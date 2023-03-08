Ещенко о сборной: «Матчи с Ираном и Ираком очень важные для нас. Это необходимо для всего российского футбола»

считает, что матчи сборной России важны независимо от статуса соперника.

«Буду ждать матчи сборной с и . Это очень важные матчи для нас. Игра сборной – всегда важное событие.

Не бывает такого, что игра сборной может быть неважна, вне зависимости от статуса соперника. Это очень необходимо для всего российского футбола», – сказал бывший защитник « ».

Товарищеский матч сборных России и Ирана пройдет в Тегеране 23 марта. Также в конце марта запланирован товарищеский матч со сборной Ирака, который может состояться в Сочи.