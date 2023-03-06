Билялетдинов о Дзюбе: «В нашем футболе есть вещи важнее него. Обсуждаем навязанную повестку»

Теги Локомотив Артем Дзюба Динияр Билялетдинов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Футбол

Динияр Билялетдинов высказался по поводу обсуждения новостей об Артеме Дзюбе.

Ранее форвард «Локомотива» не вошел в расширенный состав сборной России на тренировочный сбор в марте. Сообщалось, что тренерский штаб сборной не рассчитывает на Дзюбу из-за его возраста.

«Нужен ли Дзюба сборной России на матчи с Ираком и Ираном? Мы, по-моему, очень много внимания акцентируем на теме Артема Дзюбы. Да, он забил три мяча в матче с «Ростовом», но давайте посмотрим, что будет с ним дальше.

Есть в нашем футболе вещи важнее него. Обсуждаем какую-то навязанную повестку», – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной России.

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9 комментариев

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Altim
"Навязанная повестка" - это из военкомата которая...
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спокойный
Ответ Алексей Петров
На данный момент Дзюба- это лицо РФПЛ!!!
рука
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Фут.Боль
Ответ Rosberg005
Дзюба очень политическая субстанция. Совпадение?… его вью и начало чемпионата с пустыми трибунами из-за фаниди. Выглядит как отвлечение внимания
А началось все еще тогда.... с того самого видео. Ой неспроста все это... Не удивлюсь, если окажется, что он тайный агент Кремля.
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Алексей Петров
На данный момент Дзюба- это лицо РФПЛ!!!
0
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Саша Казанов
Ответ Rosberg005
Дзюба очень политическая субстанция. Совпадение?… его вью и начало чемпионата с пустыми трибунами из-за фаниди. Выглядит как отвлечение внимания
Вот оно! Как я долго ждал подобной ереси, наслаждайтесь товарищи!
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f0rmoceft
Дзюбу обелить пытаются)
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Rosberg005
Дзюба очень политическая субстанция. Совпадение?… его вью и начало чемпионата с пустыми трибунами из-за фаниди. Выглядит как отвлечение внимания
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Alex1104
Журналистам нужен инфоповод, всë просто.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Смело! Сейчас он многое узнает о себе. Увы.
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