Уход Маунта из «Челси» летом реален – стороны далеки от договоренности по контракту. «Ливерпуль» проявляет конкретный интерес к хавбеку

может уйти из «Челси» по окончании сезона.

Как сообщает журналист , переговоры между полузащитником и клубом о новом контракте поставлены на паузу. Вероятно, решение о будущем англичанина будет принято летом.

На данный момент существует реальная возможность ухода Маунта из «Челси» летом. Стороны далеки от договоренности об условиях нового контракта.

« » проявляет конкретный интерес к Мэйсону – это один из полузащитников, находящихся в шорт-листе клуба.

Многое будет зависеть от ситуации вокруг тренера Грэма Поттера в «Челси».

Срок нынешнего контракта Маунта с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне на счету атакующего полузащитника 3 гола и 3 результативные передачи в 32 матчах за « » во всех турнирах. Полную статистику 24-летнего футболиста можно изучить здесь.

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