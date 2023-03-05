Уход Маунта из «Челси» летом реален – стороны далеки от договоренности по контракту. «Ливерпуль» проявляет конкретный интерес к хавбеку
Мэйсон Маунт может уйти из «Челси» по окончании сезона.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры между полузащитником и клубом о новом контракте поставлены на паузу. Вероятно, решение о будущем англичанина будет принято летом.
На данный момент существует реальная возможность ухода Маунта из «Челси» летом. Стороны далеки от договоренности об условиях нового контракта.
«Ливерпуль» проявляет конкретный интерес к Мэйсону – это один из полузащитников, находящихся в шорт-листе клуба.
Многое будет зависеть от ситуации вокруг тренера Грэма Поттера в «Челси».
Срок нынешнего контракта Маунта с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.
В этом сезоне на счету атакующего полузащитника 3 гола и 3 результативные передачи в 32 матчах за «Челси» во всех турнирах. Полную статистику 24-летнего футболиста можно изучить здесь.
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Каким-то чудом останется Поттер, штаб будет расчищать место под последних новичков, будут сливать всех "ветеранов"
Если придет кто-то адекватный и авторитетный (что сомнительно, но а вдруг), все будут плюс-минус на равных правах, там уже пригодятся и Маунт, и Хаверц, и мб Зиеш с Канте