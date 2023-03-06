Билялетдинов о Дзюбе: «В нашем футболе есть вещи важнее него. Обсуждаем навязанную повестку»
Динияр Билялетдинов высказался по поводу обсуждения новостей об Артеме Дзюбе.
Ранее форвард «Локомотива» не вошел в расширенный состав сборной России на тренировочный сбор в марте. Сообщалось, что тренерский штаб сборной не рассчитывает на Дзюбу из-за его возраста.
«Нужен ли Дзюба сборной России на матчи с Ираком и Ираном? Мы, по-моему, очень много внимания акцентируем на теме Артема Дзюбы. Да, он забил три мяча в матче с «Ростовом», но давайте посмотрим, что будет с ним дальше.
Есть в нашем футболе вещи важнее него. Обсуждаем какую-то навязанную повестку», – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной России.
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