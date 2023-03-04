Поттер подтвердил, что Силва пропустит около 6 недель из-за травмы: «Тиаго будет вне игры примерно это время, точно не уверен»

Главный тренер « » рассказал о состоянии травмированных игроков.

– Пропустит ли шесть недель – и каковы остальные новости команды?

– Тиаго будет вне игры примерно это время, точно не уверен. Менди делает успехи. Нголо [ ] провел сегодня свою первую полноценную тренировку, но ему все еще нужно время [на восстановление]. У Мэйсона [ ] были проблемы с нижней частью живота, и играть завтра для него будет слишком рано.

У Риса [Джеймса] повреждение задней поверхности бедра. Мы оцениваем его состояние, но он также под сомнением для завтрашнего матча. Аспи [Сезар Аспиликуэта] добился прогресса, но все еще соблюдает необходимые протоколы лечения после такой травмы головы», – сказал Поттер на пресс-конференции перед игрой с «Лидсом».

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