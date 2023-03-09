«Челси» может продать Маунта за 50 млн фунтов. Хавбек интересен «МЮ», «Ливерпулю», «Юве» и «Баварии»

« » может продать за 50 миллионов фунтов.

По данным The Guardian, это может случится в связи с тем, что переговоры между лондонским клубом и хавбеком о продлении контракта, который истекает летом 2024 года, зашли в тупик.

Отмечается, что Маунтом интересуются « », « », « » и «Бавария».

Статистику футболиста можно изучить здесь.