Петржела о невызове Дзюбы в сборную: «Ожидаемо, Артем не заслуживает этого, он уже возрастной игрок»

прокомментировал невызов Артема Дзюбы в сборную России.

Ранее в понедельник был опубликован расширенный состав сборной России на мартовский тренировочный сбор. Нападающий « » не попал в список из 41 игрока.

«Я совсем не удивлен тому, что Дзюба не вызван в сборную России. Это было ожидаемо. Он не заслуживает этого!

Артем провел хорошую карьеру, но он уже является возрастным игроком. Думаю, что команде будет лучше, если молодежь будет себя проявлять», – сказал бывший тренер « ».

Дзюбу не вызовут в сборную России из-за возраста («СЭ»)

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