Властимил Петржела: «У «Зенита» нет ресурса, чтобы хорошо выступать в еврокубках. Уровня едва хватало для игры средними клубами»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела считает, что «Зенит» не смог бы достойно выступать в еврокубках.

«Все мы знаем, как неудачно выступал «Зенит» в еврокубках. Уровня петербуржцев едва хватало для игры со средними европейскими клубами. Команда никогда не выходила на пик и не смогла бы этого сделать в настоящее время.

Лучшие команды по качеству игры находятся выше по сравнению с «Зенитом». У сине-бело-голубых просто нет ресурса, чтобы хорошо выступать на международной арене», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

9 комментариев

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SMART789
В ЛЧ нет средних и слабых клубов, там играет элита мирового футбола
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Жесткий Костас
И не было. Вся идея-толтко Спартака нагадить. И всё!
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Николай Иванов
У меня соседка, баба Клава, возьмите и у нее интервью.
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Elegante
А у него остался ресурс хорошо выступать в казино?)
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Тиль Улленшпигель
Финал ЛЧ. Зенит сравнивает счёт в матче с Реалом, благодаря гениальным заменам Петржелы, и выигрывает по пенальти. Всеобщее ликование, оператор крупным планом показывает приунывшего на стадионе Сергея Богдановича... Крупье на весь зал: "Властимил, просыпайтесь, красное или чёрное?". Властимил раздраженно: "Всё на зеро!"
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Ювенский Туринтус
Я как ни открою его высказывания, он все время вещает о слабости Зенита в Европе. Какая-то уже патологическая фиксация на одной теме
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Дмитрий9779
У Зенита один самых маленьких бюджетов в ЛЧ,это глупо отрицать.В отдельных матчах смотрелись прилично,с Лионом,с Бенфикой 3:1,с Челси 3:3...что же касается пандемийного соревнования дублей,так это ЛЧ сложно назвать,да,их резерв лучше нашего.А так,за всю историю Зенит не вышел из группы ЕК 2 раза.Вполне себе неплохое выступление.
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Alon Raven
У Зенита в 2019 году был бюджет Топ-20 команд (по бюджету). Даже сейчас не так много клубов имеют бюджет больше тогдашнего Зенита, хотя инфляция сильно повысила ставку. Думаю, в топ-25 по тратам вошёл бы.
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rarog
Ух,сейчас обладатели уникального трофея "Победитель Наполи" придут и поддержат деда
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