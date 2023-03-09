Поттер побеседовал с игроками и боссами «Челси», чтобы разрядить обстановку перед матчем с «Дортмундом». В клубе впечатлены, как тренер справился с давлением

беседовал с игроками и руководством «Челси», чтобы снизить напряжение в клубе.

Как сообщает The Telegraph, в последнюю неделю перед ответным матчем с «Боруссией» в Лиге чемпионов тренер «Челси» провел несколько личных бесед с игроками, тренерским штабом и членами правления клуба, включая . Поттер не только рассказал о своем плане работы, но и выслушал опасения и предложения.

Ранее сообщалось, что Грэм Поттер видит проблему в раздутом составе « », а игроки недовольны слоившейся ситуацией. Однако обстановку удалось разрядить благодаря личным беседам и некоторым решениям Поттера. Так, например, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» получил капитанскую повязку в отсутствие травмированного Тиаго Силвы, а Каю Хаверцу доверили исполнение пенальти.

«Мы провели хорошую подготовку в течение недели – хорошие отзывы, честные беседы. Я чувствую поддержку со стороны игроков и руководства. Мы все хотим совершенствоваться», – сказал Поттер.

Отмечается, что Поттер впечатлил всех в клубе тем, как он смог справиться с давлением, возникшим в связи с неудачными результатами в начале года.

Поттер говорил с Боули о будущем в «Челси» после 2:0 с «Боруссией»: «Я все еще здесь!»