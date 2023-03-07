Экс-генсек РФС Воробьев о Fan ID: «Лакмусовая бумажка, показавшая тотальное отчуждение властей и любителей футбола»

Теги премьер-лига Россия РФС болельщики Анатолий Воробьев Fan ID Футбол

Экс-генсек РФС Анатолий Воробьев назвал проект Fan ID отчуждением властей и любителей футбола.

«Каждый болельщик кому-то или кем-то предан.

В нашем случае болельщик предан не своему клубу, а футбольными властями и депутатским корпусом, принявшим подобный закон. Введение Fan ID – лакмусовая бумажка, еще раз показавшая тотальное отчуждение властей и любителей футбола.

Но в данном кейсе власти получили необычно твердый отпор хорошо организованных футбольных фанатов, готовых до конца бороться за свои законные права: смотреть на стадионе матчи своих любимых команд без надуманных кем-то ограничений.

В результате еще раз нашла удивительное отражение знаменитая фраза третьего эпизода «Улисса» Джеймса Джойса: «Неотменимая модальность зримого» – пустые трибуны стадионов.

«Туннельное мышление» многих депутатов и футбольных чиновников, полное отсутствие у них прогностических качеств для оценки принимаемых решений хорошо известны.

Но в данном случае, похоже, им придется признать ошибочность принятых законодательных актов и найти удобный случай или причину для смягчения противостояния с болельщиками.

Полагаю, не один Милонов, но и другие персонажи захотят оттоптаться на этой теме и несколько повысить свой публичный рейтинг, выступив за отмену Fan ID», – сказал Воробьев.

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7 комментариев

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Джон Хартсон
все что хочу заметить - я обожаю реплики Воробьева уже только за их форму.
Потому что у деда нормально с эрудицией, образностью, да и вообще, собирать слова в фразы он умеет, уникальный респондент, жаль, что спрашивают по большей части всяких мостовых.

В мэкающем руфутболе персонаж исключительный, дай ему боженька здоровьичка.
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Ковид 07.10.52
Какой молодец, видна школа честного Толстых, которого выкинули из РФС типы из одного города, чтобы туда земляка взгромоздить...тьфу...
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Викт0р Степанович
Ответ pavasaris
А в чём смелость то? Я понимаю, если бы он был не "экс" и мог бы потерять своё место, а сейчас то чего?
Он экс, но у него есть родственники как минимум.
А за дискредитацию хотя бы можно как угодно поднагадить.

«Туннельное мышление» многих депутатов и футбольных чиновников, полное отсутствие у них прогностических качеств для оценки принимаемых решений хорошо известны.

Всем известно кто главный инициатор этих законов
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Overkiller
"им придется признать ошибочность"

Ну-ну...
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pavasaris
Ответ Викт0р Степанович
Сейчас его слова кажутся очень смелыми, но ведь это норма в обычном мире
А в чём смелость то? Я понимаю, если бы он был не "экс" и мог бы потерять своё место, а сейчас то чего?
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Викт0р Степанович
Сейчас его слова кажутся очень смелыми, но ведь это норма в обычном мире
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Барсик Юрана
Они сумасшедшие, но они мои
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