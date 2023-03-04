Поттер подтвердил, что Силва пропустит около 6 недель из-за травмы: «Тиаго будет вне игры примерно это время, точно не уверен»
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о состоянии травмированных игроков.
– Пропустит ли Тиаго Силва шесть недель – и каковы остальные новости команды?
– Тиаго будет вне игры примерно это время, точно не уверен. Менди делает успехи. Нголо [Канте] провел сегодня свою первую полноценную тренировку, но ему все еще нужно время [на восстановление]. У Мэйсона [Маунта] были проблемы с нижней частью живота, и играть завтра для него будет слишком рано.
У Риса [Джеймса] повреждение задней поверхности бедра. Мы оцениваем его состояние, но он также под сомнением для завтрашнего матча. Аспи [Сезар Аспиликуэта] добился прогресса, но все еще соблюдает необходимые протоколы лечения после такой травмы головы», – сказал Поттер на пресс-конференции перед игрой с «Лидсом».
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В команде Чалоба, Бадиашиль, Кулибали, Фофана и единственная более-менее рабочая связка это Силва и кто-то один из остальных. Плюс есть схема с 5 защами, в тройке успешно играли уже ранее Аспи и Джеймс.
Понятно, что травмы, но Барса успешно обыграла на днях Реал, играя с Маркосом Алонсо в центре защиты.
И экспериментов нет никаких, и от прагматичного подхода нет результатов.
И сегодня, наверняка, выйдут почти тот же состав с той же схемой, которая с октября не работает.