Навасу не интересен переход в «Аль-Наср». Он хочет играть в клубе из топ-5 лиг Европы
Кейлор Навас не заинтересован в предложении «Аль-Насра».
Ранее сообщалось об интересе к 36-летнему вратарю «ПСЖ» и сборной Коста-Рики со стороны клуба из Саудовской Аравии в связи с травмой Давида Оспины.
По сообщению RMC Sport, Навас хочет продолжить карьеру в клубе из топ-5 европейских чемпионатов, так как считает, что по-прежнему способен играть на высоком уровне.
Контракт Наваса с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года. Статистику вратаря можно посмотреть здесь.
тебе!
Сразу видно Кейлор уважает себя в отличии от...
Но 200 лимонов на улице не валяются 🤭😅😅