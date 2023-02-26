Россия сыграет с Ираком в Сочи 27 марта («СЭ»)
Сборная России проведет товарищеский матч против сборной Ирака.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», матч пройдет в Сочи 27 марта. Сообщалось, что Ирак пригласил россиян на матч в честь открытия нового стадиона в Багдаде, но РФС отправил ответное письмо с приглашением провести товарищеский матч в России.
Ранее стало известно, что 23 марта сборная России проведет товарищескую игру со сборной Ирана в Тегеране.
Ядерный чемоданчик по СНВ 3 уже запущен
Считаем через сколько в страну 404 перестанет поступать натовское вооружение 🪩👍🏻
Не Великий Кубок РЖД, но тоже неплохо.
А более просто объяснение - добираться странам из Азии проще, чем из Южной Америки и Африки. Ну и политически видимо хорошие отношениям межу кремлем и данными странами.
А вообще не очень понятно, почему соперников ищут в средней Азии и на Ближнем Востоке. Как бы есть Южная Америка и Африка, в которых многие страны нас хотя бы в открытую не посылают. С ними они не могут договориться? Или они нас только в открытую не посылают?