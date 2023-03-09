Эрик тен Хаг: «У «МЮ» нет права на 0:7 с «Ливерпулем», но это одно поражение. Мы еще многое можем выиграть»
Эрик тен Хаг высказался о матче с «Бетисом», который «МЮ» проведет после 0:7 от «Ливерпуля».
– Это крупное поражение. Все мы были разочарованы и злились. Теперь нужно перезагрузиться и вернуться.
– Все ждут реакции от «Ман Юнайтед» в матче с «Бетисом». Как для вас выглядела бы правильная реакция на такое поражение?
– Нам нужна победа, но мы сыграем против очень хорошей команды. К этому нужно быть готовыми. Мы понимаем, что имеем хорошие шансы на победу в матчах, где показываем лучший футбол.
– Насколько важно помнить, что результат матча с «Ливерпулем», пускай и очень плохой, – это всего лишь одна игра, а в этом сезоне еще многое ждет нас впереди?
– Конечно, это так, но мы не имеем права проигрывать «Ливерпулю» со счетом 0:7. Нужно принять это, но в остальном вы правы. Это одно поражение, и мы в хорошем положении. Не забывайте, что мы неплохо идем в чемпионате и по-прежнему играем в трех турнирах. Мы еще многое можем выиграть. Нужно усвоить этот урок и двигаться дальше.
– В команде много опытных игроков. Насколько важно это для того, чтобы вернуться на победный путь?
– Все мы знаем, как это важно. У нас много опытных игроков, которые выигрывали множество трофеев. Мы знаем, что в ходе сезона возможны спады. «МЮ» выиграл много матчей подряд, у нас была очень хорошая серия, и мы понимаем, что поражения – это часть пути. Но проигрывать никогда не хочется. Мы ненавидим проигрывать. Сейчас нужно извлечь уроки и начать новую серию, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Сегодня «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Бетисом» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 23:00 по московскому времени.
Арсеналу про 2-8 ежегодно напоминают те же манки, все циклично, теперь настал и звездный час МЮ
и двигаться дальше. Успехов ему и МЮ в игре с Бетисом.
Но посмотреть на реакцию тех, кто говорил о том что муму вернулся - бесценно))