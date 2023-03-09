Властимил Петржела: «У «Зенита» нет ресурса, чтобы хорошо выступать в еврокубках. Уровня едва хватало для игры средними клубами»

считает, что «Зенит» не смог бы достойно выступать в еврокубках.

«Все мы знаем, как неудачно выступал «Зенит» в еврокубках. Уровня петербуржцев едва хватало для игры со средними европейскими клубами. Команда никогда не выходила на пик и не смогла бы этого сделать в настоящее время.

Лучшие команды по качеству игры находятся выше по сравнению с «Зенитом». У сине-бело-голубых просто нет ресурса, чтобы хорошо выступать на международной арене», – сказал бывший главный тренер « ».