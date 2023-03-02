«Ливерпуль» все больше уверен в том, что сможет увести Маунта у «Челси» (talkSPORT)

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Мэйсон Маунт может перейти в «Ливерпуль»

Мерсисайдский клуб все больше уверен в том, что сможет увести 24-летнего хавбека у «Челси», сообщает talkSPORT.

У Маунта истекает контракт летом 2024 года, а переговоры о новом соглашении зашли в тупик.

Юрген Клопп считает, что Маунт стал бы отличным усилением для «Ливерпуля».

Источники, близкие к футболисту, предполагают, что переход в «Ливерпуль» весьма вероятен.

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37 комментариев

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Иван Иванов
Если исходить из логики самого Маунта ,то получается так : ,а не перейти ли мне из команды где все очень хреново и будущее туманно (Челси), в команду где все тоже хреново но не настолько ,вроде пошли на поправку, и есть план выхода из кризиса(Ливерпуль).
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The Best
Какой же рычагберка смешной тип,пишет х*йню 24/7 и при этом ограничил возможность отвечать ему 😂🤦🏻‍♂️
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Влад Музалевский
Ответ lezhik
А зачем он Ливерпулю? Атакующих игроков и так навалом, тут нужны опорник и бокс то бокс качественные.
На замену Тиаго. Я думаю, что функции Алькантары он способен выполнять едва ли не лучше нынешнего бращилоиспанца
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Матвей Бондарев
Если Маунт попадёт к Клоппу, то Клопп вылепит из него шикарного игрока. Потенциал то отличный, не вижу причин, почему он не нужен нам.
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Ruscello
И зачем?
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Андрей Хенто
Ответ Растиньяк
Потерять своего лучшего воспитанника, это конечно будет фиаско
Джеймс сильнее его, как футболист (беру в учет специфику каждого из них и их игровой модели выступления), но травмы конечно очень сильно выбивают его из колеи. Маунт игрок настроения, очень нестабилен.
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Alda
Ответ Влад Яшнов
У Челси Маунты всякие сейчас как разменная монета чтоль если их так "уводят"
просто Маунт при Поттере в очень плохой форме, даже в состав основной не всегда попадает, спад по сравнению с прошлым сезоном, да и еще зарплату в разы поднять требует, вроде как, вот и проблемы с продлением и уверенность в завтрашнем дне.
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DolJun
Ответ llolishe
Зная Боэли-он сам оплатит трансфер Моунта в Ливерпуль
ну вернера ж не проплатил почему-то
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k_42
Тьфу ты. Я думал, Мудрик.
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llolishe
Ответ DolJun
лямов за 150 можно было бы и продать, все равно он чет скис в последнее время
Зная Боэли-он сам оплатит трансфер Моунта в Ливерпуль
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llolishe
Клопп за сезон слепит из него опорника чтоли

Вообще не вижу смысл в трансфере
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rigobersong
Ответ Растиньяк
Потерять своего лучшего воспитанника, это конечно будет фиаско
Лучший?:) А как же топарь Лофтус-Чики?:)
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llolishe
Ну такого игрока если только бесплатно,а платить за Маунта-у нас Эллиот и Карвальо есть+Беллингем будет
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rigobersong
Ответ DolJun
всмысле?
в коромысле:)
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Дани Алисса
Ответ DolJun
а почему не за 10?
я исправил внизу коменнтария
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DolJun
Ответ Дани Алисса
за 50
а почему не за 10?
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DolJun
Ответ rigobersong
Ахахахахаххахаха:)) Что еще в программе твоего сегодняшнего стендапа?:))
всмысле?
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Растиньяк
Потерять своего лучшего воспитанника, это конечно будет фиаско
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Дани Алисса
Ответ Дани Алисса
за 50
за 90,про паспорт забыл
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Дани Алисса
Ответ DolJun
лямов за 150 можно было бы и продать, все равно он чет скис в последнее время
за 50
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Under
как бы не закончилось как с Вератти
тонко
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rigobersong
Ответ DolJun
лямов за 150 можно было бы и продать, все равно он чет скис в последнее время
Ахахахахаххахаха:)) Что еще в программе твоего сегодняшнего стендапа?:))
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DolJun
лямов за 150 можно было бы и продать, все равно он чет скис в последнее время
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rigobersong
Зачем Ливерпулю это полено?:)
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Under
как бы не закончилось как с Вератти
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