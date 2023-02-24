Подойти к фанатам Месси и Неймара убедил президент «ПСЖ». Форварды просили у зрителей прощения после 0:1 от «Баварии»

Теги Бавария ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА болельщики Неймар Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» повлиял на отношение Лионеля Месси и Неймара к фанатам команды.

После матча с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов форварды впервые за 10 месяцев подошли к трибуне вместе с другими членами команды и извинились за поражение.

По сведениям Le Parisien, на последней тренировке перед игрой глава клуба Нассер Аль-Хелайфи донес до футболистов важность устранения разногласий перед решающим отрезком сезона и призвал встретиться с ультрас при любом исходе матча против мюнхенцев. По мнению президента, отношения с фанатами крайне значимы и потому должны быть налажены.

Месси и Неймар впервые за 10 месяцев подошли к фанатам «ПСЖ». Они извинились за 0:1 от «Баварии»

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9 комментариев

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S1rAlex
Ответ Syndycate
А у самих корона на голове подойти? Не царское это дело? Мда...🤦‍♂️
Ой да чхать они хотели на фанатов)) пока папик, который им платит, не попросил, не пошевелились)
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Сергей Штырков
офк месси бы по своей инициативе не подошел, он как и его фанаты, виноватым себя не считает
+1
-1
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United_LP
По 5 лямов скинул на карту
0
0
0
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ILIILI
Ответ Syndycate
А у самих корона на голове подойти? Не царское это дело? Мда...🤦‍♂️
Если ты судишь по этой «якобы новости», то выходит — да. Если у тебя голова выше таза — нет.
+2
-6
-4
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Лимит Лимитович
Не царское это дело с холопами разговаривать
+2
-2
0
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Syndycate
А у самих корона на голове подойти? Не царское это дело? Мда...🤦‍♂️
+32
-7
+25
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Ответ Enotaz24
Вообще правильное решение.
Впервые за 10 месяцев
+3
-3
0
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Дмитрий Гудков
А Кимпембе не подошёл?
+6
-1
+5
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Enotaz24
Вообще правильное решение.
+2
-1
+1
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