Ещенко о сборной: «Матчи с Ираном и Ираком очень важные для нас. Это необходимо для всего российского футбола»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Андрей Ещенко считает, что матчи сборной России важны независимо от статуса соперника.

«Буду ждать матчи сборной с Ираном и Ираком. Это очень важные матчи для нас. Игра сборной – всегда важное событие.

Не бывает такого, что игра сборной может быть неважна, вне зависимости от статуса соперника. Это очень необходимо для всего российского футбола», – сказал бывший защитник «Спартака».

Товарищеский матч сборных России и Ирана пройдет в Тегеране 23 марта. Также в конце марта запланирован товарищеский матч со сборной Ирака, который может состояться в Сочи.

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15 комментариев

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Function
Нет, ну не упомянуть про такой важнейшей матч как игра с самой близкой страной и лучшей моделью будущего для РФ, как Северная Корея - это просто нац предательство
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valderoma
Особенно с Ираком🤗
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evil
Всем плевать на эти матчи, будем объективны
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OldRedWhite
Ответ Evincive
Ещенко пошутить всегда любил.
Кстати , а почему его , как и Дзюбу не вызвали в Сборную?
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enrique rodriguez
Скоро во всех кинотеатрах страны! "Матч жизни" в 3D.
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Джиза
Не хватает части предложения. Что важно - он сказал два раза. А почему важно - не придумал
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Konstantin Zorin
Хорошая молодёжь в сборной, интересно будет посмотреть.
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obidnyi
единственный интерес, если три команды на поле сразу выйдут)), а как футбольное зрелище -это мусор
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z3yjyzh29x
Иран покрепче будет многих средних европейских команд, на это можно глянуть. Но Ирак….
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Александр Баранов
Ответ Андрей Баженов
Важные для Вас ,а нам по ххх.
Не говори за всех!
+3
-3
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Evincive
Ещенко пошутить всегда любил.
+3
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ДжангоБум
Будет ли в обоих матчах по 1-1?! Или в одном скатают 0-0? Интрига!
0
-1
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Виталий
Иран очень даже хорошего уровня сборная , будет полезно с ними сыграть
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kazus
Вообще не интересно
+2
-2
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Андрей Баженов
Важные для Вас ,а нам по ххх.
+11
-4
+7
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