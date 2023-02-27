Эммануэль Пети: «Продажа Маунта будет глупостью, «Челси» должен сделать все, чтобы его удержать. Он один из последних англичан в команде»

Теги Челси премьер-лига Англия Эммануэль Пети Мэйсон Маунт Футбол

Экс-полузащитник «Челси» Эммануэль Пети призвал не продавать хавбека Мэйсона Маунта.

«Челси» должен сделать все возможное для того, чтобы удержать Маунта. Я знаю, что его связывают с некоторыми большими клубами, но, если исключить этот сезон, он был великолепен, к тому же он вырос в этом клубе.

Он превращался в прекрасного полузащитника, забивал и отдавал голевые передачи, а этот год стал переходным для всей команды, так что давайте не будем выбрасывать все в мусорную корзину.

Он один из последних английских футболистов в команде, это очень важно для фанатов.

«Челси» не должен принимать глупое решение о продаже Маунта, он должен остаться в «Челси», – сказал Пети Premier League Odds.

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8 комментариев

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Акира_1
Ответ ZarvuR2020
На фоне Поттера и Стерлинга любой игрок взявший с Тухелем ЛЧ будет требовать высокую з/п.
Это понятно, только выгодно ли будет иметь двух Стерлингов с гигантской ЗП и отсутствием игры?
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Bashibuzuck
Ответ Кокич
Мудрик — последний украинец в команде. «Челси» должен сделать всё, чтобы его удержать.
Он единственный, да и за 100 лямов его уже не продашь😁
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ZarvuR2020
Ответ Акира_1
Вот только он просит один из самых больших контрактов в клубе, ну а где гарантия, что после этого не снова начнёт хорошо играть? В этом сезоне Маунт действительно один из самых слабых игроков Челси, увы, но конечно это не повод был бы его продавать, но так он ведь недовольный зарплатой.
На фоне Поттера и Стерлинга любой игрок взявший с Тухелем ЛЧ будет требовать высокую з/п.
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Bashibuzuck
Ещё тренер есть😁
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Акира_1
Ответ ZarvuR2020
Сейчас предвижу комменты: "ну он же не играет", как будто тут кто-то кроме Сильвы играет.
Вот только он просит один из самых больших контрактов в клубе, ну а где гарантия, что после этого не снова начнёт хорошо играть? В этом сезоне Маунт действительно один из самых слабых игроков Челси, увы, но конечно это не повод был бы его продавать, но так он ведь недовольный зарплатой.
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0
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Кокич
Мудрик — последний украинец в команде.
«Челси» должен сделать всё, чтобы его удержать.
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ZarvuR2020
Сейчас предвижу комменты: "ну он же не играет", как будто тут кто-то кроме Сильвы играет.
+2
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+2
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Deni Magician
В Ливерпуль бы его
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