Матч Россия – Ирак пройдет в Санкт-Петербурге, а не в Сочи («СЭ»)

Матч между сборными России и пройдет не в Сочи, а в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игра состоится не в , как предполагалось ранее, а в Санкт-Петербурге.

Товарищеский матч между Россией и Ираком запланирован на 26 марта. Ориентировочное время начала игры – 18:00 или 19:00 по московскому времени.

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране.