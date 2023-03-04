«Зенит» разместит сцену на фанатской трибуне. Ее переместят, если болельщики вернутся

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Футбол

На трибуне «Газпром Арены» появится сцена-сектор.

Ее разместят на трибуне, которую до бойкота из-за Fan ID занимали активные болельщики «Зенита».

«С апреля концерты известных исполнителей и другие развлекательные активности в рамках «Фан-Променада» на домашних играх «Зенита» будут проходить на современной мультимедийной сцене, интегрированной в один из секторов стадиона.

Конструкция будет расположена в центре трибуны D на первом ярусе. В случае возвращения фанатского Виража на домашние матчи сине-бело-голубых она будет перемещена на другую трибуну», – сообщили в пресс-службе «Газпром Арены».

Напомним, ряд фанатских объединений «Зенита» бойкотирует домашние матчи Мир РПЛ из-за Fan ID.

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33 комментария

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ZenitFan
Ответ Красная стрела
Интересно, привлекут ли. Наш футбол , без болельщиков смотрится ещё более уныло. И так уж ли необходимо фан айди, с современными камерами. Злостным нарушителям и раньше могли запретить доступ на трибуны, ануллировать абонементы. Эта практика в футболе без всяких фан айди была. И эта система мало где есть. Наши что, особо какие то страшные что ли? А почему нельзя было сделать красиво. Например, сделать как скидочную карту. Которая давала бы много преимуществ. А у нас всегда угрозы, угрозы, угрозы. У сильного государства должен быть контроль. В наше время без этого нельзя. Но если слишком закручивать болты, то можно сорвать резьбу. Тут баланс нужен.
камеры ? когда кони жгли файеры , камеры чудесный образом отключились . и? кого не пускать?
лишили абона. ну ок. пошел купил билет и прошел. мало что-ли людей ходило по чужим билетам ?
ещё есть варианты, как не пустить ?
фанатам нужно было не пальцы гнуть, а договаривмться. а раз не могут договариваться, то получите.
согласен, без активных фанатов зрелище хуже. но тут они сами виноваты, и не надо делать из них несчастных . встали в позу , решили государство нагнуть ? ну ок. нагнули. приятного просмотра футбола в спорбарах. видно так сильно фанатели за команду, раз отказались от активной поддержки .
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Kulver
Миллер будет доволен. Главное, что его рожу будут транслировать.
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ZlomSpb
Свято место пусто не бывает....:)
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Красная стрела
Ответ ZenitFan
а в чем плевок ? или надо было приползти на коленях и умолять вернуться ? по мне, так плевок был, когда ещё только обсуждался фанайди , а фанаты устроили файершоу и махачь на трибуне. за что боролись, на то и напоролись. фанаты решили, что без них футбол не футбол, а клубы делают все,чтобы привлечь болельщика. и что то мне подсказывает, что у клубов больше шансов привлечь болельщика,что у фанатов бойкотом добиться отмены фанайди
Интересно, привлекут ли. Наш футбол , без болельщиков смотрится ещё более уныло. И так уж ли необходимо фан айди, с современными камерами. Злостным нарушителям и раньше могли запретить доступ на трибуны, ануллировать абонементы. Эта практика в футболе без всяких фан айди была. И эта система мало где есть. Наши что, особо какие то страшные что ли? А почему нельзя было сделать красиво. Например, сделать как скидочную карту. Которая давала бы много преимуществ. А у нас всегда угрозы, угрозы, угрозы. У сильного государства должен быть контроль. В наше время без этого нельзя. Но если слишком закручивать болты, то можно сорвать резьбу. Тут баланс нужен.
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Pb-SE
А у сцены есть Fan ID?
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Sobachkin
Ответ pelevin78
Ну почему же, Дюжев еще Цоя споёт
Цоя жалко вообще, как его полощут
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Sobachkin
Ответ OldRedWhite
А это здесь то с какого бока ? Или он Миллеру дал такое указание ?
А Миллер не должен выслужиться?
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OldRedWhite
Ответ Sobachkin
А ничего, что владелец команды дружбан Пу
А это здесь то с какого бока ?
Или он Миллеру дал такое указание ?
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Кан и Баллак сидят в баре
Ещё предлагаю перед каждым матчем для пришедших- со сцены фирменные сальто от Газманова под истеричные вопли Охлобыстина.
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pelevin78
Ответ Sobachkin
И петь на ней будут скрепные Гагарина, Лепс и Газманов?
Ну почему же, Дюжев еще Цоя споёт
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d.xoxlov
Был вираж, будет витраж? Ну такое себе, конечно.
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Sobachkin
Ответ Александр Жердин
Мне стыдно, что творит руководство стадиона. Просто из-за лизоблюдства пред власть имущими послать тех, кто поддержал команду и в пердиве и был с ней во время побед - позор! Запомните, всё эти приходят и уходят, а Зенит - навсегда. И болельщики неотъемлемая часть.
А ничего, что владелец команды дружбан Пу
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Sobachkin
И петь на ней будут скрепные Гагарина, Лепс и Газманов?
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mynicipal
Ответ pelevin78
Лучше арену цирковую смонтируйте, медведи там на великах, мартышки, тюлени - если уж клоунада, так до талого 🤬
Да ладно только начали избавляться от этого цирка и зоопарка и у тебя опять такая идея
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ZenitFan
Ответ Красная стрела
Ничего так плевок😁вас нет, мы заполним место чем другим.
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mynicipal
Ответ tackle by Moore
Локо хоть футболку с 12 номером разместил, а Зенит прям демонстративно на своих фанатов кладет
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mynicipal
Отличная новость больше ни кто не будет орать матом на весь стадион брызгая слюной. И этот бывший вираж хоть когда-нибудь извинился за свои правонарушения перед городом и клубом?
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Александр Жердин
Мне стыдно, что творит руководство стадиона. Просто из-за лизоблюдства пред власть имущими послать тех, кто поддержал команду и в пердиве и был с ней во время побед - позор! Запомните, всё эти приходят и уходят, а Зенит - навсегда. И болельщики неотъемлемая часть.
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pelevin78
Лучше арену цирковую смонтируйте, медведи там на великах, мартышки, тюлени - если уж клоунада, так до талого 🤬
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Мерген Морозов
С заботой о болельщиках, Газпром
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Rundatgame
Имхо, лучше сцена , чем кузьма сидеть будет, как сегодня. Тем более выглядит симпатично, судя по картинке в телеге.
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Mixet.spb
Ахаха) вот это зашквар.. и зачем нужен стадион.)
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Фантом
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Как раз хороший. Пользы от агрессивных фанатов немного, финансовая выгода отсутствует полностью, поэтому нет их - и не надо.

Конкретно сегодня их отсутствие ни на чем не сказалось. Глупых криков и дыма не было - и хорошо.
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Ебздрогыч
Удобно! Ребята с виража, из Ландскроны, как вам такое? Вас как будто и не было никогда, вы как будто и не нужны совсем - ведь главное картинка красивая по телевизору, и чтобы барин не расстраивался пустым трибунам. Какой-то запредельный уровень цинизма!
+5
-4
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Алексей Туроверов
Да уже понятно, что фанаты на трибуны вернутся только после политических перемен. Так что хоть сцена, хоть футболка - все равно.
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