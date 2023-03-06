«Дзюба ходит пешком по полю, все голы «Ростову» стоячие. Тяжело рассуждать, что он может пригодиться в сборной». Экс-капитан «Амкара» Попов о форварде
Алексей Попов прокомментировал непопадание Артема Дзюбы в расширенный состав сборной.
– Дзюба ярко сыграл в первом же матче РПЛ после возвращения, но не попал даже в расширенный список на тренировочный сбор. Как вам?
– Сборная сейчас никуда не готовится, следовательно, можно смотреть игроков на будущее. Это во‑первых. Во‑вторых, не уверен, что Дзюба сыграл ярко. Да, забил три, но голы все были «стоячие». Это «Ростов» позволил ему так сыграть. Вы сами видели, в каких состояниях он забивал.
Если считать количество ускорений, сделанных в том матче, не уверен, что там будет больше пяти. Это не в претензию Артему. Он так уже давно играет – на протяжении длительного времени. Поэтому и в «Зените» стал мало играть. Возможно, поэтому и в Турции не заиграл. Пока ему тяжело перестроиться. Хотя он еще молодой – 34 года. Может начать носиться по полю, но сейчас он может сказать: «Зачем носиться? Я и так три забиваю». Ну так ты три сейчас забил, а «Спартаку» – ни одного не забил. Поэтому тяжело рассуждать о том, что он может пригодиться в сборной, когда он ходит пешком по полю, – сказал бывший защитник «Амкара» и «Рубина».
Дзюбу не вызовут в сборную России из-за возраста («СЭ»)
Головин, Миранчуки, Писарский, Соболев, Пиняев и Шунин – в расширенном составе сборной России на мартовский сбор
Все голы «Ростову» стоячие.
Господи, дай мне волю
Не смотреть это ногомячево.
Кто мог, тот давно далече,
Кто остался - много не может
С фанайди по трибунам ветер
Скорбь печальную молча множит.
Что же дальше - нет ответа.
Даже спор не идет горячий.
Футболу, увы, песенка спета,
Дзюба гол забивает стячий