Терзич о вылете «Боруссии» из ЛЧ: «Челси» заслужил пройти дальше, но мы бы тоже заслужили проход. Это были очень равные матчи»

Главный тренер « » высказался о вылете из Лиги чемпионов.

Дортмундская команда потерпела поражение от « » в ответном матче 1/8 финала (0:2, первая игра – 1:0).

«С этим результатом трудно смириться, мы очень разочарованы. Это были две крайне напряженные игры. Во втором тайме мы показали в высшей степени доминирующую игру и создали много моментов, однако в итоге этого оказалось недостаточно.

Нужно сказать, что «Челси» заслужил того, чтобы пройти дальше, учитывая ход двух матчей. Но мы бы тоже заслужили проход, так как это были две очень равные игры», – сказал Терзич.