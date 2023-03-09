Матч Россия – Ирак пройдет в Санкт-Петербурге, а не в Сочи («СЭ»)

Теги Сборная России по футболу Сборная Ирака по футболу Газпром Арена (Крестовский) Олимпийский стадион Сочи товарищеские матчи (сборные) стадионы Спорт-Экспресс Футбол

Матч между сборными России и Ирака пройдет не в Сочи, а в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игра состоится не в Сочи, как предполагалось ранее, а в Санкт-Петербурге.

Товарищеский матч между Россией и Ираком запланирован на 26 марта. Ориентировочное время начала игры – 18:00 или 19:00 по московскому времени.

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране.

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26 комментариев

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natetinain
Ответ Иван😝
Прикольно! Как планировать живой просмотр матча, если так координально меняется город, где пройдёт матч?!?
координатно же. планируйте тегеран, и будет вам щастье.
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Faulheit
в Питере бюджетников сгонять проще
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Иван😝
Прикольно! Как планировать живой просмотр матча, если так координально меняется город, где пройдёт матч?!?
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FSFAFA
Не представляю насколько безопасно можно провести этот матч без фан айди..
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Marat_NJL
Бюджетникам СПб приготовиться!
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Александр Кудрявцев
Ой как бы не замёрзли болельщики 🤔🤔🤔🤔🤔
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BaltikaSPb
Ответ ВладимирНеПутин
А причем тут они и Ирак? Лишь бы что-то написать?
Да он тут не один такой, просто они еще по географии Ближний восток не проходили
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Kuriashy
Ответ utsh44psmr
На севере теплее и газон лучше. Всё логично.
Вы удивитесь, но наверняка, это будет действительно так. Сочи - это сочи, а март - это март. Под крышей лучше.
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natetinain
победителю присваивается титул чемпиона мира. большунов в малиновке защитил. надеемся, что и наши ребята-футболисты не подведут.
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Бухгалтер2021
первый канала покажет?или звезда?
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Spartakus1984
Ну конечно,зря,что ли в Питере стадион более 10 лет строили
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BaltikaSPb
Ответ Ебздрогыч
Ждем игр с братишками из Талибана!
Ты считаешь Ирак тоталитарным государством ?
А вот наши заокеанские партнеры и светочи демократии считают иначе - после свержения кровагого тирана там свобода и благоденствие, стоят демократические военные базы и американцы с большим удовольствием качают там нефть
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ВладимирНеПутин
Ответ T622222
Талибан еще никогда не был так близок к культурной столице!
А причем тут они и Ирак? Лишь бы что-то написать?
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Мукунку хороший
Денег полно.. вбухайте в пиар компанию сего действа пару- тройку лямов.. )
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Безымянный болельщик
Бюджетников насильно нагонят? Иначе не могу себе представить образ человека, купившего билеты на это действо.
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utsh44psmr
На севере теплее и газон лучше. Всё логично.
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аффтар жжёт
Да уж. Раньше главы цивилизованных стран к нам 9го мая в гости приезжали, а теперь даже в футбол сыграть соглашаются лишь маргинальные закрытые тоталитарные государства. Встали, блин, с колен
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Alex_Prinz
фан айди не забудьте ввести
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Sajres_Smit
Только с Фан-Уйди! А то не безопасно будет
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T622222
Талибан еще никогда не был так близок к культурной столице!
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Vlad Emelin
Достойная замена финалу ЛЧ.
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jepp ebriloff
И зачем он пройдёт?
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Topordo
Можно было бы на убитом газоне Лужников сыграть😁
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верблюжья смегма
Даже уже и идти не охота
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Ебздрогыч
Ждем игр с братишками из Талибана!
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