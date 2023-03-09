Эрик тен Хаг: «У «МЮ» нет права на 0:7 с «Ливерпулем», но это одно поражение. Мы еще многое можем выиграть»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Бетис Ла Лига Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о матче с «Бетисом», который «МЮ» проведет после 0:7 от «Ливерпуля».

– Это крупное поражение. Все мы были разочарованы и злились. Теперь нужно перезагрузиться и вернуться.

– Все ждут реакции от «Ман Юнайтед» в матче с «Бетисом». Как для вас выглядела бы правильная реакция на такое поражение?

– Нам нужна победа, но мы сыграем против очень хорошей команды. К этому нужно быть готовыми. Мы понимаем, что имеем хорошие шансы на победу в матчах, где показываем лучший футбол.

– Насколько важно помнить, что результат матча с «Ливерпулем», пускай и очень плохой, – это всего лишь одна игра, а в этом сезоне еще многое ждет нас впереди?

– Конечно, это так, но мы не имеем права проигрывать «Ливерпулю» со счетом 0:7. Нужно принять это, но в остальном вы правы. Это одно поражение, и мы в хорошем положении. Не забывайте, что мы неплохо идем в чемпионате и по-прежнему играем в трех турнирах. Мы еще многое можем выиграть. Нужно усвоить этот урок и двигаться дальше.

– В команде много опытных игроков. Насколько важно это для того, чтобы вернуться на победный путь?

– Все мы знаем, как это важно. У нас много опытных игроков, которые выигрывали множество трофеев. Мы знаем, что в ходе сезона возможны спады. «МЮ» выиграл много матчей подряд, у нас была очень хорошая серия, и мы понимаем, что поражения – это часть пути. Но проигрывать никогда не хочется. Мы ненавидим проигрывать. Сейчас нужно извлечь уроки и начать новую серию, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Бетисом» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 23:00 по московскому времени.

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Romanian_Daddy
Просто я не знаю как объяснить бесконечный интерес от болелы Челси в сторону МЮ
странно конечно, если тебе нужно объяснять какой-то интерес) но тот факт, что ты все время в разговорах со мной пытаешься слиться с темы и перевести стрелки на челси - еще страннее)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romanian_Daddy
Ответ DolJun
ты понял про кого я) иначе как еще объяснить твои попытки поговорить про челси на ветке мю?)
Просто я не знаю как объяснить бесконечный интерес от болелы Челси в сторону МЮ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jexOn
Надеюсь Вегорста не увижу ни на поле, ни на скамейке, как и Далота.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Romanian_Daddy
Ты про себя?)
ты понял про кого я) иначе как еще объяснить твои попытки поговорить про челси на ветке мю?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romanian_Daddy
Ответ DolJun
как и местные сочувствующие мю)
Ты про себя?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Romanian_Daddy
Ну Поттера болелы Челси тоже долго еще не забудут)
как и местные сочувствующие мю)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даня Кашеваров
Ответ trav
Поплыл физрук. Уже десятое интервью про то что "0-7 это практически случайность, мы станем сильнее и всё такое". Мойеса, которого сожрали с потрохами, уволили за менее очевидные вещи. А тут за полсезона три разгромных поражения, одно так вообще крупнейшее за 100 лет - но ЭТХ все защищают. Почему?
Менее очевидные вещи? Непопадание в 4 и отлёт по всем фронтам с убогой игрой? Если ты не заметил, то мю идёт на третьем месте с запасом, выиграл один трофей, и ещё претендует на 2, плюс к этому уже сейчас видно насколько команда преобразилась при Эрике. Вот блин почему его защищают
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romanian_Daddy
Ответ trav
Поплыл физрук. Уже десятое интервью про то что "0-7 это практически случайность, мы станем сильнее и всё такое". Мойеса, которого сожрали с потрохами, уволили за менее очевидные вещи. А тут за полсезона три разгромных поражения, одно так вообще крупнейшее за 100 лет - но ЭТХ все защищают. Почему?
Может потому, что МЮ выдает победную серию за серией по 10-12 матчей при Тен Хаге с общим процентом побед 73%, что пока что является рекордом на тренерском мостике Юнайтед?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romanian_Daddy
Ответ Сади Самедов
Можно много раз проиграть по 0:1, но стоит один раз вдуть 0-7 принципиальному сопернмку, запомнят навсегда Арсеналу про 2-8 ежегодно напоминают те же манки, все циклично, теперь настал и звездный час МЮ
У каждой команды есть подобные матчи)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romanian_Daddy
Да там лаки матч для Ливерпуля. Забить 6 мячей во втором тайме при XG 1.96 - это сюр.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romanian_Daddy
Ответ DolJun
что ни говори - а 7 хаг уже в истории противостояния мю и ливерпуля)
Ну Поттера болелы Челси тоже долго еще не забудут)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
timerassl
Уже было про то, что лучше один раз 0:7, чем 7 раз 0:1
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сади Самедов
Можно много раз проиграть по 0:1, но стоит один раз вдуть 0-7 принципиальному сопернмку, запомнят навсегда

Арсеналу про 2-8 ежегодно напоминают те же манки, все циклично, теперь настал и звездный час МЮ
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Тен Хагу просто надо сделать выводы из этого поражения
и двигаться дальше. Успехов ему и МЮ в игре с Бетисом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mekanych Red Devil
Полное доверие Эрику Тен Хагу. Сделать выводы после такого поражения и продолжать набирать очки и проходить дальше в кубках. Бетис явно не подарок, плюс исторически с испанскими клубами МЮ мучается, но пора улучшать статистику и проходить дальше. С Барсой тоже плохая была статистика, улучшили. Ну и Фулхэма обыграть у себя в Кубке Англии и там уже полуфинал. Надеюсь, хотя бы один из этих кубков зацепим.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
что ни говори - а 7 хаг уже в истории противостояния мю и ливерпуля)
+12
-8
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewart Downing
Ответ TaR
Справедливости ради, 0:7 выглядело как несчастный случай. Забыть и играть дальше
интересно что ещё позже будут говорить ? специально подставились ?) ухахахаха
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trav
Поплыл физрук. Уже десятое интервью про то что "0-7 это практически случайность, мы станем сильнее и всё такое". Мойеса, которого сожрали с потрохами, уволили за менее очевидные вещи. А тут за полсезона три разгромных поражения, одно так вообще крупнейшее за 100 лет - но ЭТХ все защищают. Почему?
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
forward1988
До перерева на сборные у МЮ четыре матча и они могут вылететь из двух турниров. Если тен хаг сможет им обьяснить что кубок лиги всего лишь винтик в его стратегии,то думаю поражение от Ливерпуля скоро забудется в головах игроков,если нет то остаток сезона нас ждут качели и вылет с кубков и валидол сильный в апл.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Ответ Евгений Квасников
верю. Всё ошибаются! мю только строится! вперёд ТХ
МЮ только строится) Это какая то мантра уже. Зарождение нового сектанства на спортс.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TaR
Справедливости ради, 0:7 выглядело как несчастный случай. Забыть и играть дальше
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WelcomeBackPURE
Самое главное, что это поражение по сУти ни на что не повлияло особо!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
feelthedroom@mail.ru
С точки зрения таблицы - да, в поражении 0:7 нет ничего такого, так как что 0:1, что 0:10 - просто 0 очков.
Но посмотреть на реакцию тех, кто говорил о том что муму вернулся - бесценно))
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Квасников
верю. Всё ошибаются! мю только строится! вперёд ТХ
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий