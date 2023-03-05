Кристоф Гальтье: «В матче с «Баварией» у «ПСЖ» не будет права расслабиться ни на минуту. На этом уровне за такое не прощают»

поделился мыслями перед матчем «ПСЖ» с «Баварией».

8 марта французский клуб проведет ответную игру 1/8 финала против «Баварии». Первый матч завершился победой мюнхенцев со счетом 1:0.

«Я немного обеспокоен, мы снова повторили историю из матча с «Лиллем». Мы здорово начали игру, забили, а потом что-то ломается. Нас не было 15-20 минут. Уйдя на перерыв при счете 2:2, мы подарили « » надежду.

Мы хорошо контролировали ситуацию, начало матча получилось сильным. Затем Блас забил чудесный гол. При счете 2:2 показалось, что команда в нокдауне. Во втором тайме мы смогли вернуть инициативу в более открытой игре.

Я немного обеспокоен, потому что такое уже дважды случилось в домашних матчах. В игре с «Баварией» у «ПСЖ» не будет права расслабиться ни на минуту. Нужно будет сыграть на максимум, с сердцем, с желанием, с упорством. Никакой расслабленности, потому что на этом уровне за такое не прощают. Если такое происходит в паре матчей, то ничего страшного. Но такого не должно быть в больших играх», – сказал главный тренер « » в интервью Canal+ после победы над «Нантом» (4:2).

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