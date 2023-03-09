Пеллегрини про 0:7 «МЮ» с «Ливерпулем»: «Я болею за «Сити», поэтому не особо расстроился. Это было что-то невероятное»

не был расстроен результатом матча «Манчестер Юнайтед» с « ».

В 26-м туре манкунианцы разгромно проиграли «Ливерпулю» со счетом 0:7.

«Это было что-то невероятное. Я смотрел первые 45 минут, а потом у нас был матч против «Реала», так что я не видел, как «Ливерпуль» забил еще 6 голов.

Конечно, я сразу понял, что будет происходить в «Манчестер Юнайтед». Учитывая, что между клубами есть [историческое] соперничество, это будет непросто [для «МЮ»].

Но я болельщик « », поэтому я не особо расстроился», – сказал главный тренер « », ранее возглавлявший «горожан».

«Бетис» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч противостояния пройдет в четверг, 9 марта. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.