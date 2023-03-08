«Челси» и «Бенфика» – первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Теги Боруссия Дортмунд Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия Брюгге Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Челси» и «Бенфика» стали первыми участниками четвертьфинала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала английская команда одержала победу над дортмундской «Боруссией» (2:0, первая игра – 0:1). Португальцы вышли в следующий раунд благодаря двум победам над «Брюгге» (2:0, 5:1). 

8 марта пройдут еще 2 матча 1/8 финала: «Бавария» встретится с «ПСЖ», а «Тоттенхэм» сыграет с «Миланом». Обе игры начнутся в 23:00 по московскому времени.

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119 комментариев

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bogdan fedyuk
Ответ edward_freeman
Это тухелевский Челси. Как ни пытался Поттер внедрить новые идеи, а в итоге конспекты Тухеля живучее их.
ещё бы джеймса догадался бы использовать более активно в атаке
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Febos_
Ответ S H A R K
Обидно, но всё по делу. Когда тренер пытается построить автобус командой, который ужасен в автобусе результат предсказуем. Только после 2-0 Терзич врубил атаку, но тогда уже поздно было, теперь Поттер припарковал автобус. Судья тоже испортил погоду. Да и ещё вся основа атаки в лазарете была, и в воротах стоял Мейер вместо Кобеля. Просто жесть. Надеюсь хоть в Бундеслиге что-то получится.
вам ещё повезло что Дортмунд отскочил в первой игре , Челси должен был обыграть спокойно в обе мачта и вообще, то что Челси пройдёт дальше было очевидно несмотря на физрука у руля команды. Просто Челси по всем параметрам сильнее
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bogdan fedyuk
чилвел был мегахорош сегодня. хоть бы без травм дальше
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bogdan fedyuk
я со счёту сбился сколько было возможностей забить в контрах в конце. надо более бережно пользоваться такими шансами
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Sabyrzhan Sarbalayev
Вот перешёл на тройку цз и сразу полегчало, в полноги прошли шмелей, будь посмелее 4 закинули бы
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Новый Орлеан
Ответ Metalloid
Надеюсь Поттеру это придаст уверенности и он вырулит, нравится мне этот тренер, чем-то Анчи напоминает. Ну и выиграть ЛЧ в кризис-это характер челси, только так.
Абсолютный физрук. Чем он дольше в Челси тем больше шансов у конкурентов.
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Новый Орлеан
Ответ Артём Околович
Хейтеры Поттера, подскажите это на багаже Тухеля или ещё багаж Сарри не закончился?
А что такого Поттер сделал? Там вроде Чиллс и Хава вывезли команду на своём горбу. А из-за автобуса волшебника в конце команда едва в овер не попала.
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llolishe
Ответ Максим Новиков
Прикол в том что в таком случае должен быть свободный удар, а то вбежал иигрок челси а ставят пенальти повторное дортмунду
Прикол в том, что когда бьешь пенальти при разбеге ты не можешь останавливаться как всегда делает Неймар условный или как Хаверц сегодня-где желтая карточка Хаверцу?
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здравия желаю
Ответ Максим Новиков
Получается судье- помощь в проходе клубов апл, правильно трактуй
Ля как у тебя бомбит😂 10 комментов на одной ветке уже оставил) полыхай, нравится как пукан твой горит😂😂😂
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Yerbo
Ответ Максим Новиков
А типо за челси не Стыдно? Ладно первый матч ок, но второй когда им тупо везет с отскоками в первом голе а потом еще назначают 2 левую пенку это типо достойно 1/4?;))
пенка левая ? ты что несёшь ? ладно бы ещё можно было спорить насчёт перебития пенальти , но и там понятно почему так сделали
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Alex Gorodko
Ответ Пакаев
Еще и не знает откуда Себастьян Аллер перешел в Боруссию, из ПСВ Ейдховен говорит)
Журавля на его же канале посмотреть, перебивает, несёт дичь, его коммент к матчу соответствующий.. Да на матче все мягко говоря говно из комментов, но этот стал так выделяться, оправдывает одно, если он в спешке готовился и то не факт, ведь "знаток" Англии, Челси последние матчи, ну редкостоно говно, так расхваливать, Стерлинга, боже как он попал в ворота, не то что в основу, Хавертса..
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Максим Новиков
Ответ llolishe
А в чем прикол-например игрок Челси видит что игрок Челси бьет мимо и спецом может вбежать в штрафную-что за бред?
Прикол в том что в таком случае должен быть свободный удар, а то вбежал иигрок челси а ставят пенальти повторное дортмунду
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Максим Новиков
Ответ Камбоджа Иванов
Желаю Челси попасть на Реал, чтобы они понимали, что такое судейское недоразумение, как сегодня, больше не повторится.
Согласен реал покажет как надо с судьями побеждать
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Максим Новиков
Ответ Captain JT26
Ну кааак это отскок ? 12:7 по ударам? Один штрафной нормально пробили и все, где тут черт побери отскок? Пенальти тоже по честному перебили, так трактуется, читай на досуге правила игры
Вот так первый гол на 2-3 отскоках вощращался в ноги и второй левый пенальти, все очень просто
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Егор Крид58
Ответ CyberUnited
По-моему ему просто было все равно на этот матч, поэтому так уныло его провел
хороший был матч, ну комментатор совсем плох
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Александр Калачев
Ответ llolishe
А в чем прикол-например игрок Челси видит что игрок Челси бьет мимо и спецом может вбежать в штрафную-что за бред?
Ну когда судит Макккели да
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Бобынин
Португальский клубный футбол это нечто. Как им удаётся год за годом такие команды и гроков готовить?!! Страна с гулькин нос. Тренеры волшебники)
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Максим Новиков
Челси не может, судья поможет ;)
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Егор Крид58
Ответ llolishe
А в чем прикол-например игрок Челси видит что игрок Челси бьет мимо и спецом может вбежать в штрафную-что за бред?
нарушением считается вход в штрафную до удара ( до удара ты не поймёшь, мажет твой партнёр или нет)
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Максим Новиков
Ответ Daniel Plainview
за что? :) Скорее БД отскочила пару раз(за толчок хаверца и еще рука была в конце).
А типо что игрок челси забежал первый в штрафнкю при первом ударе не кого не смущает
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Алексей Гусев
Ответ Alcsk
Хочется увидеть встречу этих клубов в 1/4, проход Бенфики и лицо Энцо крупным планом)))
но Бенфика попадется Реалу...
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S H A R K
Ответ Виктор Бортник
Обидно не за то, что Боруссия не прошла дальше, а за то, что боруссия никакая была сегодня
Травмы линии атаки, судья и САМОЕ ГЛАВНОЕ - тактические ошибки Терзича
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Gutalin
Ответ ymuller
И ведь сказал Слуцкий что пройдёт Челси, прям прочувствовал, хотя мало кто в это верил
Так Боруссия мертвая. Их в первом матче мертвый Челси возил, 1-0 не так чтобы и сложно отыграть
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Максим Новиков
Ответ Пакаев
Получается АПЛ > Европа?
Получается судье- помощь в проходе клубов апл, правильно трактуй
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S H A R K
Ответ Алексей Гусев
Судья испортил погоду? А че судья снег нашаманил?))
Это в переносном значении
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