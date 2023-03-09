Пол Мерсон: «МЮ» далек от борьбы за АПЛ, 0:7 от «Ливерпуля» – позор. Нельзя так проигрывать даже при двух удалениях, полный бардак»
Пол Мерсон назвал позорным поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» (0:7).
«Я не купился на все эти разговоры о том, что «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за чемпионство. Никогда не верил в это. Они даже не близко. То, что я увидел в матче с «Ливерпулем», было в высшей степени позорным.
Это важнейшая игра сезона. «Челси» тоже плохо провел свой важнейший матч сезона, против «Тоттенхэма», но там не было никаких шансов на 0:7.
«МЮ» и близко не был к борьбе за чемпионство. 0:7 – это позор. Оправданий быть не может. Даже если у вас удалят двоих игроков, вы не имеете права проигрывать 0:7 с таким составом.
Но они опустили руки, сдались. Неприятно об этом говорить, но это полный бардак. Но теперь важно убедиться в том, что поражение не перечеркнет всю проделанную работу, важно как можно скорее вернуться оправиться.
Матч по-всякому можно проиграть. Иногда тебе просто не везет. Но так проигрывать нельзя», – отметил ,бывший форвард «Арсенала».
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