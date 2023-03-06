Петржела о невызове Дзюбы в сборную: «Ожидаемо, Артем не заслуживает этого, он уже возрастной игрок»
Властимил Петржела прокомментировал невызов Артема Дзюбы в сборную России.
Ранее в понедельник был опубликован расширенный состав сборной России на мартовский тренировочный сбор. Нападающий «Локомотива» не попал в список из 41 игрока.
«Я совсем не удивлен тому, что Дзюба не вызван в сборную России. Это было ожидаемо. Он не заслуживает этого!
Артем провел хорошую карьеру, но он уже является возрастным игроком. Думаю, что команде будет лучше, если молодежь будет себя проявлять», – сказал бывший тренер «Зенита».
Дзюбу не вызовут в сборную России из-за возраста («СЭ»)
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Другое дело, что, да, Шунину в сборной тоже сейчас делать нечего, и ровно по той же причине.