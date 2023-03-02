может перейти в «Ливерпуль»

Мерсисайдский клуб все больше уверен в том, что сможет увести 24-летнего хавбека у « », сообщает talkSPORT.

У Маунта истекает контракт летом 2024 года, а переговоры о новом соглашении зашли в тупик.

Юрген Клопп считает, что Маунт стал бы отличным усилением для « ».

Источники, близкие к футболисту, предполагают, что переход в «Ливерпуль» весьма вероятен.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков