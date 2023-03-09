Пеллегрини про 0:7 «МЮ» с «Ливерпулем»: «Я болею за «Сити», поэтому не особо расстроился. Это было что-то невероятное»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Бетис Мануэль Пеллегрини Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

Мануэль Пеллегрини не был расстроен результатом матча «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем».

В 26-м туре АПЛ манкунианцы разгромно проиграли «Ливерпулю» со счетом 0:7.

«Это было что-то невероятное. Я смотрел первые 45 минут, а потом у нас был матч против «Реала», так что я не видел, как «Ливерпуль» забил еще 6 голов.

Конечно, я сразу понял, что будет происходить в «Манчестер Юнайтед». Учитывая, что между клубами есть [историческое] соперничество, это будет непросто [для «МЮ»].

Но я болельщик «Манчестер Сити», поэтому я не особо расстроился», – сказал главный тренер «Бетиса», ранее возглавлявший «горожан».

«Бетис» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч противостояния пройдет в четверг, 9 марта. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан. Тонали. 8.
Ответ #SharkTeam
Обидно, что это сделал не Сити
Сити тоже нормально 6 - 3 выиграли ☝️...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Обидно, что это сделал не Сити
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dan11
Ответ Dm Kznts
ему то что
как что? мелочь, а приятно...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
ему то что
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
Ответ Baky jorayev
Ну думаю после 38тура парни Клопа будут выше чем парни 7Хага
парни клоппа это тот же самый мю при сульшере - важные матчи тянут, а середняковые нет) так что вряд ли в этом сезоне скаузеры будут выше)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Baky jorayev
Ответ damondiamond
один тайм слить 6:0 с учётом того, что в первом тайме было несколько возможностей забить) чё все раскудахтались-то?) ещё 2 турнира осталось в отличие от скаузеров и их 7 места))
Ну думаю после 38тура парни Клопа будут выше чем парни 7Хага
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
один тайм слить 6:0 с учётом того, что в первом тайме было несколько возможностей забить) чё все раскудахтались-то?) ещё 2 турнира осталось в отличие от скаузеров и их 7 места))
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий