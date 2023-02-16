Газзаев о матче России и Ирана: «В изоляции любая международная игра дает многое. Если возможность есть, надо пользоваться»
Валерий Газзаев высказался о товарищеском матче России и Ирана.
Ранее сообщалось, что в конце марта сборные России и Ирана проведут товарищеский матч в Тегеране.
«Чем больше матчей сборная будет играть на международном уровне, тем лучше. Если такая возможность есть, надо ей пользоваться. Сборная всегда должна проводить контрольные матчи. Это только плюс.
Когда мы находимся в изоляции, любая международная игра дает многое. Такие матчи важны как для дебютантов, так и для остальных игроков национальной команды.
Карпин делает акцент на молодежи? Абсолютно правильно работать на перспективу. Сборная должна развиваться», –сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.
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Да, надо воспользоваться : официальных международных игр в ближайшие ..???? Годы не предвидятся, поэтому нужно срочно сократить,я считаю , безумно огромные расходы на футбол в период изоляции и СВО.
Предлагаю :
Сократить штат рфс раз в десять
Урезать оклады рук рфс и РПЛ в 6,5 раз
Ликвидировать контору - офис РПЛ за ненадобностью как дублирующую обязанности рфс и клубов
Уменьшить расходы на сборную хотя бы в разы
Оставить вместо занимаемых зданий по Москве футболом одно - на Таганке.
Сэкономленные деньги отправить на снаряжение дивизий и армий.