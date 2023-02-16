Газзаев о матче России и Ирана: «В изоляции любая международная игра дает многое. Если возможность есть, надо пользоваться»

Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев высказался о товарищеском матче России и Ирана.

Ранее сообщалось, что в конце марта сборные России и Ирана проведут товарищеский матч в Тегеране.

«Чем больше матчей сборная будет играть на международном уровне, тем лучше. Если такая возможность есть, надо ей пользоваться. Сборная всегда должна проводить контрольные матчи. Это только плюс.

Когда мы находимся в изоляции, любая международная игра дает многое. Такие матчи важны как для дебютантов, так и для остальных игроков национальной команды.

Карпин делает акцент на молодежи? Абсолютно правильно работать на перспективу. Сборная должна развиваться», –сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.

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7 комментариев

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Уся Ваткин
Песок - неважная замена овсу
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rusichi
Ответ Лимит Лимитович
Специалисты есть в чате, что конкретно это дает, если футболисты в пешеходном темпе побегают 90 минут на 0-0, 1-0, 1-1??
Зеро это дает) Только в пешеходном темпе ходют))
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Владимир Молявин
Посмотрим, как сыграют.
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Иван1984
Нормально пролаял, Иран сильная команда!
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СИ
« если такая возможность есть, ей надо пользоваться»
Да, надо воспользоваться : официальных международных игр в ближайшие ..???? Годы не предвидятся, поэтому нужно срочно сократить,я считаю , безумно огромные расходы на футбол в период изоляции и СВО.
Предлагаю :
Сократить штат рфс раз в десять
Урезать оклады рук рфс и РПЛ в 6,5 раз
Ликвидировать контору - офис РПЛ за ненадобностью как дублирующую обязанности рфс и клубов
Уменьшить расходы на сборную хотя бы в разы
Оставить вместо занимаемых зданий по Москве футболом одно - на Таганке.
Сэкономленные деньги отправить на снаряжение дивизий и армий.
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Dinamik1
В свете последних игр сборной может лучше не играть а деньги отдать на СВО.
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Лимит Лимитович
Специалисты есть в чате, что конкретно это дает, если футболисты в пешеходном темпе побегают 90 минут на 0-0, 1-0, 1-1??
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-1
0
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