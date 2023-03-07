«Дзюбе нет равных среди российских нападающих. Что-то говорят про Соболева, но он пока даже не может попасть в основу «Спартака». Орлов о форвардах

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Геннадий Орлов Александр Соболев Футбол

Журналист Геннадий Орлов считает Артема Дзюбу сильнейшим нападающим России. 

«Я был уверен, что Дзюба поможет «Локомотиву». Уверен и сейчас. На уровне российского футбола Дзюба все равно будет лучшим. У нас сейчас нет больше такого нападающего, как Артем – с голевым чутьем, техникой, игрой головой и умением забить. Среди российских нападающих Дзюбе нет равных.

Что-то говорят про Соболева, но он пока даже не может попасть в основной состав «Спартака». Дай бог, чтобы Александр к 30-ти годам набрал те навыки, которые есть у Артема.

Повторюсь, Дзюба поможет «Локомотиву». Но на европейском уровне он не может быть таким ярким голеадором, как в России», – сказал Орлов. 

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Межаков
Смешно.Это на какие навыки он намекает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Kompaneytsev
Соболев игрок основы это очевидно. Надо быть внутри команды что бы понимать тренерские задумки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mohnatiy
Дядя Гена, пей таблетки...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dm2244
Ну правильно, зима кончилась, весна пришла, пора переобуваться..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ермаков
Особенно смешно про технику)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Речь Орлова :"дзюбе 32 года, он не выдерживает темп, а с ним контракт на 3 года подписывают" ай яй яй дядя Гена. Флюгер. Иди уже на пенсию
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wRong
Спорно насчет прямо сейчас. Ситуативно есть те, кто достаточно много забивает и может с ним сравниться в моменте. Прямо сейчас это Писарский, например, до этого был Агаларов, до этого Соболев, до этого Чалов, до этого Кокорин, Смолов, еще мог кого-то забыть. Вся их проблема, что все они однодневки и по совокупности лет никто даже близко к Дзюбе не приблизился по стабильности своего уровня
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Ага только может победные голы забивать ( ну которые не засчитывают)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Флюгер конечно знатный
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJericho
Канонический ГСО накидывает по классике про Дзюбу и Спартак
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Кую коней
Дык и Дзюба не может попасть в основу Спартака, более того он и в Спартак надеюсь никогда не попадет
Сложно попасть в основу Спартака играя за Локомотив
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
evil
Ответ savik-A.M.
Как же он уже достал , вместе с Мостовым . Закройте обоих в одной комнате , дайте литр водки и пусть друг другу мозги накручивают
Алкострим устроят
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
evil
Кстати, а где друг Геннадия, с которым они вместе боролись с гвардейцами кардинала?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кую коней
Дык и Дзюба не может попасть в основу Спартака, более того он и в Спартак надеюсь никогда не попадет
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДаняЖигулёвск
Флюгер
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
evil
Ответ Виталий
Орлов и про Спартак , никогда такого не было и вот опять
Настоящий Орлов
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
Орлов и про Спартак , никогда такого не было и вот опять
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Франческо Тотти
Ничего страшного, в след. туре Орлов вспомнит возраст Дзюбы и скажет, что ему делать нечего в основе :)
А то, что Соболев в РПЛ провел 17 матчей из 18 со средним временем 74 минуты, это так, всего лишь статистика)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Там что-то ныряло рядом с Дзюбой
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman FCSM
Орлов не будет Орловым, если про "Спартак" не упомянет
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Как же он уже достал , вместе с Мостовым . Закройте обоих в одной комнате , дайте литр водки и пусть друг другу мозги накручивают
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий