«Дзюбе нет равных среди российских нападающих. Что-то говорят про Соболева, но он пока даже не может попасть в основу «Спартака». Орлов о форвардах
Журналист Геннадий Орлов считает Артема Дзюбу сильнейшим нападающим России.
«Я был уверен, что Дзюба поможет «Локомотиву». Уверен и сейчас. На уровне российского футбола Дзюба все равно будет лучшим. У нас сейчас нет больше такого нападающего, как Артем – с голевым чутьем, техникой, игрой головой и умением забить. Среди российских нападающих Дзюбе нет равных.
Что-то говорят про Соболева, но он пока даже не может попасть в основной состав «Спартака». Дай бог, чтобы Александр к 30-ти годам набрал те навыки, которые есть у Артема.
Повторюсь, Дзюба поможет «Локомотиву». Но на европейском уровне он не может быть таким ярким голеадором, как в России», – сказал Орлов.
А то, что Соболев в РПЛ провел 17 матчей из 18 со средним временем 74 минуты, это так, всего лишь статистика)