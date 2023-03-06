Билялетдинов о Дзюбе: «В нашем футболе есть вещи важнее него. Обсуждаем навязанную повестку»

высказался по поводу обсуждения новостей об Артеме Дзюбе.

Ранее форвард «Локомотива» не вошел в расширенный состав сборной России на тренировочный сбор в марте. Сообщалось, что тренерский штаб сборной не рассчитывает на Дзюбу из-за его возраста.

«Нужен ли Дзюба сборной России на матчи с Ираком и Ираном? Мы, по-моему, очень много внимания акцентируем на теме . Да, он забил три мяча в матче с «Ростовом», но давайте посмотрим, что будет с ним дальше.

Есть в нашем футболе вещи важнее него. Обсуждаем какую-то навязанную повестку», – сказал бывший игрок « » и сборной России.