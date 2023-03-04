«Зенит» разместит сцену на фанатской трибуне. Ее переместят, если болельщики вернутся

На трибуне « » появится сцена-сектор.

Ее разместят на трибуне, которую до бойкота из-за Fan ID занимали активные болельщики «Зенита».

«С апреля концерты известных исполнителей и другие развлекательные активности в рамках «Фан-Променада» на домашних играх «Зенита» будут проходить на современной мультимедийной сцене, интегрированной в один из секторов стадиона.

Конструкция будет расположена в центре трибуны D на первом ярусе. В случае возвращения фанатского Виража на домашние матчи сине-бело-голубых она будет перемещена на другую трибуну», – сообщили в пресс-службе «Газпром Арены».

Напомним, ряд фанатских объединений « » бойкотирует домашние матчи Мир из-за Fan ID.

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