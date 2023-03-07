Роман Павлюченко: «Fan ID нужно убирать. Для чего он нужен? Чтобы «Спартак» играл при четырех тысячах болельщиков – это никуда не годится!»

Теги Спартак Роман Павлюченко премьер-лига Россия болельщики Чемпионат.com Fan ID Футбол

Роман Павлюченко выступил за отмену Fan ID.

«Послушайте, чтобы «Спартак» играл при четырех тысячах болельщиков – это никуда не годится! Мое мнение, вообще нужно Fan ID убирать. Для чего он нужен? Футбол – это игра для миллионов людей. Все хотят смотреть. Даже те, кто приходит на стадион, должны получить удовольствие от футбола.

Я просто не делал паспорт болельщика, не знаю всю процедуру оформления – тяжело, долго это делается. Если бы это заняло 20 минут – проблем бы не возникло. А если три-четыре дня…

У каждого свои проблемы, работа, учеба. Я вообще не понимаю, для чего это. То, что болельщики не приходят – очень плохо. Я читал интервью футболистов, им это тоже не нравится», – сказал бывший нападающий сборной России.

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25 комментариев

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Kroshka_cahes
Ответ Игорь Замаруев
Fan-ID создавался для нескольких целей: 1. Контроль граждан на матче 2. Отсутствие большого скпопления физически сильных мужчин 3. Внесение раздора в фанатское движение. На третьем пункте я хочу остановиться подробнее, т.к. раньше этого не читал здесь и это уже мой вывод из всей ситуации. Из-за Fan-ID даже внутри фанатов одного клуба появился настоящий раздор, который привёл к тому, что спартаковец идёт против спартаковца, зенитовец против зенитовца и т.д. Некая гражданская война на новый лад. Всё это создано только для того, чтобы как можно больше людей не обращали внимание на те события, которые являются более глобальными в масштабах страны. Это печально и прискорбно
А как же - попилить миллиарды на внедрении? Обижаете
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RussianAnimal
Все фанаты спартака не считая виража. Что в правде плохого?
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Алекс Я
Ответ Игорь Замаруев
бойкот - проявление несогласия с нынешним политическим курсом, это очевидно. Политика заключается и в введении Fan-ID, но при этом все адекватные видят это как ущемление своих прав и отнимание у людей выбора. Вот и всё
Все адекватные люди понимают,что никакого ущемления прав этот закон не вводит от слова совсем.вот получили они фан айди и что ?что случилось с ними?и ничего?они свободные люди ,куда хотят туда и ходят.вот и всё.
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a2wai
Очередной футбольный спикер, который говорит о том, что не понимает, зачем нужен этот закон и выступает против него. И таких много больше, чем лизоблюдов.

