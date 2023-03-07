«Дзюбе нет равных среди российских нападающих. Что-то говорят про Соболева, но он пока даже не может попасть в основу «Спартака». Орлов о форвардах

Журналист Геннадий Орлов считает Дзюбу сильнейшим нападающим России.

«Я был уверен, что Дзюба поможет « ». Уверен и сейчас. На уровне российского футбола Дзюба все равно будет лучшим. У нас сейчас нет больше такого нападающего, как Артем – с голевым чутьем, техникой, игрой головой и умением забить. Среди российских нападающих Дзюбе нет равных.

Что-то говорят про , но он пока даже не может попасть в основной состав «Спартака». Дай бог, чтобы Александр к 30-ти годам набрал те навыки, которые есть у Артема.

Повторюсь, Дзюба поможет «Локомотиву». Но на европейском уровне он не может быть таким ярким голеадором, как в России», – сказал Орлов.