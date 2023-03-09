Поттер побеседовал с игроками и боссами «Челси», чтобы разрядить обстановку перед матчем с «Дортмундом». В клубе впечатлены, как тренер справился с давлением
Грэм Поттер беседовал с игроками и руководством «Челси», чтобы снизить напряжение в клубе.
Как сообщает The Telegraph, в последнюю неделю перед ответным матчем с «Боруссией» в Лиге чемпионов тренер «Челси» провел несколько личных бесед с игроками, тренерским штабом и членами правления клуба, включая Тодда Боули. Поттер не только рассказал о своем плане работы, но и выслушал опасения и предложения.
Ранее сообщалось, что Грэм Поттер видит проблему в раздутом составе «Челси», а игроки недовольны слоившейся ситуацией. Однако обстановку удалось разрядить благодаря личным беседам и некоторым решениям Поттера. Так, например, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Матео Ковачич получил капитанскую повязку в отсутствие травмированного Тиаго Силвы, а Каю Хаверцу доверили исполнение пенальти.
«Мы провели хорошую подготовку в течение недели – хорошие отзывы, честные беседы. Я чувствую поддержку со стороны игроков и руководства. Мы все хотим совершенствоваться», – сказал Поттер.
Отмечается, что Поттер впечатлил всех в клубе тем, как он смог справиться с давлением, возникшим в связи с неудачными результатами в начале года.
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Если сумеет поставить команду на ноги и она начнёт побеждать то многим (в том числе и мне) придется переобуваться 🌚
Чтобы добиться таких высот, нужно быть и большими личностями. Это важно.
Лицемерием, склоками, примитивом, негативом никаких значимых высот не достичь.
так что возможно это только на словах все так круто, и пока есть локальный результат