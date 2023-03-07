Экс-генсек РФС Воробьев о Fan ID: «Лакмусовая бумажка, показавшая тотальное отчуждение властей и любителей футбола»

Экс-генсек РФС Анатолий Воробьев назвал проект Fan ID отчуждением властей и любителей футбола.

«Каждый болельщик кому-то или кем-то предан.

В нашем случае болельщик предан не своему клубу, а футбольными властями и депутатским корпусом, принявшим подобный закон. Введение Fan ID – лакмусовая бумажка, еще раз показавшая тотальное отчуждение властей и любителей футбола.

Но в данном кейсе власти получили необычно твердый отпор хорошо организованных футбольных фанатов, готовых до конца бороться за свои законные права: смотреть на стадионе матчи своих любимых команд без надуманных кем-то ограничений.

В результате еще раз нашла удивительное отражение знаменитая фраза третьего эпизода «Улисса» Джеймса Джойса: «Неотменимая модальность зримого» – пустые трибуны стадионов.

«Туннельное мышление» многих депутатов и футбольных чиновников, полное отсутствие у них прогностических качеств для оценки принимаемых решений хорошо известны.

Но в данном случае, похоже, им придется признать ошибочность принятых законодательных актов и найти удобный случай или причину для смягчения противостояния с болельщиками.

Полагаю, не один Милонов, но и другие персонажи захотят оттоптаться на этой теме и несколько повысить свой публичный рейтинг, выступив за отмену Fan ID», – сказал Воробьев.

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства

Мы поискали плюсы Fan ID. Вот что получилось