«Зарплата Дзюбы меньше, чем у 90% игроков основы «Локо». Все остальное – бонусы». Директор клуба о форварде

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Дмитрий Ульянов Матч ТВ деньги Леонид Гольдман Футбол

В «Локомотиве» рассказали, что зарплата Артема Дзюбы меньше, чем у 90% футболистов команды.

– Представитель Дзюбы Леонид Гольдман мне в интервью говорил так: «Долгое время была тишина. Допускаю, что у клуба были на тот момент другие варианты». Правда, были?

– Не знаю, кто и что говорит, но ситуация была следующая. Мы наигрывали на позицию центрального нападающего Камано и Ваню Игнатьева, но и держали в голове варианты по усилению.

Повторюсь, сейчас тяжело найти хорошего футболиста, в какой‑то момент мы решили обсудить возможный переход Артема. Это было совместное решение, которое пришло нам в последний день второго сбора в Эмиратах.

– Первый звонок сделали вы?

– Да. Мы договорились о совместной встрече, поговорили, и очень быстро все решилось. На мой взгляд, это были самые быстрые переговоры за наше время в «Локомотиве».

Артем хотел играть и доказывать, а мы искали качественного игрока. И деньги здесь были на 25‑м месте.

– Один инсайдер говорит, что Дзюба будет получать 2,5 млн в месяц, другой – 4 млн в месяц. Кто ближе к истине?

– В данном случае истина посередине. Я повторюсь, переход Дзюбы – это вообще не про деньги.

Зарплата Артема меньше, чем у 90% футболистов основной обоймы «Локомотива». Все остальное записано в бонусы за голы, за сохранение места в РПЛ и так далее, – сообщил спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

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18 комментариев

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Buzya
Пришёл на тренировку вовремя - бонус. Пришёл трезвым - бонус. Не дрочил - бонус. Таких бонусов можно много сделать.
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PalPal
Ответ Джиза
1. Они задумались о нападающем в последний день второго сбора. 2. Зарплата "где-то между 2,5 и 4 млн" в месяц - меньше чем у 90% игроков. Иногда руководству Локо лучше молчать. Всегда руководству Локо лучше молчать.
В рублях контракт, всё верно сказали. Меньше получает, наверное, только Смольников и пару дублёров.
+4
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Dinamik1
И этого для него много.За его поганый язык и поведенее он должен приплачивать Локо.
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Primary Creature
Ответ Tydeus
Ну зарплата в 50 тысяч долларов в месяц (250 тысяч за полгода контракта) - это даже для аутсайдеров ни о чём.
лол что? 600 тыс долларов в год в Торпедо/Химках не получает никто, может, кроме прям нескольких лидеров
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Джиза
1. Они задумались о нападающем в последний день второго сбора.
2. Зарплата "где-то между 2,5 и 4 млн" в месяц - меньше чем у 90% игроков.

Иногда руководству Локо лучше молчать. Всегда руководству Локо лучше молчать.
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Pol Belov
ну так и зарплата у нашего президента тоже не поражает воображение (в отличие от зп чинуш Газпрома или РЖД) ... просто у него "бонусы" в виде Геленджика...
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Roman
Ответ Алексей Ненахов
Хорошие зп в локомотиве , если 2,5 ляма в месяц это ниже 90%
У вас Зобнин получает 19 лямов в месяц, вдумайся просто в это
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Геннадий Тёкин
Ответ onegin2007
Вот откуда хет рики, бонусы + низкая зарплата = хорошая игра.
И желательно по такой схеме платить всем нашим футболистам.
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Алексей Ненахов
Хорошие зп в локомотиве , если 2,5 ляма в месяц это ниже 90%
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alwes
Главное чтоб руку не приложил на чужую зарплату, осторожно.
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Мукунку хороший
За еду короче..
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ТрактоПоктер
Все понятно!
Дзюба играет за билет на поезд до Сочи и обратно в разгар курортного сезона....
+2
-2
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Mechel**
А подъёмных не было, да?))
+7
-2
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onegin2007
Вот откуда хет рики, бонусы + низкая зарплата = хорошая игра.
+12
0
+12
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tankist231
Так у всех должно быть, оклад допустим 500к,остальное бонусы, за голы, сухие игры, победы и тд
+3
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Tydeus
Ответ fellx
Зарплата 50000, а бонусы это миллион за каждый гол
Ну зарплата в 50 тысяч долларов в месяц (250 тысяч за полгода контракта) - это даже для аутсайдеров ни о чём.
+2
-2
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fellx
Зарплата 50000, а бонусы это миллион за каждый гол
+6
-2
+4
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equipe
вместе взятых
+21
-1
+20
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