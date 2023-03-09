Властимил Петржела: «Если бы «Газпром» спонсировал Спартак, они бы выиграли 10 чемпионств»

считает, что «Спартак» был бы успешен, спонсируй их «Газпром».

«Зенит» достиг превосходства в благодаря деньгам « ». У кого больше ресурсов, тот и командует. Кто богаче: «Зенит» или « »? Конечно, сине-бело-голубы богаче красно-белых. Если бы «Газпром» спонсировал Спартак, они бы выиграли десять чемпионств.

В футболе редко случаются чудеса, когда бедные команды обыгрывают богатых. Но «Спартак» нельзя отнести к бедным клубам. В их проект «Лукойл» вложил огромные деньги. Просто этими финансами плохо распорядились», – сказал бывший тренер « ».