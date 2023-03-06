Стрепетов о Fan ID: «Много болельщиков в «черном списке». Есть «кузьмичи» – они любят фанатов, которые делают праздник. Мы потеряли ауру футбола»

Экс-игрок и тренер «Зенита» высказался о введении Fan ID.

Матч 18-го тура Мир РПЛ между « » и «Пари НН» (3:0), первый после введения Fan ID, посетили 19 705 человек. Это худшая посещаемость стадиона в рамках чемпионата России без учета сезонов, в которых действовали коронавирусные ограничения.

«Много болельщиков в «черном списке». Есть у нас болельщики «кузьмичи», старшее и среднее поколение, они любят фанатов, сидят рядом с «Виражом» [фан-сектор болельщиков «Зенита», располагается за воротами на трибуне D стадиона на Крестовском острове].

Старшее поколение, кому уже за 60-70, не все владеют смартфонами. Мы потеряли это поколение, мы потеряли болельщиков-туристов. Тысячи путешественников приезжают и все мечтают посетить матч.

Как они мне рассказывают: «Это не праздник футбола. Обычно уже перед матчем идет это фанатское движение, флаги, транспаранты: начинаем настраиваться на праздник. Клуб попытался замаскировать фанатский сектор: были там барабанщики, молодые ребята, молодые девочки, но самой ауры не было».

Это заметили все. Фанаты делают огромный праздник футбола: их баннеры, кричалки. «Зенит» доставил удовольствие своей игрой, болельщики порадовались, но было бы очень здорово, если бы к этому добавилось бы фанатское движение.

Думаю, что к этому вопросу вернутся, так как мы потеряли ауру футбола. Мы должны вернуть фанатов на стадион. Футбольному клубу нужно вести переговоры с фанатским движением и .

Надо не рубить с плеча, а обдумать все и грамотно решить. Ведь вчера [4 марта] даже гимн спеть нормально не получилось. Тон празднику задают именно фанаты», – сказал Стрепетов.

Мы поискали плюсы Fan ID. Вот что получилось

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

Fan ID в Петербурге: искусственные заряды трибун и антирекорд «Газпром Арены» в РПЛ