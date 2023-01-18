Навасу не интересен переход в «Аль-Наср». Он хочет играть в клубе из топ-5 лиг Европы

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Сборная Коста-Рики по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Давид Оспина Кейлор Навас Футбол

Кейлор Навас не заинтересован в предложении «Аль-Насра».

Ранее сообщалось об интересе к 36-летнему вратарю «ПСЖ» и сборной Коста-Рики со стороны клуба из Саудовской Аравии в связи с травмой Давида Оспины.

По сообщению RMC Sport, Навас хочет продолжить карьеру в клубе из топ-5 европейских чемпионатов, так как считает, что по-прежнему способен играть на высоком уровне.

Контракт Наваса с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года. Статистику вратаря можно посмотреть здесь.

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15 комментариев

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Kezhmann
Аль Наср решил скупить Реал 15-18 годов? Взяли Роналду, интересовались Модричем, Рамосом, теперь Навас
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нелюбитель футбола
Рано ему ещё быть верблюдом...
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Nogoi89
Нормально так ответил)
+1
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+1
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rigobersong
Так в чемпионате пустыни играют те, на кого спроса нет:) А Навас хороший вратарь, мог бы чипси с 10го места усилить:)
+3
-3
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инок
Молодец Навас, что не хочешь играть у саудитов. Уважение
тебе!
+3
-1
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Азрет-Али Айбазов
А был у него вариант с Наполи. Упустил.
+2
0
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igls54
Казалось бы, при чем здесь фруктовый базар
+8
-2
+6
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Великий Алонсо
Ответ Алексей Степанов
Один из самых неодоцененных вратарей. Всю клубную карьеру был на вторых ролях
В Реале несколько сезонов играл в основном составе, ты о чем
+6
-3
+3
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corazón blanco
Ответ Алексей Степанов
Один из самых неодоцененных вратарей. Всю клубную карьеру был на вторых ролях
В Мадриде он был одним из главных действующих лиц при взятии трех подряд ушастых.
+9
-2
+7
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Алексей Степанов
Один из самых неодоцененных вратарей. Всю клубную карьеру был на вторых ролях
0
-3
-3
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Пирс Морган
Навас стал некрасивым
+2
-4
-2
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Minuvert
В Насре и одноногий Нойер справится
+1
-3
-2
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corazón blanco
Респект, у Кейлора еще есть порох в пороховницах, надеюсь летом найдет свою команду, очень жаль, что не перешел в Наполи, вполне ему по силам было бы навязать борьбу Мерету.
+6
-3
+3
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Barsa! bolshe chem klub
Рано Наваса списывать...

Сразу видно Кейлор уважает себя в отличии от...

Но 200 лимонов на улице не валяются 🤭😅😅
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-3
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
Ну он ещё пару сезонов сможет отыграть в Европе. Но ему нужен переход, так как Доннарумма прочно обосновался в воротах.
+2
-1
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