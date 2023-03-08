«Зарплата Дзюбы меньше, чем у 90% игроков основы «Локо». Все остальное – бонусы». Директор клуба о форварде

В «Локомотиве» рассказали, что зарплата меньше, чем у 90% футболистов команды.

– Представитель Дзюбы Леонид Гольдман мне в интервью говорил так: «Долгое время была тишина. Допускаю, что у клуба были на тот момент другие варианты». Правда, были?

– Не знаю, кто и что говорит, но ситуация была следующая. Мы наигрывали на позицию центрального нападающего Камано и Ваню Игнатьева, но и держали в голове варианты по усилению.

Повторюсь, сейчас тяжело найти хорошего футболиста, в какой‑то момент мы решили обсудить возможный переход Артема. Это было совместное решение, которое пришло нам в последний день второго сбора в Эмиратах.

– Первый звонок сделали вы?

– Да. Мы договорились о совместной встрече, поговорили, и очень быстро все решилось. На мой взгляд, это были самые быстрые переговоры за наше время в « ».

Артем хотел играть и доказывать, а мы искали качественного игрока. И деньги здесь были на 25‑м месте.

– Один инсайдер говорит, что Дзюба будет получать 2,5 млн в месяц, другой – 4 млн в месяц. Кто ближе к истине?

– В данном случае истина посередине. Я повторюсь, переход Дзюбы – это вообще не про деньги.

Зарплата Артема меньше, чем у 90% футболистов основной обоймы «Локомотива». Все остальное записано в бонусы за голы, за сохранение места в и так далее, – сообщил спортивный директор «Локомотива» .