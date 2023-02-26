Россия сыграет с Ираком в Сочи 27 марта («СЭ»)

проведет товарищеский матч против сборной Ирака.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», матч пройдет в Сочи 27 марта. Сообщалось, что пригласил россиян на матч в честь открытия нового стадиона в Багдаде, но отправил ответное письмо с приглашением провести товарищеский матч в России.

Ранее стало известно, что 23 марта сборная России проведет товарищескую игру со сборной Ирана в Тегеране.