Кристоф Гальтье: «В матче с «Баварией» у «ПСЖ» не будет права расслабиться ни на минуту. На этом уровне за такое не прощают»

Теги Бавария ПСЖ Нант бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье поделился мыслями перед матчем «ПСЖ» с «Баварией».

8 марта французский клуб проведет ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Первый матч завершился победой мюнхенцев со счетом 1:0.

«Я немного обеспокоен, мы снова повторили историю из матча с «Лиллем». Мы здорово начали игру, забили, а потом что-то ломается. Нас не было 15-20 минут. Уйдя на перерыв при счете 2:2, мы подарили «Нанту» надежду.

Мы хорошо контролировали ситуацию, начало матча получилось сильным. Затем Блас забил чудесный гол. При счете 2:2 показалось, что команда в нокдауне. Во втором тайме мы смогли вернуть инициативу в более открытой игре.

Я немного обеспокоен, потому что такое уже дважды случилось в домашних матчах. В игре с «Баварией» у «ПСЖ» не будет права расслабиться ни на минуту. Нужно будет сыграть на максимум, с сердцем, с желанием, с упорством. Никакой расслабленности, потому что на этом уровне за такое не прощают. Если такое происходит в паре матчей, то ничего страшного. Но такого не должно быть в больших играх», – сказал главный тренер «ПСЖ» в интервью Canal+ после победы над «Нантом» (4:2).

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6 комментариев

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Совесть Черданцева
Ответ Goofts
Я думаю, что псж забьет 2-3 мяча, но вопрос сколько пропустят, ведь этот вопрос открыт, защита играет отвратительно
В защите за всех будет отдуваться Рамос. Ну и Маркиньос. Остальные вряд ли помогут
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Jor Hakobyan
Гальтье до сих пор не понял, что в ЛЧ вообще расслабляться нельзя. Это без характерная команда, которая играет на одного игрока и вся надежда, форсаж этого игрока.
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Игорь Климов
ПСЖ нужно сыграть с Баварией на котратаках!
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Назар Игорь
Так ведь уже и не простили.
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Goofts
Я думаю, что псж забьет 2-3 мяча, но вопрос сколько пропустят, ведь этот вопрос открыт, защита играет отвратительно
+4
0
+4
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Eziiko
Бавария катком пройдётся по этому сборищу звёзд,нету единства,а в защите полный бардак
+3
-4
-1
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