Наверное, люди, имеющие какое-то отношение к футболу, все-таки лучше разбираются, чем чиновники и мимокрокодилы, которых спрашивают про фануйди.
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grek087
Я подумал и решил что ок, если все высказываются за отмену, то я тоже буду за отмену фан уйди. До этого относился ровно. Но при этом я за то, чтобы отменили, но при первом же косяке, потасовке, расизме, мате и оскорблениях в адрес игроков, судей и других болельщиков- впаяли такой фан уйди чтобы мало не показалось, но уже аргументируя тем, что типа мы давали возможность культурно болеть людям, отдыхать на любимом виде спорта, а вы все это про..ли. И показать: вот видео, вот зачинщики, вот что они произносили, вот мать затыкающая своему ребёнку уши и т д 😂 Давайте убирать, но с такими условиями? Согласны? Или футбольные болельщики вообще не идут на какие-либо компромиссы?!
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Ильдар Фарукшин
Рома я стабой согласен. Что накинулись. Жил своей жизни, играл футбол. Думаешь вникал в это. Как и большенство. Как петух клюнет. Тогда только начинается. Россия!!!!
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grek087
Ответ Игорь Замаруев
Fan-ID создавался для нескольких целей: 1. Контроль граждан на матче 2. Отсутствие большого скпопления физически сильных мужчин 3. Внесение раздора в фанатское движение. На третьем пункте я хочу остановиться подробнее, т.к. раньше этого не читал здесь и это уже мой вывод из всей ситуации. Из-за Fan-ID даже внутри фанатов одного клуба появился настоящий раздор, который привёл к тому, что спартаковец идёт против спартаковца, зенитовец против зенитовца и т.д. Некая гражданская война на новый лад. Всё это создано только для того, чтобы как можно больше людей не обращали внимание на те события, которые являются более глобальными в масштабах страны. Это печально и прискорбно
Это для людей со слишком эмоциональным восприятием мира слишком важная тема, которая может отвлечь от каких-то действительно важных вещей. Отношения к реальной жизни это не имеет. Развлекательная сфера, а спорт это бизнес и развлечение- не критически важная составляющая жизни для человека с зарплатой тысяч 20. Ему пох. Так что этот драматизм тобой мастерски накинутый тут- лишнее)
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Франческо Тотти
Скажу банальнейшую вещь - этот паспорт ввели, чтобы освоить деньги. А когда деньги освоены, то какая дорога назад? Все дебоширы/потенциальные опасные элементы известны всем. Более того, они на карандаше у органов постоянно. На всех есть папочки, куча материала, каждого легко прослушать и просмотреть.
Более того, в каждой среде куча информаторов, которые каждую неделю дают письменный отчет о том, кто что делает и говорит. Не спрашивайте, откуда знаю :)
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rcbkz6mrtd
Почему все так не кричали когда планировали его вводить? Фанаты протестовали, болельщики говорили он не нужен. А эти ребята молчали, вот итог
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Игорь Замаруев
Ответ Алекс Я
Ну кот видишь и среди фанатов есть нормальные болельщики ,которые понимают ,что бойкот это чисто политика.
бойкот - проявление несогласия с нынешним политическим курсом, это очевидно. Политика заключается и в введении Fan-ID, но при этом все адекватные видят это как ущемление своих прав и отнимание у людей выбора. Вот и всё
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Аталанта расправила плечи
Слишком головастый футболист вылез. Сначала в иноагенты его, а потом на нары. Наверху не дураки сидят!
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Alex Rhea
Рома, чтоб фанатье не устраивало новых манежек или побоищ в раменском/ярославле, не швыряло бананы.
Ни разу на футболе себя не чувствовал до конца безопасно - куча агрессивных пьяниц и провокаторов матерящихся
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Алекс Я
Ответ Лучезарный
Роман, это редкий бунт народа! Государству тяжело, думает, как поступить ) Вроде и прогнуться нельзя
Какого народа?это просто отбитые фаны.
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Алекс Я
Ответ Игорь Замаруев
Fan-ID создавался для нескольких целей: 1. Контроль граждан на матче 2. Отсутствие большого скпопления физически сильных мужчин 3. Внесение раздора в фанатское движение. На третьем пункте я хочу остановиться подробнее, т.к. раньше этого не читал здесь и это уже мой вывод из всей ситуации. Из-за Fan-ID даже внутри фанатов одного клуба появился настоящий раздор, который привёл к тому, что спартаковец идёт против спартаковца, зенитовец против зенитовца и т.д. Некая гражданская война на новый лад. Всё это создано только для того, чтобы как можно больше людей не обращали внимание на те события, которые являются более глобальными в масштабах страны. Это печально и прискорбно
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atomio
глядишь с Fan ID все и начнется :)
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Виталий
Ещё один плюсик в копилку против этой системы от Легенды )
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xoms
Только вчера читал экс спартаковец говорил фан уйди нужная штука, но он вроде как депутат
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В Питере Пять
Меня пугает само название «паспорт болельщика». Болеть по паспорту?
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EZEF
Вот что значит "Москва не Россия" . В прошлом году когда фанИд в регионах работало ,это особо не волновало. Ни куда его уже не уберут, забыли свою любимую заученную фразу "закон принят ,надо его исполнять "?
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Игорь Замаруев
Fan-ID создавался для нескольких целей:
1. Контроль граждан на матче
2. Отсутствие большого скпопления физически сильных мужчин
3. Внесение раздора в фанатское движение.

На третьем пункте я хочу остановиться подробнее, т.к. раньше этого не читал здесь и это уже мой вывод из всей ситуации. Из-за Fan-ID даже внутри фанатов одного клуба появился настоящий раздор, который привёл к тому, что спартаковец идёт против спартаковца, зенитовец против зенитовца и т.д. Некая гражданская война на новый лад. Всё это создано только для того, чтобы как можно больше людей не обращали внимание на те события, которые являются более глобальными в масштабах страны. Это печально и прискорбно
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T622222
Я не делал паспорт и пропуск на VIP просто проходишь как белый человек и там еще наливают все виды алкоголя!
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Влад161
Ответ Евгений Дрижук
Павлюченко - в президенты (РФС)!
Он в газпроме не бывал, вроде, не подходит.
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Лучезарный
Роман, это редкий бунт народа! Государству тяжело, думает, как поступить ) Вроде и прогнуться нельзя
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Евгений Дрижук
Павлюченко - в президенты (РФС)!
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Severfan
отменить fan id везде, но на Спартаке оставить. и каждый сезон снимать по 6 очков, пока его бывшие игроки не перестанут его выделять при всеобщих проблемах
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