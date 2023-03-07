Депутат Госдумы от «Единой России» о Fan ID: «Мы еще не все пропагандистские меры использовали. Некоторые уперлись – типа не хотим и вот такую фигу показываем»

В «Единой России» считают, что Fan ID нужно пропагандировать.

Мнение о карте болельщика, которая требуется для прохода на матчи , высказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

– Ваша точка зрения на ситуацию с Fan ID?

– Я сторонник того, что нужно эту штуку просто пропагандировать. Многие люди не понимают, как это работает и что это такое.

А некоторые, что называется, уперлись – вот мы типа не хотим и вот такую фигу показываем. Но нужно привлекать лидеров общественного мнения и так далее, самим клубам работать с аудиторией.

Нужно, чтобы это, наоборот, стало модным. Сейчас ситуация такая, что модно критиковать Fan ID.

А если сделать так, что самые крутые и авторитетные болельщики и их любимцы из клубов начнут пропагандировать, ситуация изменится. Мы еще не все пропагандистские меры использовали, – сказал Матвейчев.

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