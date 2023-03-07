Роман Павлюченко: «Fan ID нужно убирать. Для чего он нужен? Чтобы «Спартак» играл при четырех тысячах болельщиков – это никуда не годится!»

выступил за отмену Fan ID.

«Послушайте, чтобы « » играл при четырех тысячах болельщиков – это никуда не годится! Мое мнение, вообще нужно Fan ID убирать. Для чего он нужен? Футбол – это игра для миллионов людей. Все хотят смотреть. Даже те, кто приходит на стадион, должны получить удовольствие от футбола.

Я просто не делал паспорт болельщика, не знаю всю процедуру оформления – тяжело, долго это делается. Если бы это заняло 20 минут – проблем бы не возникло. А если три-четыре дня…

У каждого свои проблемы, работа, учеба. Я вообще не понимаю, для чего это. То, что болельщики не приходят – очень плохо. Я читал интервью футболистов, им это тоже не нравится», – сказал бывший нападающий сборной России.

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