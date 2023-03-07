Депутат Госдумы от «Единой России» о Fan ID: «Мы еще не все пропагандистские меры использовали. Некоторые уперлись – типа не хотим и вот такую фигу показываем»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Краснодар Политика Fan ID Футбол

В «Единой России» считают, что Fan ID нужно пропагандировать.

Мнение о карте болельщика, которая требуется для прохода на матчи Мир РПЛ, высказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

– Ваша точка зрения на ситуацию с Fan ID?

– Я сторонник того, что нужно эту штуку просто пропагандировать. Многие люди не понимают, как это работает и что это такое.

А некоторые, что называется, уперлись – вот мы типа не хотим и вот такую фигу показываем. Но нужно привлекать лидеров общественного мнения и так далее, самим клубам работать с аудиторией.

Нужно, чтобы это, наоборот, стало модным. Сейчас ситуация такая, что модно критиковать Fan ID.

А если сделать так, что самые крутые и авторитетные болельщики и их любимцы из клубов начнут пропагандировать, ситуация изменится. Мы еще не все пропагандистские меры использовали, – сказал Матвейчев.

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29 комментариев

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КБ Сергей
Депутат = идиот. Других слов нет. Какая пропаганда? Просто сходи на любой матч и посмотри, что вы, придурки натворили. Хотя, где футбол и где депутаты?
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Владимир Никаноров
Как говорил Владимир Вольфович Жириновский меня рвать тянет от успехов Единой России земля ему пухом!
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Ковид 07.10.52
Ужас...ограничили интервью Maddyson о российском футболе :
Уровень турнира низкий, возможности попасть в еврокубки нет, игрокам и их агентам надо платить завышенную зарплату (нашим – за «правильный» паспорт, легам – за то, что согласились тут играть), чемпион определен заранее, так как является политпроектом-гегемоном...
Не дали высказать вот это мое мнение на вышесказанное
:Коротко и ясно...особенно четко сказано про чемпиона... , а именно это является главным злом нашего футбола....был бы честным и справедливым чемпионат, люди бы и фан-айди оформили бы...а здесь уж получите..
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Da Rockwilder
Вроде бы сказал Это всё Матвейчев, а стыдно мне.
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Dan Kennedy
Надеюсь застану те времена, когда Олежка Матвейчев будеть сидеть в тюрьме.
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vladimirfed92
видать Фига что надо
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f0mk4
Фан айди для вот таких жду, с порядковыми номерами
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ARIGAMI ARIGAMI
Типичный представитель своей партии
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Наташа Греськова
Ответ Истинный зенитовец
Ну чисто в теории у вас был шанс правильно «распиарить» фан айди и сделать его модным. Но прошло уже больше года с принятия закона. И за это время нам никто даже не объяснил, зачем этот документ вообще нужен. Не говоря уж о том, чтобы сделать его чем-то модным и популярным. У общества за это время уже сформировалось стойкое негативное отношение к фан айди. И этого уже не изменить. Любые попытки пиара фан айди будут восприниматься обществом негативно
Класс
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Alex Titov
Вы только пропагандировать и умеете. Точнее даже ваша пропаганда - грёбаный стыд
+2
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Maxim Vasnechov
Да вы их и использовать не можете, так как их у вас нету.
Российская пропаганда - дико деградировала за последние лет 15. Ни к чему созидательному она в принципе не способна.
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Sinister Kid
Типа «лидеры общественного мнения» постоянно высказываются, как крут Fan ID, целый год уже. А толку никакого. Пусть «лидеры общественного мнения» и заполняют трибуны.
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БолельщикСоСтажем
Самые крутые))) это кто?))
Зенит и Динамо наплевали на своих крутых, например, прям с высокой колокольни
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Чётко_как_чечётка
Я аж засмеялся....
+3
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Aristokrat_13
Газманова и Мистера "Гойда" на сцену, ой, т.е на стадион
+6
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Red Line
ну то есть оно открытым текстом говорит, что оно плевать хотело на мнение людей. типичная госдурская клоунада.
+4
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maxoc
И ведь он ещё профессор оказывается. Смех да и только
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deimon7.7
Пропамудак просто) Я согласен оформить, если перед этим все эти идейные вдохновители айди сядут на бутылку. И только на ту бутылку, которую я сам им выберу. За язык его никто не тянул, такая вот моя мера 🤷Зато модным будет 100 пудова) Валуев первый пусть в очередь встанет, за ним Терюшков 🤭
+3
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Doronya
А если пропаганда не сработает - мы полицию позовём, че вам не понятно стадо ?
+8
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карабашка
Че скоро подключите главных пропогандонов страны?
+10
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maxoc
Насколько же скудоумен этот депутат Матвейчев, неужели не хватает сообразительности понять, что всё что он говорит бред.
+2
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Истинный зенитовец
Ну чисто в теории у вас был шанс правильно «распиарить» фан айди и сделать его модным. Но прошло уже больше года с принятия закона. И за это время нам никто даже не объяснил, зачем этот документ вообще нужен. Не говоря уж о том, чтобы сделать его чем-то модным и популярным.

У общества за это время уже сформировалось стойкое негативное отношение к фан айди. И этого уже не изменить. Любые попытки пиара фан айди будут восприниматься обществом негативно
+19
0
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Юрий Кечко
Блины с лопаты перед стадионом ?
+9
-2
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Bartez1986
многие люди не понимают, как это работает? как раз, многие и понимают. и показывают вам свое отношение к этому очередному бредовому закону
+12
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Pertinax Gandi
Понятно, что имеется в виду. Не всех лидеров мнений ещё припёрли к стенке вашими методами...
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