Газзаев о матче России и Ирана: «В изоляции любая международная игра дает многое. Если возможность есть, надо пользоваться»

высказался о товарищеском матче России и Ирана.

Ранее сообщалось, что в конце марта сборные России и проведут товарищеский матч в Тегеране.

«Чем больше матчей сборная будет играть на международном уровне, тем лучше. Если такая возможность есть, надо ей пользоваться. Сборная всегда должна проводить контрольные матчи. Это только плюс.

Когда мы находимся в изоляции, любая международная игра дает многое. Такие матчи важны как для дебютантов, так и для остальных игроков национальной команды.

Карпин делает акцент на молодежи? Абсолютно правильно работать на перспективу. Сборная должна развиваться», –сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.

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