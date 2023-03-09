Властимил Петржела: «Если бы «Газпром» спонсировал Спартак, они бы выиграли 10 чемпионств»
Властимил Петржела считает, что «Спартак» был бы успешен, спонсируй их «Газпром».
«Зенит» достиг превосходства в РПЛ благодаря деньгам «Газпрома». У кого больше ресурсов, тот и командует. Кто богаче: «Зенит» или «Спартак»? Конечно, сине-бело-голубы богаче красно-белых. Если бы «Газпром» спонсировал Спартак, они бы выиграли десять чемпионств.
В футболе редко случаются чудеса, когда бедные команды обыгрывают богатых. Но «Спартак» нельзя отнести к бедным клубам. В их проект «Лукойл» вложил огромные деньги. Просто этими финансами плохо распорядились», – сказал бывший тренер «Зенита».
Считаю, что Федуна за этот богоугодный поступок следует наградить медалью "За заслуги перед Зенитом". Потому как если бы Федун согласился, то лидером современного российского футбола был бы совсем не Зенит, а Спартак, а Зенит остался бы просто провинциальным "возмутителем спокойствия", вроде Ростова.
Но Леонид Аркадьевич, да простит ему Господь все его грехи, не допустил такого ужасного развития событий. Слава Федуну!
Завтра скажет, что Динамо лучше всех