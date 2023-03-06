«Дзюба забил посредственной команде. У меня в сборной он не играл бы». Петржела о хет-трике Артема «Ростову»

Теги Локомотив Зенит Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Властимил Петржела Валерий Карпин Футбол

Властимил Петржела оценил игру Артема Дзюбы в матче против «Ростова».

В 18-м туре Мир РПЛ «Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Дзюба сделал хет-трик и был признан лучшим игроком матча.

«Дзюба забил «Ростову», а они – посредственная команда, это не эталон. Только время покажет, что он за нападающий.

Вызовет ли его Карпин в сборную России? Это вопрос к тренеру. У меня в сборной он не играл бы», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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17 комментариев

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Romoll
В каком времени он живет?
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Заремыч
Власта жжет... любитель на вентилятор подкинуть🥳
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Олег_Пенза
Петржела застыл в середине 00-вых, походу. Только время ему покажет, что Дзюба за форвард)))
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Мосгорсуд
Ответ Олег_Пенза
Дзюба не забивал - плохой был, отметился хет-триком и всё равно не пнёт только ленивый).
Дзюбу пинают не за игру, деревьев в лиге и без него хватает, его пинают за человеческие качества
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Олег_Пенза
Дзюба не забивал - плохой был, отметился хет-триком и всё равно не пнёт только ленивый).
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Мосгорсуд
Ответ Aleksandr Danilov
Судя по этому туру у нас 90% команд посредственные
Это как смотреть, если мерить по Европе, то все 100%
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Мосгорсуд
Так вся РПЛ и есть посредственность, включая Зенит....в Европе это неоднократно доказывали, где средние клубы, делали с нашим чемпионом что хотели
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Aleksandr Danilov
Судя по этому туру у нас 90% команд посредственные
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Николай Филатов
Петрогжебик, хорош там дуть уже, несешь всякую ересь
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Ебздрогыч
У тебя - это в сборной казино?
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Иван Алейников
Ответ Николай Иванов
🐓 старый🤮
Пан Петржела
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Арсений Хлебосыров
Аргумент Карпина, как минимум, точно будет другим.
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Sinister Kid
Так Дзюба и не чехословак🤣🤣🤣
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Overkiller
"Только время покажет, что он за нападающий."

Вроде, молодой перспективный паренёк...
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Михо
Надо ж столько глупостей наговорить за такое короткое интервью
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Vladooss S
Непосредственный Дзюба
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Николай Иванов
🐓 старый🤮
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