«Ливерпуль» все больше уверен в том, что сможет увести Маунта у «Челси» (talkSPORT)
Мэйсон Маунт может перейти в «Ливерпуль»
Мерсисайдский клуб все больше уверен в том, что сможет увести 24-летнего хавбека у «Челси», сообщает talkSPORT.
У Маунта истекает контракт летом 2024 года, а переговоры о новом соглашении зашли в тупик.
Юрген Клопп считает, что Маунт стал бы отличным усилением для «Ливерпуля».
Источники, близкие к футболисту, предполагают, что переход в «Ливерпуль» весьма вероятен.
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