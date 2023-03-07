Экс-генсек РФС Воробьев о Fan ID: «Лакмусовая бумажка, показавшая тотальное отчуждение властей и любителей футбола»
Экс-генсек РФС Анатолий Воробьев назвал проект Fan ID отчуждением властей и любителей футбола.
«Каждый болельщик кому-то или кем-то предан.
В нашем случае болельщик предан не своему клубу, а футбольными властями и депутатским корпусом, принявшим подобный закон. Введение Fan ID – лакмусовая бумажка, еще раз показавшая тотальное отчуждение властей и любителей футбола.
Но в данном кейсе власти получили необычно твердый отпор хорошо организованных футбольных фанатов, готовых до конца бороться за свои законные права: смотреть на стадионе матчи своих любимых команд без надуманных кем-то ограничений.
В результате еще раз нашла удивительное отражение знаменитая фраза третьего эпизода «Улисса» Джеймса Джойса: «Неотменимая модальность зримого» – пустые трибуны стадионов.
«Туннельное мышление» многих депутатов и футбольных чиновников, полное отсутствие у них прогностических качеств для оценки принимаемых решений хорошо известны.
Но в данном случае, похоже, им придется признать ошибочность принятых законодательных актов и найти удобный случай или причину для смягчения противостояния с болельщиками.
Полагаю, не один Милонов, но и другие персонажи захотят оттоптаться на этой теме и несколько повысить свой публичный рейтинг, выступив за отмену Fan ID», – сказал Воробьев.
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Потому что у деда нормально с эрудицией, образностью, да и вообще, собирать слова в фразы он умеет, уникальный респондент, жаль, что спрашивают по большей части всяких мостовых.
В мэкающем руфутболе персонаж исключительный, дай ему боженька здоровьичка.
А за дискредитацию хотя бы можно как угодно поднагадить.
«Туннельное мышление» многих депутатов и футбольных чиновников, полное отсутствие у них прогностических качеств для оценки принимаемых решений хорошо известны.
Всем известно кто главный инициатор этих законов
Ну-ну...