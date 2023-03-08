Поттер говорил с Боули о будущем в «Челси» после 2:0 с «Боруссией»: «Я все еще здесь!»

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Грэм Поттер Тодд Боули Футбол

Грэм Поттер ответил на вопрос о своем будущем в «Челси». 

У главного тренера «Челси» спросили, общался ли он с совладелец клуба Тоддом Боули после победы над «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0, первый матч – 0:1).

«Да. Я все еще здесь!

Всегда будут подобные вопросы и шумиха, но моя работа состоит в том, чтобы готовить команду как можно лучше и поддержать игроков, потому что они страдали. Никому не понравилась наша серия», – сказал Поттер. 

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5 комментариев

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CriminalJoint62
Лучший. По сути, немного осталось до трофея
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Schiaff1no
Сову ему отправил
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el shaarawy92
Кому то на радость, кому то на беду
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Born is the King
Благо есть 3-4-3 Тухеля и его тактика с тотальным прессингом 1 й ряда и 2 ряда игроков
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Sevuska
Да знаем мы про пиво в подтрибунной подсобке 😎
+1
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