Россия сыграет с Ираком в Сочи 27 марта («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

Сборная России проведет товарищеский матч против сборной Ирака.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», матч пройдет в Сочи 27 марта. Сообщалось, что Ирак пригласил россиян на матч в честь открытия нового стадиона в Багдаде, но РФС отправил ответное письмо с приглашением провести товарищеский матч в России.

Ранее стало известно, что 23 марта сборная России проведет товарищескую игру со сборной Ирана в Тегеране.

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45 комментариев

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Алексей Никитин
Ответ Красная стрела
Ну да, «демократия» его уже побомбила хорошенько.
Так сказать USA переда им частичку эталонной демократии.
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Ростовский
Ответ fbd
Следующим по логике должен быть Пакистан. А вообще не очень понятно, почему соперников ищут в средней Азии и на Ближнем Востоке. Как бы есть Южная Америка и Африка, в которых многие страны нас хотя бы в открытую не посылают. С ними они не могут договориться? Или они нас только в открытую не посылают?
Была же новость, что будет турне сборной взрослой и юношеской по Бразилии.
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Сталкер2000
Позорище
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Усатый КозлоБык ©
Хэйтеры не ссыте
Ядерный чемоданчик по СНВ 3 уже запущен
Считаем через сколько в страну 404 перестанет поступать натовское вооружение 🪩👍🏻
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Buharoid
Жду супердерби с Эритреей и КНДР.
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Мужик из рекламы
не гоните на Ирак, нормальная страна
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Dan Kennedy
Кто знает, может мы еще увидим в России международный турнир. Будем соревноваться с Афганистаном, Ираном, Ираком, странами Средней Азии и т.д.

Не Великий Кубок РЖД, но тоже неплохо.
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Кокич
Ответ Shuller18
Ждем статью: чем отличается Иран от Ирака?)
С одними играли уже 5 раз, с другими — ни разу.
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Dan Kennedy
Сборная Ирака, кстати, в целом неплохая команда. Это не топ своего региона, но неплохой середняк. Тех же иранцев дома обыгрывали 2-1.
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Ростовский
Ответ fbd
Ты слишком высокомерен для человека, сборная которого последние свои матчи провела с Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном.
Пишу как есть. Даже Иран и Ирак на голову сильнее Китая.
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Красная стрела
Ответ Vano from Tbilisi
Ну Ирак хотя бы не является деспотией и мировым изгоем. Норм
Ну да, «демократия» его уже побомбила хорошенько.
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Любезный Коссутий
Ответ Максим Прокофьев
Ирак, Иран, Узбекистан... это наше будущее?
в Азию же хотели? ну вот
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Dan Kennedy
Ответ fbd
Следующим по логике должен быть Пакистан. А вообще не очень понятно, почему соперников ищут в средней Азии и на Ближнем Востоке. Как бы есть Южная Америка и Африка, в которых многие страны нас хотя бы в открытую не посылают. С ними они не могут договориться? Или они нас только в открытую не посылают?
Возможно это как-то связано с переходом в Азию.
А более просто объяснение - добираться странам из Азии проще, чем из Южной Америки и Африки. Ну и политически видимо хорошие отношениям межу кремлем и данными странами.
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fbd
Ответ Ростовский
Пусть для начало посильнее станут, чтобы играть с Россией.
Ты слишком высокомерен для человека, сборная которого последние свои матчи провела с Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном.
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fbd
Следующим по логике должен быть Пакистан.

А вообще не очень понятно, почему соперников ищут в средней Азии и на Ближнем Востоке. Как бы есть Южная Америка и Африка, в которых многие страны нас хотя бы в открытую не посылают. С ними они не могут договориться? Или они нас только в открытую не посылают?
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4adikovski007
Перед началом матча хотелось бы увидеть живое выступление ИРАКлия Пирцхалавы для полноты картины!
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Dan Kennedy
Ждем легендарных Башара Ресана, Али Аднана и Зидана Акбала, думаю неплохо повозят наших игроков.
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Владислав Булгаков
Ответ Yuri Ten
Матч будет БОМБА!
По тонком льду прошлись(
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veerf
Ирак после Кувейта был отстанен от футбола аж на 12 лет. И только этой зимой провели азиатский футбольный турнир. 12 лет не играли на международном уровне с 91 по 2003 год.
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Владислав Булгаков
А когда матчи со сборными из Африки, Южной Америки?
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Vano from Tbilisi
Ну Ирак хотя бы не является деспотией и мировым изгоем. Норм
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Lisic
Ответ Shuller18
Ждем статью: чем отличается Иран от Ирака?)
Уже была.
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Ростовский
Ответ Матвей Суицидин
Почему никто не обсуждает матч с нашими союзниками из Китая, или они тоже отказываются с нами играть?
Пусть для начало посильнее станут, чтобы играть с Россией.
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Влад Путман
Потихоньку приближаемся к товарняку с ЦАР и Эсватини.
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alexis2020
Ответ counsel
Приз за самый банальный комментарий
зато, видимо, правдивый
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