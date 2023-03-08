Терзич о вылете «Боруссии» из ЛЧ: «Челси» заслужил пройти дальше, но мы бы тоже заслужили проход. Это были очень равные матчи»

Теги Боруссия Дортмунд Челси бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Эдин Терзич Футбол

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич высказался о вылете из Лиги чемпионов

Дортмундская команда потерпела поражение от «Челси» в ответном матче 1/8 финала (0:2, первая игра – 1:0).

«С этим результатом трудно смириться, мы очень разочарованы. Это были две крайне напряженные игры. Во втором тайме мы показали в высшей степени доминирующую игру и создали много моментов, однако в итоге этого оказалось недостаточно.

Нужно сказать, что «Челси» заслужил того, чтобы пройти дальше, учитывая ход двух матчей. Но мы бы тоже заслужили проход, так как это были две очень равные игры», – сказал Терзич.

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михан Первый
Челси натурально середняк в Англии, не только по чемпионату, но и по обоим матчам с Боруссией. Если вторая команда Германии так влетает середняку в Англии - у меня плохие новости для нее и всех любителей Бундеслиги. Как болельщик Челси говорю)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Это были вообще не равные матчи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ kvn9
Считаю Челси прошёл вполне заслуженно, хотя и без большого игрового преимущества, при этом, в первом матче они мне понравились намного больше, оставили очень хорошее впечатление во втором тайме. Хоть Дортмунд набрал неплохой ход, нужно понимать, что у них вылетели три (на мой взгляд) лучших игрока в этом сезоне - Кобель, Брандт и Адейеми, замен им полноценных не нашлось (хотя к вратарю нет особых претензий, но Кобель тащил), очень слабый матч Ройса, Беллингем хуже, чем в прошлом сезоне (хоть в целом и неплох), Аллер же просто ужасен. В целом считаю, несмотря на спад, Челси предстал более опытной и уверенной в себе командой, а Дортмунд легковесной, да и Терзич после игры не выглядел расстроенным (что, на мой взгляд, плохо его характеризует), налицо (несмотря на слова) недостаток амбиций.
о, аллер да, вообще был в паре незаметен. про адейми впервые услышал когда он забил синим, думал что основная угроза будет от аллера. беллингема сегодня энцо потушил, слабый матч от англичанина.
а терзич думаю не расстроился потому, что на сезон другая задача - отцепить разок мюнхенскую машину от посуды.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Giggs888
Челси и в первом матче был намного лучше по игре. Но мяч не шёл в ворота. Тут безоговорочная победа лондонцев, и заслуженный проход.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Febos_
Челси должен быть выше в турнирной таблице чемпионата , но физрук поттер всех вводит в заблуждение насчёт реального уровня Челси
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kvn9
Ответ DolJun
если по первому матчу можно было сказать, что это были равные матчи - все решил один не вполне логичный забег, то во втором кроме удара ройса со штрафного я и супер опасных моментов у вороты кепы не припомню, а вот челси прощал регулярно. так что при всем уважении к боруссии - у них так же вылетели и спринтер их, и вратарь - во втором матче они кроме фаеров желтых никаких задумок не привезли.
Считаю Челси прошёл вполне заслуженно, хотя и без большого игрового преимущества, при этом, в первом матче они мне понравились намного больше, оставили очень хорошее впечатление во втором тайме. Хоть Дортмунд набрал неплохой ход, нужно понимать, что у них вылетели три (на мой взгляд) лучших игрока в этом сезоне - Кобель, Брандт и Адейеми, замен им полноценных не нашлось (хотя к вратарю нет особых претензий, но Кобель тащил), очень слабый матч Ройса, Беллингем хуже, чем в прошлом сезоне (хоть в целом и неплох), Аллер же просто ужасен. В целом считаю, несмотря на спад, Челси предстал более опытной и уверенной в себе командой, а Дортмунд легковесной, да и Терзич после игры не выглядел расстроенным (что, на мой взгляд, плохо его характеризует), налицо (несмотря на слова) недостаток амбиций.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XXXVI
