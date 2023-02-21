«Американцы добились страшного хаоса в азиатских странах – мы можем протянуть им руку помощи». Кавазашвили о матче России и Ирака

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Сборная Ирака по футболу Анзор Кавазашвили товарищеские матчи (сборные) Политика Р-Спорт Футбол

Анзор Кавазашвили считает приглашение России на матч с Ираком знаком дружбы.

Ранее Ирак пригласил Россию сыграть в Багдаде, а РФС предложил провести матч в Сочи.

«Если нас приглашают, значит хотят с нами дружить, поддерживают наши действия и не боятся ФИФА с УЕФА.

Когда я играл в сборной СССР, мы очень часто ездили в такие страны, где были государственные перевороты и военные действия.

Если взять азиатские страны, то сейчас во многих местах идут военные действия. Американцы добились страшного хаоса. Мы можем протянуть руку помощи этим странам.

Играть в футбол – это одно из добрых начинаний, когда мы можем призвать жить дружно», – заявил бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.

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44 комментария

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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ Sinister Kid
Ну вообще то не американцы, а кто дёргает их за ниточки: Мировое правительство, массоны, рептилоиды и инопланетяне.
Надеюсь ты угараешь 😆
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Андрюха с района
Ответ Pikachu Pikachu
Южная Корея и Япония не дадут соврать
Вьетнам, Югославия, Ирак, Ливия и другие страны не дадут соврать)
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ Гамарджоба Генацвале
Аа, ну то есть это нормально скидывать ядерные бомбы поэтому, да? Сколько людей невинных погибло? 200 тысяч? Ещё нарожают, не правда ли?
Ты из агенства интернет исследований?
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Nastia Sergey
Ответ Гамарджоба Генацвале
Аа, ну то есть это нормально скидывать ядерные бомбы поэтому, да? Сколько людей невинных погибло? 200 тысяч? Ещё нарожают, не правда ли?
Возможно, это предотвратило большие жертвы, вынудив Японию немедленно капитулировать. Жертвами военных преступлений Японии стало около 14 миллионов мирных жителей и с каждым днем число этих жертв росло
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Nastia Sergey
потому что на тот момент Японией правили слетевшие с катушек фашисты, которые внушали своему народу идею какой-то исключительности, нападали на соседние государства с целью присоединения их территорий и угрожали всему миру. В итоге поехавших фашистских диктаторов удалось прогнать и без них Япония зажила так, что ей можно только позавидовать
Аа, ну то есть это нормально скидывать ядерные бомбы поэтому, да? Сколько людей невинных погибло? 200 тысяч? Ещё нарожают, не правда ли?
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Pikachu Pikachu
Ответ Любезный Коссутий
миролюбивой, пока Саддаму не снесло крышу, и он не возомнил Кувейт какой-то там иракской провинцией.
Ну и как тут не вспомнить, что милый Саддам травил отравляющими газами граждан собственной страны - курдов.
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couture39
Ответ Андрюха с района
Америкосы действительно всюду сеют хаос) Хз, каким нужно быть безмозглым, чтобы это не понимать)
Ну так. Не то что Россиюшка, которая в Украине сеет только свет и добро...
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Pikachu Pikachu
Ответ Андрюха с района
Америкосы действительно всюду сеют хаос) Хз, каким нужно быть безмозглым, чтобы это не понимать)
Южная Корея и Япония не дадут соврать
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Andreas Soffliggare
Лед тронулся - Ирак уже пригласил, теперь ждем приглашение от "адекватных мужиков" из Афганистана.
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Андрюха с района
Америкосы действительно всюду сеют хаос) Хз, каким нужно быть безмозглым, чтобы это не понимать)
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Nastia Sergey
Ответ Гамарджоба Генацвале
И парочку ядерных бомб скинули на Японию, но это так, мелочи. Они были "добрые" эти бомбы.
потому что на тот момент Японией правили слетевшие с катушек фашисты, которые внушали своему народу идею какой-то исключительности, нападали на соседние государства с целью присоединения их территорий и угрожали всему миру. В итоге поехавших фашистских диктаторов удалось прогнать и без них Япония зажила так, что ей можно только позавидовать
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ftre65fr65t
Себе бы помошли бездари, руку помощи они решили протягивать
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bad
Старый маразматик
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Dexter Dallas
Анзорчик с утра фанфуниками у аптеки закидывается и вещает. США там у твоей родной Грузии 20% территории подрезало. Диванные патриотов прошу не рассказывать сказки. О том, что они там независимости захотели и тд. Когда сами власти Абхазии говорят, что 96% бюджета это дотации из России
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terskiy
В Ираке Америка не начала, а наоборот закончила войну. Америке просто не оставили выбора. Клинтон и Буш искренне пытались договориться мирно 8 лет, но нацист Хусейн продолжал накачиваться оружием и биолабораториями и готовил нападение на Запад и демократические ценности.
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bomzerub
Это маразм или просто деменция?
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BigPapa
Ответ Александр Каретников
этого деда ждут на концерте Кабзона причём уже давно
Не только этого деда)
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shahmur
Ответ Любезный Коссутий
миролюбивой, пока Саддаму не снесло крышу, и он не возомнил Кувейт какой-то там иракской провинцией.
А до этого не напал на Иран, там вообще с кукухой большие проблемы были
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Арман Бижанов
Особенно в Японии и Южной Корее такооооой хаос устроили пиндосы, что эти страны не имея нефтянных и других природных богатств, входят в десятку стран по развитой экономике и уровни жизни. Настолько хаос устроили пиндосы в Южной Корее, что там появился целый русскоязычный город Инчон
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Tigo_Volchara93
Кто бы Анзорику помог, судя по тому что он говорит, давно пора санитарам его обследовать.
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Ковид 07.10.52
Американцы устраивают хаос вдали от себя, а хозяева холопа по Пугачевой Анзора у себя.....
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Владимир Молявин
Правильно, надо дружить.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ебздрогыч
Вот такие у нас теперь друзья...
Какие такие? А что в Ираке живут люди второго сорта?
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Александр Каретников
этого деда ждут на концерте Кабзона причём уже давно
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Любезный Коссутий
Ответ Крыс Пол
Кхе-кхе, до американцев Ирак был миролюбивой страной, пока те не раскачали лодку
миролюбивой, пока Саддаму не снесло крышу, и он не возомнил Кувейт какой-то там иракской провинцией.
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