Петржела о невызове Дзюбы в сборную: «Ожидаемо, Артем не заслуживает этого, он уже возрастной игрок»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Властимил Петржела Чемпионат.com Футбол

Властимил Петржела прокомментировал невызов Артема Дзюбы в сборную России.

Ранее в понедельник был опубликован расширенный состав сборной России на мартовский тренировочный сбор. Нападающий «Локомотива» не попал в список из 41 игрока.

«Я совсем не удивлен тому, что Дзюба не вызван в сборную России. Это было ожидаемо. Он не заслуживает этого!

Артем провел хорошую карьеру, но он уже является возрастным игроком. Думаю, что команде будет лучше, если молодежь будет себя проявлять», – сказал бывший тренер «Зенита».

Дзюбу не вызовут в сборную России из-за возраста («СЭ»)

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5 комментариев

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Фантом
Он-то, возможно, и заслуживает, но смысла нет. Были бы это официальные игры, в которых нужен результат здесь и сейчас - дело другое, а наигрывать "на перспективу" Дзюбу явно нелепо, даже если прямо сейчас он в хорошей форме.

Другое дело, что, да, Шунину в сборной тоже сейчас делать нечего, и ровно по той же причине.
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reteka
Тогда что делает 36-летний Шунин в сборной России?
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Фут.Боль
Заслуживает или нет решать не Петржеле точно.
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Влад Яшнов
А Шунин и Песьяков - перспективные и молодые, да
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Данил Садыков
Оставьте пенсионера в покое
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