да, ни один футболист не считает чемпионат СА слабым, они вообще спрашивали?)
+2
0
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predMBAPPE
🤡
+1
0
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Игорь Климов
Ответ MADRiD_00
Зачем Месси идти в Катар, Если сам Катар пришел к нему?
Вот чего ты несёшь?
0
-1
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Davron Tashkenbaev
Ответ Человек1991
Месси уже миллиардер, до 38-40 он будет в Европе, в ПСЖ или Барселоне, потом поедет домой в Аргентину, чемп топ 10 мира, или может в МЛС в Майами, чемп МЛС топ 15-20 мира . Но думаю Месси не поедет в Чемп Аравии , который даже не в топ 50-60 по уровню. )) ФНЛ даже сильнее , а возможно и наша МедиаЛига)
Да ну) чемп Аравии самая сильная в Азии. Тут легионеры самые крутые в Азии, и сами Саудцы играют очень даже в хорошем уровне.
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moldfan
Ну раз легко, заманите Мбаппе, Холланда, Винисиуса... ну игроков которые младше 35... Пока и Месси в 36, выиграв уже все что угодно не едет за 300 миллионами судя по всему...

И так, чтобы деньги не главное. Чувак сам в эту Европу попасть не смог. Играет к одно из 3 лучших команд чемпионата и рассуждает о том, легко или не легко будет заманить кого-то.
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Роман
Барселона изи уровень для нашего Месси.
ПСЖ средний уровень.
А вот Саудовская Аравия уже сложный.

И кто знает, под силам ли Месси выдоить этот клуб?
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Spaten
Как МЖ в одночасье стал знаменитым и востребованным)
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udiekemen
Ответ Человек1991
Месси уже миллиардер, до 38-40 он будет в Европе, в ПСЖ или Барселоне, потом поедет домой в Аргентину, чемп топ 10 мира, или может в МЛС в Майами, чемп МЛС топ 15-20 мира . Но думаю Месси не поедет в Чемп Аравии , который даже не в топ 50-60 по уровню. )) ФНЛ даже сильнее , а возможно и наша МедиаЛига)
Казалось бы и Рон туда не перейдет, так что ты не торопись) всё в футболе бывает
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Роман
Лионель "money" Месси обязательно рассмотрит возможность игры в Саудовской Аравии.

Но после матча с Баварией. Зависит от того будет ли там порка или нет.
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Человек1991
Месси уже миллиардер, до 38-40 он будет в Европе, в ПСЖ или Барселоне, потом поедет домой в Аргентину, чемп топ 10 мира, или может в МЛС в Майами, чемп МЛС топ 15-20 мира . Но думаю Месси не поедет в Чемп Аравии , который даже не в топ 50-60 по уровню. )) ФНЛ даже сильнее , а возможно и наша МедиаЛига)
+9
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Фанат Лионеля Месси
Вряд ли остальным футболистам нужен этот колхоз
Вон Навас,Бускетс ,Рамос и Модрич уже отказали
Деньги не пахнут ,конечно ,но всё же большинство футболистов хотят завершить карьеру на нормальном уровне ,та же МЛС выглядит намного привлекательней
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MADRiD_00
Зачем Месси идти в Катар, Если сам Катар пришел к нему?
+1
-6
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