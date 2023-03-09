Поттер побеседовал с игроками и боссами «Челси», чтобы разрядить обстановку перед матчем с «Дортмундом». В клубе впечатлены, как тренер справился с давлением

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Тиаго Силва Матео Ковачич Кай Хавертц Грэм Поттер Тодд Боули Футбол

Грэм Поттер беседовал с игроками и руководством «Челси», чтобы снизить напряжение в клубе.

Как сообщает The Telegraph, в последнюю неделю перед ответным матчем с «Боруссией» в Лиге чемпионов тренер «Челси» провел несколько личных бесед с игроками, тренерским штабом и членами правления клуба, включая Тодда Боули. Поттер не только рассказал о своем плане работы, но и выслушал опасения и предложения.

Ранее сообщалось, что Грэм Поттер видит проблему в раздутом составе «Челси», а игроки недовольны слоившейся ситуацией. Однако обстановку удалось разрядить благодаря личным беседам и некоторым решениям Поттера. Так, например, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Матео Ковачич получил капитанскую повязку в отсутствие травмированного Тиаго Силвы, а Каю Хаверцу доверили исполнение пенальти.

«Мы провели хорошую подготовку в течение недели – хорошие отзывы, честные беседы. Я чувствую поддержку со стороны игроков и руководства. Мы все хотим совершенствоваться», – сказал Поттер.

Отмечается, что Поттер впечатлил всех в клубе тем, как он смог справиться с давлением, возникшим в связи с неудачными результатами в начале года.

Поттер говорил с Боули о будущем в «Челси» после 2:0 с «Боруссией»: «Я все еще здесь!»

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19 комментариев

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BZB
Не знаю, но почему то хочется, чтобы у Поттера получилось выйти из ямы. Если сейчас не справится другого шанса тренировать топ у него не будет. Поттеру не легко давалась карьера, но он всегда справлялся с трудностями. Считаю потенциал стать топовым тренером у него очень высокий.
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red hikkikomori
Ответ ivannumber1
В этом и разница. Уж извини, но Челси, как проект куда крупнее и известнее того места где ты работаешь. Чтобы добиться таких высот, нужно быть и большими личностями. Это важно. Лицемерием, склоками, примитивом, негативом никаких значимых высот не достичь.
то есть ты реально думаешь что на высоком уровне этого всего нет? там тоже люди работают как бы
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Eden Hazard
Ответ kaka10
Поттер видимо успел перед матчем с игроками и тренером Дортмунда побеседовать. Немцы сжалились и слили вторую игру
Ты первый матч видел? Абсолютно не вытекал из ситуации гол Адейеми. Во второй игре такой же пытались забить. Будь у Челси цф профильный, условный Влахович, в сумме счёт был бы больше чем у Бенфики с Брюгге. (не ищи, там 7-1. пожалуйста))
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The Best
У Поттера хороший контракт,ему не о чем беспокоится)
Если сумеет поставить команду на ноги и она начнёт побеждать то многим (в том числе и мне) придется переобуваться 🌚
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ivannumber1
Ответ red hikkikomori
Не знаю как там в Челси, но у меня на работе так: начальству в личной беседе все говорят : да, да, все круто босс, мне тут все нравится, я за вас , вы молодец. но потом в общем чате вотсап без начальства : все его поносят. так что возможно это только на словах все так круто, и пока есть локальный результат
В этом и разница. Уж извини, но Челси, как проект куда крупнее и известнее того места где ты работаешь.

Чтобы добиться таких высот, нужно быть и большими личностями. Это важно.

Лицемерием, склоками, примитивом, негативом никаких значимых высот не достичь.
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*MVP*
Ответ kaka10
Поттер видимо успел перед матчем с игроками и тренером Дортмунда побеседовать. Немцы сжалились и слили вторую игру
так они и первую слили, там счет не по игре
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blaugrano
Ответ kaka10
Поттер видимо успел перед матчем с игроками и тренером Дортмунда побеседовать. Немцы сжалились и слили вторую игру
Они и в первой играли на отбой. Чудом отскочили.
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ZarvuR2020
Как то много похвал Поттеру после одной игры. Рисунок первого матча не сильно отличался. Команда выглядит всё ещё очень сумбурно. Чилли и Джеймс - бисты. Стрелинг до гола вообще был худшим на поле. Даже сейчас против Милана Челси не будет фаворитом, несмотря на матчи в группе.
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red hikkikomori
Не знаю как там в Челси, но у меня на работе так: начальству в личной беседе все говорят : да, да, все круто босс, мне тут все нравится, я за вас , вы молодец. но потом в общем чате вотсап без начальства : все его поносят.
так что возможно это только на словах все так круто, и пока есть локальный результат
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Олег Щёголев
Грандиозные выводы благодаря всего лишь одному перебитому пенальти.
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ZarvuR2020
Ответ kaka10
Поттер видимо успел перед матчем с игроками и тренером Дортмунда побеседовать. Немцы сжалились и слили вторую игру
Они и первую сливали, но там реализация подвела.
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Дмитрий Матюхин
Просто поговорить надо было. Тед Лассо, не иначе
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Юлия Ким
Ответ Никита Смолов
Одну игру выиграли и уже впечатлены….
ну хоть в 1/4 прошли в отличие от 🌝
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Сергей Посохов
Ответ kaka10
Поттер видимо успел перед матчем с игроками и тренером Дортмунда побеседовать. Немцы сжалились и слили вторую игру
Так Дортмунд и первую игру случайно выиграл, Челси там намного лучше играли
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ман сити фейк
Гарри Поттер вернулся
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Maxim Naumov
Если сумеет вырулить из этого кризиса с ближайшие пару недель, команда покажет уверенные результаты по итогам сезона, это будет впечатляющий тренерский камбэк. Может и правда с Артетой уместно будет сравнивать
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DolJun
справился ли? такие серьезные выводы после всего лишь 2х побед, имея перед этим настолько длинную неудачную серию.
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kaka10
Поттер видимо успел перед матчем с игроками и тренером Дортмунда побеседовать. Немцы сжалились и слили вторую игру
+3
-6
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Никита Смолов
Одну игру выиграли и уже впечатлены….
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