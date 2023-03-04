Поттер подтвердил, что Силва пропустит около 6 недель из-за травмы: «Тиаго будет вне игры примерно это время, точно не уверен»

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Сесар Аспиликуэта Тиаго Силва Нголо Канте Мэйсон Маунт Эдуар Менди Грэм Поттер Рис Джеймс Футбол

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о состоянии травмированных игроков.

– Пропустит ли Тиаго Силва шесть недель – и каковы остальные новости команды?

– Тиаго будет вне игры примерно это время, точно не уверен. Менди делает успехи. Нголо [Канте] провел сегодня свою первую полноценную тренировку, но ему все еще нужно время [на восстановление]. У Мэйсона [Маунта] были проблемы с нижней частью живота, и играть завтра для него будет слишком рано.

У Риса [Джеймса] повреждение задней поверхности бедра. Мы оцениваем его состояние, но он также под сомнением для завтрашнего матча. Аспи [Сезар Аспиликуэта] добился прогресса, но все еще соблюдает необходимые протоколы лечения после такой травмы головы», – сказал Поттер на пресс-конференции перед игрой с «Лидсом».

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Блин, да что не так с этим Рисом? Достал в лазарете сидеть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Muratov
Тиаго лютый топ и лидер команды, но это одна из проблем, когда вся защита команды держится на 40-летней легенде, играющей каждый матч.
В команде Чалоба, Бадиашиль, Кулибали, Фофана и единственная более-менее рабочая связка это Силва и кто-то один из остальных. Плюс есть схема с 5 защами, в тройке успешно играли уже ранее Аспи и Джеймс.
Понятно, что травмы, но Барса успешно обыграла на днях Реал, играя с Маркосом Алонсо в центре защиты.
И экспериментов нет никаких, и от прагматичного подхода нет результатов.
И сегодня, наверняка, выйдут почти тот же состав с той же схемой, которая с октября не работает.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Не тренер,а мямля.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Удачи синебусу в чемпионшипе, верим!:))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Ну то есть вернется при новом тренере
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Eziiko
У Челси три состава,а как будто и один не набирается, может потому что всяких Мудриков понабирали?
Ага, а ещё потому, что Поттер сам не знает, как кого использовать и какой у него основной состав.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Блин, каким бы не был профессионалом Сильва, но после каждой травмы в его возрасте очень сложно будет набрать форму.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eziiko
У Челси три состава,а как будто и один не набирается, может потому что всяких Мудриков понабирали?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
силва ладно, но выходить без правого защитника - это конечно жесть. интересно кем будут затыкать эту дыру: чалоба, лофтус или галахер?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy6354
Потеря большая. И так команда на дне( Поттераут
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий