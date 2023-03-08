Поттер говорил с Боули о будущем в «Челси» после 2:0 с «Боруссией»: «Я все еще здесь!»

ответил на вопрос о своем будущем в « ».

У главного тренера «Челси» спросили, общался ли он с совладелец клуба после победы над «Боруссией» в 1/8 финала чемпионов (2:0, первый матч – 0:1).

«Да. Я все еще здесь!

Всегда будут подобные вопросы и шумиха, но моя работа состоит в том, чтобы готовить команду как можно лучше и поддержать игроков, потому что они страдали. Никому не понравилась наша серия», – сказал Поттер.