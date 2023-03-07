Депутат Госдумы от «Единой России» о Fan ID: «Мы еще не все пропагандистские меры использовали. Некоторые уперлись – типа не хотим и вот такую фигу показываем»
В «Единой России» считают, что Fan ID нужно пропагандировать.
Мнение о карте болельщика, которая требуется для прохода на матчи Мир РПЛ, высказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.
– Ваша точка зрения на ситуацию с Fan ID?
– Я сторонник того, что нужно эту штуку просто пропагандировать. Многие люди не понимают, как это работает и что это такое.
А некоторые, что называется, уперлись – вот мы типа не хотим и вот такую фигу показываем. Но нужно привлекать лидеров общественного мнения и так далее, самим клубам работать с аудиторией.
Нужно, чтобы это, наоборот, стало модным. Сейчас ситуация такая, что модно критиковать Fan ID.
А если сделать так, что самые крутые и авторитетные болельщики и их любимцы из клубов начнут пропагандировать, ситуация изменится. Мы еще не все пропагандистские меры использовали, – сказал Матвейчев.
Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?
Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства
8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?
Уровень турнира низкий, возможности попасть в еврокубки нет, игрокам и их агентам надо платить завышенную зарплату (нашим – за «правильный» паспорт, легам – за то, что согласились тут играть), чемпион определен заранее, так как является политпроектом-гегемоном...
Не дали высказать вот это мое мнение на вышесказанное
:Коротко и ясно...особенно четко сказано про чемпиона... , а именно это является главным злом нашего футбола....был бы честным и справедливым чемпионат, люди бы и фан-айди оформили бы...а здесь уж получите..
Российская пропаганда - дико деградировала за последние лет 15. Ни к чему созидательному она в принципе не способна.
Зенит и Динамо наплевали на своих крутых, например, прям с высокой колокольни
У общества за это время уже сформировалось стойкое негативное отношение к фан айди. И этого уже не изменить. Любые попытки пиара фан айди будут восприниматься обществом негативно