Эрик тен Хаг: «У «МЮ» нет права на 0:7 с «Ливерпулем», но это одно поражение. Мы еще многое можем выиграть»

высказался о матче с «Бетисом», который «МЮ» проведет после 0:7 от «Ливерпуля».

– Это крупное поражение. Все мы были разочарованы и злились. Теперь нужно перезагрузиться и вернуться.

– Все ждут реакции от « » в матче с «Бетисом». Как для вас выглядела бы правильная реакция на такое поражение?

– Нам нужна победа, но мы сыграем против очень хорошей команды. К этому нужно быть готовыми. Мы понимаем, что имеем хорошие шансы на победу в матчах, где показываем лучший футбол.

– Насколько важно помнить, что результат матча с « », пускай и очень плохой, – это всего лишь одна игра, а в этом сезоне еще многое ждет нас впереди?

– Конечно, это так, но мы не имеем права проигрывать «Ливерпулю» со счетом 0:7. Нужно принять это, но в остальном вы правы. Это одно поражение, и мы в хорошем положении. Не забывайте, что мы неплохо идем в чемпионате и по-прежнему играем в трех турнирах. Мы еще многое можем выиграть. Нужно усвоить этот урок и двигаться дальше.

– В команде много опытных игроков. Насколько важно это для того, чтобы вернуться на победный путь?

– Все мы знаем, как это важно. У нас много опытных игроков, которые выигрывали множество трофеев. Мы знаем, что в ходе сезона возможны спады. «МЮ» выиграл много матчей подряд, у нас была очень хорошая серия, и мы понимаем, что поражения – это часть пути. Но проигрывать никогда не хочется. Мы ненавидим проигрывать. Сейчас нужно извлечь уроки и начать новую серию, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с « » в матче 1/8 финала . Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 23:00 по московскому времени.