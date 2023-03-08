Ещенко о сборной: «Матчи с Ираном и Ираком очень важные для нас. Это необходимо для всего российского футбола»
Андрей Ещенко считает, что матчи сборной России важны независимо от статуса соперника.
«Буду ждать матчи сборной с Ираном и Ираком. Это очень важные матчи для нас. Игра сборной – всегда важное событие.
Не бывает такого, что игра сборной может быть неважна, вне зависимости от статуса соперника. Это очень необходимо для всего российского футбола», – сказал бывший защитник «Спартака».
Товарищеский матч сборных России и Ирана пройдет в Тегеране 23 марта. Также в конце марта запланирован товарищеский матч со сборной Ирака, который может состояться в Сочи.
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