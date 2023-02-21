«Американцы добились страшного хаоса в азиатских странах – мы можем протянуть им руку помощи». Кавазашвили о матче России и Ирака
Анзор Кавазашвили считает приглашение России на матч с Ираком знаком дружбы.
Ранее Ирак пригласил Россию сыграть в Багдаде, а РФС предложил провести матч в Сочи.
«Если нас приглашают, значит хотят с нами дружить, поддерживают наши действия и не боятся ФИФА с УЕФА.
Когда я играл в сборной СССР, мы очень часто ездили в такие страны, где были государственные перевороты и военные действия.
Если взять азиатские страны, то сейчас во многих местах идут военные действия. Американцы добились страшного хаоса. Мы можем протянуть руку помощи этим странам.
Играть в футбол – это одно из добрых начинаний, когда мы можем призвать жить дружно», – заявил бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.
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