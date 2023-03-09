Властимил Петржела: «Если бы «Газпром» спонсировал Спартак, они бы выиграли 10 чемпионств»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Газпром Властимил Петржела Лукойл Футбол

Властимил Петржела считает, что «Спартак» был бы успешен, спонсируй их «Газпром».

«Зенит» достиг превосходства в РПЛ благодаря деньгам «Газпрома». У кого больше ресурсов, тот и командует. Кто богаче: «Зенит» или «Спартак»? Конечно, сине-бело-голубы богаче красно-белых. Если бы «Газпром» спонсировал Спартак, они бы выиграли десять чемпионств.

В футболе редко случаются чудеса, когда бедные команды обыгрывают богатых. Но «Спартак» нельзя отнести к бедным клубам. В их проект «Лукойл» вложил огромные деньги. Просто этими финансами плохо распорядились», – сказал бывший тренер «Зенита». 

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40 комментариев

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Spartakus1984
Ответ An Kr
Ну давай перечисли клубы, которые были богаче.
Алания.Ротор,Динамо,.Романцев сам рассказывал чтов Спаратке ЗП были меньше чем во многих клубах.В Том же Роторе,людям от региона и квратиры и машины в легкую выдавали.ТАк ты перчислишь фамилии и ли ты пустослов?
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nobrainnopain
Ответ Spartakus1984
А ЦСКА кто?
Легендарный спортивный клуб☝️
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SMART789
Ответ Spartakus1984
Помимо денег нужен админ ресурс.И он у зенита работал всегда с эры газпрома.
только его никто не видел
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SMART789
Ответ angry horse
Уренгойгазпром был спонсором спартака😎
в те времена никаких вопросов к Газпрому почему то не было, они говорили это просто спонсорством не более того, а сейчас они же вопрошают зачем газу нужна реклама 😒
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An Kr
Ответ Spartakus1984
Чья заслуга что у Спартака не было конкурентов?Он не был богаче других клубов.Спартак не покупал кого то как сейчас покупает зенит.Ххаа Спартак вообще пионер отрядом выиграл золото в 96,имея состав по именам слабее чем у многих.Завидуй дальше и бесись.Приятно наблюдать.
Все России приятно визги наблюдать по Мешкову🤣
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An Kr
Ответ Spartakus1984
Просто так всех сгребал к себе, за дух.(с).Ну давай перечисли фамилии этих готовых звезд футбола кого Спартак сгреб себе!))))
Ну давай перечисли клубы, которые были богаче.
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Spartakus1984
Ответ nobrainnopain
Спартак это не клуб, а диагноз
А ЦСКА кто?
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Spartakus1984
Ответ An Kr
Серьёзно? Не был богаче?🤣🤔 Просто так всех сгребал к себе, за дух.
Просто так всех сгребал к себе, за дух.(с).Ну давай перечисли фамилии этих готовых звезд футбола кого Спартак сгреб себе!))))
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Spartakus1984
Ответ An Kr
Серьёзно? Не был богаче?🤣🤔 Просто так всех сгребал к себе, за дух.
Чья заслуга что у Спартака не было конкурентов?Он не был богаче других клубов.Спартак не покупал кого то как сейчас покупает зенит.Ххаа Спартак вообще пионер отрядом выиграл золото в 96,имея состав по именам слабее чем у многих.Завидуй дальше и бесись.Приятно наблюдать.
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An Kr
Ответ Spartakus1984
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Серьёзно? Не был богаче?🤣🤔 Просто так всех сгребал к себе, за дух.
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Spartakus1984
Ответ An Kr
Нет, если бы у Спартака не было бы конкуренции как в 90, он бы выиграл 9 чемпионств. Всегда Спартак проигрывал при конкуренции, Алания-95, и рпл с 2002 года. Духа спартаковского не хватает конкуренцию выдерживать.
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Celsius
Так изначально Газпром и пытался купить Спартак как клуб с наибольшим тогда коммерческим потенциалом. Но Федун не продал, и пришлось Газпрому обратится к запасному варианту и купить Зенит.
Считаю, что Федуна за этот богоугодный поступок следует наградить медалью "За заслуги перед Зенитом". Потому как если бы Федун согласился, то лидером современного российского футбола был бы совсем не Зенит, а Спартак, а Зенит остался бы просто провинциальным "возмутителем спокойствия", вроде Ростова.
Но Леонид Аркадьевич, да простит ему Господь все его грехи, не допустил такого ужасного развития событий. Слава Федуну!
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Павел Ермаков
Дядя понял суть происходящего.)))
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Spartakus1984
Ответ WelcomeBackPURE
Вообще не пойму за кого он ! Это очень жесткая биполярка ! Завтра скажет, что Динамо лучше всех
Поддерживает зенит так как тренировал их но и засерает так как в зените больше невостребован.
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An Kr
Нет, если бы у Спартака не было бы конкуренции как в 90, он бы выиграл 9 чемпионств. Всегда Спартак проигрывал при конкуренции, Алания-95, и рпл с 2002 года. Духа спартаковского не хватает конкуренцию выдерживать.
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Spartakus1984
Ответ Александр Смирнов
Газпром воскресил и содержит хоккейный московский Спартак. Сколько кубков Гагарина он выиграл? даже в плей-офф не попадает...Это как в анекдоте про АвтоВАЗ и проклятое место
А кого газпром им купил из звезд?
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nobrainnopain
Спартак это не клуб, а диагноз
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Spartakus1984
Помимо денег нужен админ ресурс.И он у зенита работал всегда с эры газпрома.
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Тренерские конспекты Бормана
В Спартаке бардак с 2002 года. Сначала был Червь, потом Федун, который почти каждый год менял тренеров и перетряхивал состав, устраивал долбанное шапито. Засунь Федуна в Баварию, он и там нольтрофеичем будет
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Александр Смирнов
Газпром воскресил и содержит хоккейный московский Спартак. Сколько кубков Гагарина он выиграл? даже в плей-офф не попадает...Это как в анекдоте про АвтоВАЗ и проклятое место
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WelcomeBackPURE
Вообще не пойму за кого он ! Это очень жесткая биполярка !
Завтра скажет, что Динамо лучше всех
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Spartakovec navsegda
Если бы, да кабы...Но факт в том, что руководство Спартака имело возможности для качественного комплектования и стратегии развития клуба, а это еще и тренеры, которые способны выстроить, в долгую, командную стратегию. Есть хороший пример, из Украины, где была ставка на Луческу, плюс приобретения, дорогостоящие, но не запредельные. В итоге молодые игроки выросли до топ-уровня, именно в Шахтере и были проданы за солидные деньги. Плюс, еще и работа по местным игрокам. Трансферы Тимощука, а теперь и Мудрика... Основной вектор неудач Спартак именно в управлении клубом, а не в том, что у Зенита спонсор Газпром. Иначе, за все эти годы, мы бы не слышали о чемпионствах ЦСКА, Рубина, Локомотива.
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.ru
Ответ Посторонним В
Впечетляет. "Тебе бы, начальник, книжки писать")))
ну так... с такими то неиссякаемыми источниками вдохновения...
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Посторонним В
Ответ .ru
хороший сюжет, кстати, для романа в жанре альтернативной истории... крышу спартаковского стотысячника клюют не бакланы а вороны-москвички, статую гладиатора видно из ближайшего Подмосковья, Зарема уводит из семьи Миллера и хвалит Мешкова... а самое главное... в российском футболе есть всего одна секта...
Впечетляет. "Тебе бы, начальник, книжки писать")))
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Назар Игорь
Неужели еще не прошла обида от отставки из Зенита?
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