не заинтересован в предложении « ».

Ранее сообщалось об интересе к 36-летнему вратарю «ПСЖ» и сборной со стороны клуба из Саудовской Аравии в связи с травмой .

По сообщению RMC Sport, Навас хочет продолжить карьеру в клубе из топ-5 европейских чемпионатов, так как считает, что по-прежнему способен играть на высоком уровне.

Контракт Наваса с « » истекает в июне 2024 года. Статистику вратаря можно посмотреть здесь.