«Американцы добились страшного хаоса в азиатских странах – мы можем протянуть им руку помощи». Кавазашвили о матче России и Ирака

считает приглашение России на матч с знаком дружбы.

Ранее Ирак пригласил Россию сыграть в Багдаде, а РФС предложил провести матч в Сочи.

«Если нас приглашают, значит хотят с нами дружить, поддерживают наши действия и не боятся с .

Когда я играл в сборной СССР, мы очень часто ездили в такие страны, где были государственные перевороты и военные действия.

Если взять азиатские страны, то сейчас во многих местах идут военные действия. Американцы добились страшного хаоса. Мы можем протянуть руку помощи этим странам.

Играть в футбол – это одно из добрых начинаний, когда мы можем призвать жить дружно», – заявил бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.