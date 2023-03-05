Уход Маунта из «Челси» летом реален – стороны далеки от договоренности по контракту. «Ливерпуль» проявляет конкретный интерес к хавбеку

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Мэйсон Маунт Фабрицио Романо Футбол

Мэйсон Маунт может уйти из «Челси» по окончании сезона.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры между полузащитником и клубом о новом контракте поставлены на паузу. Вероятно, решение о будущем англичанина будет принято летом.

На данный момент существует реальная возможность ухода Маунта из «Челси» летом. Стороны далеки от договоренности об условиях нового контракта.

«Ливерпуль» проявляет конкретный интерес к Мэйсону – это один из полузащитников, находящихся в шорт-листе клуба.

Многое будет зависеть от ситуации вокруг тренера Грэма Поттера в «Челси».

Срок нынешнего контракта Маунта с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне на счету атакующего полузащитника 3 гола и 3 результативные передачи в 32 матчах за «Челси» во всех турнирах. Полную статистику 24-летнего футболиста можно изучить здесь.

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18 комментариев

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Константин Черешинский
Ответ cheesy409
Хочет ли он сам остаться в клубе? По игре видно что он и половины своей не показывает от того что может
А кто в ЛФК показывает больше половины на данный момент. Сегодня получим ответ в игре с МЮ.
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Bazilic
Ответ Михаил Корж
Стерлинг скорее
И он тоже
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АРТУР АЛИЕВ
через пару лет обратно за 120 лямов купят
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NartApsua
Ответ KeriLLo
Будет огромная глупость со стороны Челси отпустить его.
Но ещё большей глупостью будет предлагать ему какой-то космический контракт. В общем, тут важно баланс соблюсти)
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AlexDeLarge
Очевидно, что судьба Маунта и многих других будет зависеть от того, кто будет тренером в следующем сезоне

Каким-то чудом останется Поттер, штаб будет расчищать место под последних новичков, будут сливать всех "ветеранов"
Если придет кто-то адекватный и авторитетный (что сомнительно, но а вдруг), все будут плюс-минус на равных правах, там уже пригодятся и Маунт, и Хаверц, и мб Зиеш с Канте
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Блуждающий странник
Челси накупил неликвида по неадекватной цене и может потерять свой главный актив. Маунт в любом топ-клубе найдет себе место
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cheesy409
Хочет ли он сам остаться в клубе? По игре видно что он и половины своей не показывает от того что может
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Юрий Р.
Ответ Bazilic
Обычный английский паспортист, как условный Магуайер
Не соглашусь, у него есть потенциал стать классным игроком. Ему бы тренера , а не.... ну вы поняли.
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Jaxongir Shodiev
Для Ливерп это будет топовое усиление. Такие креативные пахари как раз для Клоппа
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Zhashkovets
Маунт скорее станет ролевым на подхвате вроде Чемберлена, его уровень явно не выше и точно не тянет на основу реального топ-клуба, это видно по сборной, где он проигрывает конкуренцию даже Филлипсу - Ливерпулю лучше вложить эти деньги в более перспективного центра, околоосновных у них и так хватает.
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Born is the King
Лучше перейти в реал или другой топ клуб. Не хочется, чтобы он усилял другой клуб АПЛ
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Evgen_Hazard
А к Маунту вопросов нет? Уходить к прямому конкуренту – это слишком. Продлеваться не хочет. Ладно бы играл как в 20/21 и так далее. Зачем продлевать ради продления.
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Анвар
80 млн фунтов Моунт ваши
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Милан. Тонали. 8.
Ну если и Маунта ещё продадут то будут просто полные 🤡🤡🤡🤦‍♂️
+8
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KeriLLo
Будет огромная глупость со стороны Челси отпустить его.
+19
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Михаил Корж
Ответ Bazilic
Обычный английский паспортист, как условный Магуайер
Стерлинг скорее
+2
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charly_54
Надо продлевать обязательно! Всех воспитанников распустили
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Bazilic
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