Матч Россия – Ирак пройдет в Санкт-Петербурге, а не в Сочи («СЭ»)
Матч между сборными России и Ирака пройдет не в Сочи, а в Санкт-Петербурге.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», игра состоится не в Сочи, как предполагалось ранее, а в Санкт-Петербурге.
Товарищеский матч между Россией и Ираком запланирован на 26 марта. Ориентировочное время начала игры – 18:00 или 19:00 по московскому времени.
23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране.
А вот наши заокеанские партнеры и светочи демократии считают иначе - после свержения кровагого тирана там свобода и благоденствие, стоят демократические военные базы и американцы с большим удовольствием качают там нефть