Поттер говорил с Боули о будущем в «Челси» после 2:0 с «Боруссией»: «Я все еще здесь!»
Грэм Поттер ответил на вопрос о своем будущем в «Челси».
У главного тренера «Челси» спросили, общался ли он с совладелец клуба Тоддом Боули после победы над «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0, первый матч – 0:1).
«Да. Я все еще здесь!
Всегда будут подобные вопросы и шумиха, но моя работа состоит в том, чтобы готовить команду как можно лучше и поддержать игроков, потому что они страдали. Никому не понравилась наша серия», – сказал Поттер.
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