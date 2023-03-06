Стрепетов о Fan ID: «Много болельщиков в «черном списке». Есть «кузьмичи» – они любят фанатов, которые делают праздник. Мы потеряли ауру футбола»

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС болельщики Газпром Арена (Крестовский) Алексей Стрепетов стадионы Fan ID Футбол

Экс-игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о введении Fan ID.

Матч 18-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН» (3:0), первый после введения Fan ID, посетили 19 705 человек. Это худшая посещаемость стадиона в рамках чемпионата России без учета сезонов, в которых действовали коронавирусные ограничения.

«Много болельщиков в «черном списке». Есть у нас болельщики «кузьмичи», старшее и среднее поколение, они любят фанатов, сидят рядом с «Виражом» [фан-сектор болельщиков «Зенита», располагается за воротами на трибуне D стадиона на Крестовском острове].

Старшее поколение, кому уже за 60-70, не все владеют смартфонами. Мы потеряли это поколение, мы потеряли болельщиков-туристов. Тысячи путешественников приезжают и все мечтают посетить матч.

Как они мне рассказывают: «Это не праздник футбола. Обычно уже перед матчем идет это фанатское движение, флаги, транспаранты: начинаем настраиваться на праздник. Клуб попытался замаскировать фанатский сектор: были там барабанщики, молодые ребята, молодые девочки, но самой ауры не было».

Это заметили все. Фанаты делают огромный праздник футбола: их баннеры, кричалки. «Зенит» доставил удовольствие своей игрой, болельщики порадовались, но было бы очень здорово, если бы к этому добавилось бы фанатское движение.

Думаю, что к этому вопросу вернутся, так как мы потеряли ауру футбола. Мы должны вернуть фанатов на стадион. Футбольному клубу нужно вести переговоры с фанатским движением и РФС.

Надо не рубить с плеча, а обдумать все и грамотно решить. Ведь вчера [4 марта] даже гимн спеть нормально не получилось. Тон празднику задают именно фанаты», – сказал Стрепетов.

Мы поискали плюсы Fan ID. Вот что получилось

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

Fan ID в Петербурге: искусственные заряды трибун и антирекорд «Газпром Арены» в РПЛ

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16 комментариев

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anapa 2013
Ответ Геннадий Тимченко
вы про автозак❓🤔
Нет, я не про московское отношение клубов к своим болелам. Речь про Питер.
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Александр Жердин
Ответ Grigory Kuznetsov
так все просто и прозрачно - есть перечень нарушений после которых на стадик не пущают. драки, порча имущества, и тд и тп просто контроль раньше был сквозь пальцы, теперь ужесточили, и такое не проканывает. цель то у фанайди и была именно такой - порядок и безопасность.
Ну да, ну да. Безопасность. Тогда как Широков получил фан-уйди, после того как ногами отпинал судью. Или это другая безопасность?
0
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Александр
Ответ .ru
государству плевать на ауру... больше скажу... ему плевать на футбол
на народ ему плевать, какой футбол.
+1
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+1
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Геннадий Тимченко
Ответ anapa 2013
Можно никуда не ходить и всё оформить перед стадионом в автобусе.
вы про автозак❓🤔
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anapa 2013
Ответ Grigory Kuznetsov
самая большая хрень пока - это в мфц зайти своим фейсом засветить. т.е. саму процедуру по дурному сделали.
Можно никуда не ходить и всё оформить перед стадионом в автобусе.
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Александр Беляков
Ответ Влад Яшнов
Главное чтоб 15-го на кубке с Динамо показали, что такое футбол и фанаты без фануйди
3 билета уже взял , утром на сектор было 180 свободных сейчас уже 30)
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schwein
Алексей Александрович выдал базу.
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Любовь Мелехова
Ответ Grigory Kuznetsov
так все просто и прозрачно - есть перечень нарушений после которых на стадик не пущают. драки, порча имущества, и тд и тп просто контроль раньше был сквозь пальцы, теперь ужесточили, и такое не проканывает. цель то у фанайди и была именно такой - порядок и безопасность.
Нарушителей и без фан-уйди можно легко найти.
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Grigory Kuznetsov
Ответ mg-3
Про туристов правильно. Мы до всех этой хрени ( ковид, невойна) с Финляндии в Питер на Зенит часто приезжали. Интересно как было бы сейчас??)))
самая большая хрень пока - это в мфц зайти своим фейсом засветить. т.е. саму процедуру по дурному сделали.
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Grigory Kuznetsov
Клубы сами больше трындят. тот же Зеня имеет ресурсы такие, что спокойно мог бы открыть на стадике отделение где выдввали бы этот самый фанайди. Все технологии отработаны еще на ЧМ, я сам получал такой в день открытия чм перед матчем возле стадиона, занимало все минут 15. Поэтому можно и для "туристов" решить вопрос, и дял тех кто спонтанно идет. "цена вопроса" - копейки.
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Grigory Kuznetsov
Ответ poolshh
Вот про «чёрные списки» поподробнее.
так все просто и прозрачно - есть перечень нарушений после которых на стадик не пущают. драки, порча имущества, и тд и тп просто контроль раньше был сквозь пальцы, теперь ужесточили, и такое не проканывает. цель то у фанайди и была именно такой - порядок и безопасность.
0
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-1
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mg-3
Про туристов правильно. Мы до всех этой хрени ( ковид, невойна) с Финляндии в Питер на Зенит часто приезжали. Интересно как было бы сейчас??)))
0
0
0
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.ru
государству плевать на ауру...
больше скажу... ему плевать на футбол
+4
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+4
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poolshh
Вот про «чёрные списки» поподробнее.
+1
-1
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Дмитрий9779
Ну и в чем он не прав?
+3
-2
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Влад Яшнов
Главное чтоб 15-го на кубке с Динамо показали, что такое футбол и фанаты без фануйди
+13
0
+13
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