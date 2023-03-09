«Челси» может продать Маунта за 50 млн фунтов. Хавбек интересен «МЮ», «Ливерпулю», «Юве» и «Баварии»
«Челси» может продать Мэйсона Маунта за 50 миллионов фунтов.
По данным The Guardian, это может случится в связи с тем, что переговоры между лондонским клубом и хавбеком о продлении контракта, который истекает летом 2024 года, зашли в тупик.
Отмечается, что Маунтом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ювентус» и «Бавария».
Статистику футболиста можно изучить здесь.
Он сейчас даже 20ку не стоит)
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