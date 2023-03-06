«Дзюба забил посредственной команде. У меня в сборной он не играл бы». Петржела о хет-трике Артема «Ростову»

оценил игру в матче против « ».

В 18-м туре Мир « » на выезде обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Дзюба сделал хет-трик и был признан лучшим игроком матча.

«Дзюба забил «Ростову», а они – посредственная команда, это не эталон. Только время покажет, что он за нападающий.

Вызовет ли его Карпин в сборную России? Это вопрос к тренеру. У меня в сборной он не играл бы», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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