Эммануэль Пети: «Продажа Маунта будет глупостью, «Челси» должен сделать все, чтобы его удержать. Он один из последних англичан в команде»

Экс-полузащитник « » призвал не продавать хавбека .

«Челси» должен сделать все возможное для того, чтобы удержать Маунта. Я знаю, что его связывают с некоторыми большими клубами, но, если исключить этот сезон, он был великолепен, к тому же он вырос в этом клубе.

Он превращался в прекрасного полузащитника, забивал и отдавал голевые передачи, а этот год стал переходным для всей команды, так что давайте не будем выбрасывать все в мусорную корзину.

Он один из последних английских футболистов в команде, это очень важно для фанатов.

«Челси» не должен принимать глупое решение о продаже Маунта, он должен остаться в «Челси», – сказал Пети Premier League Odds.