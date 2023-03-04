«Зенит» разместит сцену на фанатской трибуне. Ее переместят, если болельщики вернутся
На трибуне «Газпром Арены» появится сцена-сектор.
Ее разместят на трибуне, которую до бойкота из-за Fan ID занимали активные болельщики «Зенита».
«С апреля концерты известных исполнителей и другие развлекательные активности в рамках «Фан-Променада» на домашних играх «Зенита» будут проходить на современной мультимедийной сцене, интегрированной в один из секторов стадиона.
Конструкция будет расположена в центре трибуны D на первом ярусе. В случае возвращения фанатского Виража на домашние матчи сине-бело-голубых она будет перемещена на другую трибуну», – сообщили в пресс-службе «Газпром Арены».
Напомним, ряд фанатских объединений «Зенита» бойкотирует домашние матчи Мир РПЛ из-за Fan ID.
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
лишили абона. ну ок. пошел купил билет и прошел. мало что-ли людей ходило по чужим билетам ?
ещё есть варианты, как не пустить ?
фанатам нужно было не пальцы гнуть, а договаривмться. а раз не могут договариваться, то получите.
согласен, без активных фанатов зрелище хуже. но тут они сами виноваты, и не надо делать из них несчастных . встали в позу , решили государство нагнуть ? ну ок. нагнули. приятного просмотра футбола в спорбарах. видно так сильно фанатели за команду, раз отказались от активной поддержки .
Или он Миллеру дал такое указание ?
Конкретно сегодня их отсутствие ни на чем не сказалось. Глупых криков и дыма не было - и хорошо.