Мне показалось, что это не Челси хорош, а скорее Боруссия плоха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Febos_
никакой равной игры не было не в первом матче, ни сегодня, Терзич несёт классический чушь любого лузера который только что вылетел. Челси полностью заслужил и обязан был пройти Дортмунд
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ geoo9
как ты смотрел первый матч? Боруссия люто отскочила, Челси невероятно не везло. И В этом матче бы давили до конца не вымотай Лидс нас 3 дня назад, боруссия не надрывалась так они не выкладывались сильно в чемпионате и дольше отдыхали.
у боруссии в первом матче тоже были моменты, так как можно говорить что отскочила? я увидел равный матч где весы качнулись в одну сторону. это было явно не из разряда динамо загреб, где их душили 89 минут, а оршич разок сбегал проверить кепу или кто там тогда стоял
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Дортмунд слишком стерильная команда, мягковатая. Челси сильнее.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Ответ psixyec
Какие равные матчи? Что этот физрук курил? Просто представьте, насколько немощная Боруссия, если их выносит кризисный Челси (выносит в плане игры, тут по результатам двух встреч должен быть счёт 8-1 в пользу синих), которые в Англии проигрывают чуть ли не каждому.
Челси в чемпе и в прошлом году так играл фигово. Что не мешало трёшку на Бернабеу вкатить будущим обладателям. Умеют они собираться в нужный момент, как ни крути.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
geoo9
Ответ DolJun
если по первому матчу можно было сказать, что это были равные матчи - все решил один не вполне логичный забег, то во втором кроме удара ройса со штрафного я и супер опасных моментов у вороты кепы не припомню, а вот челси прощал регулярно. так что при всем уважении к боруссии - у них так же вылетели и спринтер их, и вратарь - во втором матче они кроме фаеров желтых никаких задумок не привезли.
как ты смотрел первый матч? Боруссия люто отскочила, Челси невероятно не везло. И В этом матче бы давили до конца не вымотай Лидс нас 3 дня назад, боруссия не надрывалась так они не выкладывались сильно в чемпионате и дольше отдыхали.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Микаберидзе
Я как фанат бд скажу, что Челси был явно лучше. Но расстраиваться фанатам Боруссии не надо, будем бороться за чемпионство и ща кубок. И стоит понимать, что Терзич как и любой тренер не сможет за пол сезона построить команду, он и так сделал долгую серию побед, спасибо за всё ему. Это только начало для Дортмунда ! 🖤💛
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Ну откровенно в первым матче Боруссия и так отскочила, когда Челси уже в пустые не забивал. Тут большая разница в классе игроков и Поттеру просто не мешать и этого хватит
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимир
Ну Челси явно лучше был, хоть и не сильно убедительным.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Честно говоря я ожидал от Боруссии большего в двух матчах,как они умудрились сделать 10 побед подряд в Бундеслиге я не понимаю.Челси в кризисе большом и при всём этом он создал за два матча в несколько раз больше моментов чем Боруссия.Но желаю шмелям взять Бундеслигу,должна же рано или поздно эта гегемония Баварии прерваться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кайзер
Синие регулярно создавали моменты, заслуженно прошли дальше.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
если по первому матчу можно было сказать, что это были равные матчи - все решил один не вполне логичный забег, то во втором кроме удара ройса со штрафного я и супер опасных моментов у вороты кепы не припомню, а вот челси прощал регулярно. так что при всем уважении к боруссии - у них так же вылетели и спринтер их, и вратарь - во втором матче они кроме фаеров желтых никаких задумок не привезли.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
УЕФА снова нагадила БД, доколе?
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psixyec
Какие равные матчи? Что этот физрук курил? Просто представьте, насколько немощная Боруссия, если их выносит кризисный Челси (выносит в плане игры, тут по результатам двух встреч должен быть счёт 8-1 в пользу синих), которые в Англии проигрывают чуть ли не каждому.
+26
-11
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий