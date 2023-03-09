Пол Мерсон: «МЮ» далек от борьбы за АПЛ, 0:7 от «Ливерпуля» – позор. Нельзя так проигрывать даже при двух удалениях, полный бардак»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Тоттенхэм Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон назвал позорным поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» (0:7).

«Я не купился на все эти разговоры о том, что «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за чемпионство. Никогда не верил в это. Они даже не близко. То, что я увидел в матче с «Ливерпулем», было в высшей степени позорным.

Это важнейшая игра сезона. «Челси» тоже плохо провел свой важнейший матч сезона, против «Тоттенхэма», но там не было никаких шансов на 0:7.

«МЮ» и близко не был к борьбе за чемпионство. 0:7 – это позор. Оправданий быть не может. Даже если у вас удалят двоих игроков, вы не имеете права проигрывать 0:7 с таким составом.

Но они опустили руки, сдались. Неприятно об этом говорить, но это полный бардак. Но теперь важно убедиться в том, что поражение не перечеркнет всю проделанную работу, важно как можно скорее вернуться оправиться.

Матч по-всякому можно проиграть. Иногда тебе просто не везет. Но так проигрывать нельзя», – отметил ,бывший форвард «Арсенала».

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8 комментариев

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The GOATEST
Может быть уже хватит публиковать этого неадеквата??? Хейтит как школьник по поводу и без, это не журналист, это мусор
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red hikkikomori
Всё по делу сказал, не с чем тут спорить
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Саламбек Алаев
Ответ Вечно Молодой
в похожих ситуациях, где в прошлом сезоне брали еле 1 очко, сейчас увозят 3, и иногда видно, что выигрывают некоторые матчи на класее, что я в МЮ не видел с тех пор, как ушел САФ
Там просто череда событий . Гол раздевалку и сразу еще один после перерыва. 8 ударов в створ и 7 голов .
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geoo9
о какие времена настали, для фанатов МЮ 0-7 уже не стремно - обычный результат,
+5
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Маршал Чой Бол Сан
Пол мерсон - я далек от адекватности ....
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Вечно Молодой
Ответ Вечно Молодой
хоть 500:0, это один матч, где провалился почти каждый игрок, на дистанции МЮ сейчас хорош.
в похожих ситуациях, где в прошлом сезоне брали еле 1 очко, сейчас увозят 3, и иногда видно, что выигрывают некоторые матчи на класее, что я в МЮ не видел с тех пор, как ушел САФ
+3
-1
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Вечно Молодой
хоть 500:0, это один матч, где провалился почти каждый игрок, на дистанции МЮ сейчас хорош.
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onegin2007
Позор это точно. Ещё додумались кому влететь 7:0,так что вдвойне позор.
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