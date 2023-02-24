Подойти к фанатам Месси и Неймара убедил президент «ПСЖ». Форварды просили у зрителей прощения после 0:1 от «Баварии»
Президент «ПСЖ» повлиял на отношение Лионеля Месси и Неймара к фанатам команды.
После матча с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов форварды впервые за 10 месяцев подошли к трибуне вместе с другими членами команды и извинились за поражение.
По сведениям Le Parisien, на последней тренировке перед игрой глава клуба Нассер Аль-Хелайфи донес до футболистов важность устранения разногласий перед решающим отрезком сезона и призвал встретиться с ультрас при любом исходе матча против мюнхенцев. По мнению президента, отношения с фанатами крайне значимы и потому должны быть налажены.
Месси и Неймар впервые за 10 месяцев подошли к фанатам «ПСЖ». Они извинились за 0:1 от «Баварии»
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