«Дзюба забил посредственной команде. У меня в сборной он не играл бы». Петржела о хет-трике Артема «Ростову»
Властимил Петржела оценил игру Артема Дзюбы в матче против «Ростова».
В 18-м туре Мир РПЛ «Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Дзюба сделал хет-трик и был признан лучшим игроком матча.
«Дзюба забил «Ростову», а они – посредственная команда, это не эталон. Только время покажет, что он за нападающий.
Вызовет ли его Карпин в сборную России? Это вопрос к тренеру. У меня в сборной он не играл бы», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
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