Роман Павлюченко: «Fan ID нужно убирать. Для чего он нужен? Чтобы «Спартак» играл при четырех тысячах болельщиков – это никуда не годится!»
Роман Павлюченко выступил за отмену Fan ID.
«Послушайте, чтобы «Спартак» играл при четырех тысячах болельщиков – это никуда не годится! Мое мнение, вообще нужно Fan ID убирать. Для чего он нужен? Футбол – это игра для миллионов людей. Все хотят смотреть. Даже те, кто приходит на стадион, должны получить удовольствие от футбола.
Я просто не делал паспорт болельщика, не знаю всю процедуру оформления – тяжело, долго это делается. Если бы это заняло 20 минут – проблем бы не возникло. А если три-четыре дня…
У каждого свои проблемы, работа, учеба. Я вообще не понимаю, для чего это. То, что болельщики не приходят – очень плохо. Я читал интервью футболистов, им это тоже не нравится», – сказал бывший нападающий сборной России.
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Наверное, люди, имеющие какое-то отношение к футболу, все-таки лучше разбираются, чем чиновники и мимокрокодилы, которых спрашивают про фануйди.
Более того, в каждой среде куча информаторов, которые каждую неделю дают письменный отчет о том, кто что делает и говорит. Не спрашивайте, откуда знаю :)
Ни разу на футболе себя не чувствовал до конца безопасно - куча агрессивных пьяниц и провокаторов матерящихся
1. Контроль граждан на матче
2. Отсутствие большого скпопления физически сильных мужчин
3. Внесение раздора в фанатское движение.
На третьем пункте я хочу остановиться подробнее, т.к. раньше этого не читал здесь и это уже мой вывод из всей ситуации. Из-за Fan-ID даже внутри фанатов одного клуба появился настоящий раздор, который привёл к тому, что спартаковец идёт против спартаковца, зенитовец против зенитовца и т.д. Некая гражданская война на новый лад. Всё это создано только для того, чтобы как можно больше людей не обращали внимание на те события, которые являются более глобальными в масштабах страны. Это печально и прискорбно