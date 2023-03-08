«Челси» и «Бенфика» – первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

« » и « » стали первыми участниками четвертьфинала Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала английская команда одержала победу над дортмундской «Боруссией» (2:0, первая игра – 0:1). Португальцы вышли в следующий раунд благодаря двум победам над « » (2:0, 5:1).

8 марта пройдут еще 2 матча 1/8 финала: «Бавария» встретится с «ПСЖ», а «Тоттенхэм» сыграет с «Миланом». Обе игры начнутся в 23:00 по московскому времени.