«Челси» может продать Маунта за 50 млн фунтов. Хавбек интересен «МЮ», «Ливерпулю», «Юве» и «Баварии»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Мэйсон Маунт Футбол

«Челси» может продать Мэйсона Маунта за 50 миллионов фунтов.

По данным The Guardian, это может случится в связи с тем, что переговоры между лондонским клубом и хавбеком о продлении контракта, который истекает летом 2024 года, зашли в тупик.

Отмечается, что Маунтом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ювентус» и «Бавария».

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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20 комментариев

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ta-tosha
Он в МЮ не пойдет, да и сам им не нужен, там футбол не для его сильных скиллов. он не игрок для опорной зоны
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Stivi M.D.
Ответ Жаргал Шадапов
У него контракт заканчивается
Так и это дорого с годом контракта
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Саша Пушкин
Ответ Surviving
У Баварии таких и даже лучше на скамейке целый вагон..
Сначала подумал, что ошибка продавать в МЮ или Ливер и усиливать конкурентов, а потом вспомнил, что сегодняшний Челси им не конкурент...
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rigobersong
Бернли или Борнмут как раз могут потянуть:)
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Кшишт
Ответ Evgen_Hazard
Родной дом - это хорошо, но еще роднее он с огромным контрактом.
у него проблема не с зарплатой,а с длительностью контракта. Челси хочет заключить договор на 8 лет,а Мейсон на 4,чтобы в случае успешной игры иметь возможность продлить с более выгодными условиями,а если на условиях руководства тогда под конец контракта ему будет 32 и выгодный контракт маловероятен,что неоднократно писали инсайдеры.
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Роста BOB
Зачем он Баварии?
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Жаргал Шадапов
Ответ DolJun
за 50? что за бред) надеюсь кто-нить расскажет боули за наценку на английский паспорт. такой игрок должен уходить не дешевле сотки
У него контракт заканчивается
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Spartakus1984
Мудрика за сколько смогут продать?
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nobrainnopain
Когда покупают мудриков, Маунты не нужны. Клуб ставит другие задачи
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Surviving
У Баварии таких и даже лучше на скамейке целый вагон..
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Evgen_Hazard
Родной дом - это хорошо, но еще роднее он с огромным контрактом.
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dr. cage
Этот бюджетный Лэмпард от силы 30 стоит. В базарный день.. 🤣
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arajanarm
Ливерпуль если сможет купит Маунта и Белингема, будет класс
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QWertY
50?🤣
Он сейчас даже 20ку не стоит)
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Егор Крид58
Ответ Carver
Не договориться с Маунтом и продать его за 50 @ Купить украинского Азара в 2 раза дороже
Азар/Мбаппе
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deadjoker
Ответ FanLFC
50 млн за игрока у которого через сезон кончается контракт?) Ну, удачи)
Азара за 160 продали с годом контракта
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Егор Крид58
не станет новым Лемпардом((( ну можно в Ливерпуль
+1
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Carver
Не договориться с Маунтом и продать его за 50

@

Купить украинского Азара в 2 раза дороже
+4
-1
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DolJun
за 50? что за бред) надеюсь кто-нить расскажет боули за наценку на английский паспорт. такой игрок должен уходить не дешевле сотки
+13
-7
+6
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FanLFC
50 млн за игрока у которого через сезон кончается контракт?) Ну, удачи)
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