«Дзюба ходит пешком по полю, все голы «Ростову» стоячие. Тяжело рассуждать, что он может пригодиться в сборной». Экс-капитан «Амкара» Попов о форварде

прокомментировал непопадание в расширенный состав сборной.

– Дзюба ярко сыграл в первом же матче после возвращения, но не попал даже в расширенный список на тренировочный сбор. Как вам?

– Сборная сейчас никуда не готовится, следовательно, можно смотреть игроков на будущее. Это во‑первых. Во‑вторых, не уверен, что Дзюба сыграл ярко. Да, забил три, но голы все были «стоячие». Это « » позволил ему так сыграть. Вы сами видели, в каких состояниях он забивал.

Если считать количество ускорений, сделанных в том матче, не уверен, что там будет больше пяти. Это не в претензию Артему. Он так уже давно играет – на протяжении длительного времени. Поэтому и в «Зените» стал мало играть. Возможно, поэтому и в Турции не заиграл. Пока ему тяжело перестроиться. Хотя он еще молодой – 34 года. Может начать носиться по полю, но сейчас он может сказать: «Зачем носиться? Я и так три забиваю». Ну так ты три сейчас забил, а «Спартаку» – ни одного не забил. Поэтому тяжело рассуждать о том, что он может пригодиться в сборной, когда он ходит пешком по полю, – сказал бывший защитник «Амкара» и «Рубина».

Дзюбу не вызовут в сборную России из-за возраста («СЭ»)

Головин, Миранчуки, Писарский, Соболев, Пиняев и Шунин – в расширенном составе сборной России на мартовский сбор