Дюгарри о травме Неймара: «Я рад за «ПСЖ». Гальтье должен был убрать его из состава однажды, три игрока впереди не защищаются при потере»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция травмы Неймар Кристоф Дюгарри Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Юго Экитик Футбол

Кристоф Дюгарри считает, что травма Неймара пойдет «ПСЖ» на пользу.

Напомним, в матче Лиги 1 с «Лиллем» Неймар получил травму голеностопа, из-за которой пропустит остаток сезона. В ближайшие дни форвард «ПСЖ» перенесет операцию.

«Я рад за «ПСЖ», что Неймар получил травму. Я думаю, что это невероятная возможность для Кристофа Гальтье. В какой-то момент он должен был набраться смелости и убрать Неймара [из состава], это было единственным решением. [Без Неймара] команда гораздо лучше сбалансирована: пять игроков в обороне, три полузащитника и связка Мбаппе с Месси впереди.

«ПСЖ» будет играть немного ниже и ловить соперника на контратаках. Эта команда не способна контролировать ситуацию, потому что, когда она теряет мяч, трое игроков впереди не защищаются и возникает опасность. Они дают [сопернику] слишком много шансов.

Проблема в том, что есть не так много игроков, способных заменить Неймара. Экитик на данный момент находится не на должном уровне. Другие атакующие игроки посредственны. Состав «ПСЖ» не очень хорош, он плохо сбалансирован», – сказал бывший игрок сборной Франции.

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22 комментария

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Vinnipukh Vinni
Ответ Александра Александрова
Проблема в том , что Неймар и Месси дублируют друг друга на поле , те две десятки и главный момент Неймар сильно тормозит игру, часто идёт , в какой то необоснованный дриблинг и теряет мяч , те дриблинг ради дриблинга , он стал намного тяжелее и медленнее в свои годы , Месси стал медленнее , но быстро избавляется от мяча и с пользой , все таки Месси , как футболист находится на другом интеллектуальном уровне , чем Неймар , поэтому по хорошему вместо Неймара , нужно какого нибудь пахаря и будет больше баланса !а Мбаппе в свои 24 гола мог и побегать , это конечно удивляет , хочет выигрывать , но не хочет совсем бегать !
Если тренер согласен, чтобы он не бегал, то ему-то зачем?
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татьяна
Радость при трамве любого игрока это перебор,мягко говоря.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Sevuska
Дичь от Дюгарри 🧐 Как можно радоваться травме одного из лучших футболистов Лиги 1 и мира .!?
Есть подозрение, что если бы это был Месси, ты ещё и сплясал бы от радости.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Рамзан Азимов
Неймар единственный игрок , который отрабатывал в обороне. Имеется ввиду из нападающих при этом при созидание не уступает им.
После ЧМ уступает. Ужасно играл в атаке.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Иван Иванов
Да такими темпами они и Баварию могут пройти! А там до победы в Лиге Чемпионов рукой подать! 😳
Даже если выйдут в 1/4 - это совсем не рукой подать, учитывая, что вероятные соперники МанСити, Мадрид (или, чем чёрт не шутит, Ливерпуль).
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Иван Иванов
Ответ Нурбол Жумаскалиев
этот цирк с травмой выгоден всем: неймар наконец-то может законно не играть в футбол и лутать ЗП, ПСЖ наконец-то сможет нормально заиграть через Мбапе, месси наконец сможет меньше двигаться на поле, потому что вместо нырьмара есть +1 в оборону
Да такими темпами они и Баварию могут пройти! А там до победы в Лиге Чемпионов рукой подать! 😳
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perfect10
Мерзотный французский менталитет одним словом. Мбаппе француз, Месси в этом сезоне неприкасаем, поэтому всех собак спустить на Неймара. И плевать на его стату, и на то, что он единственный из троих отрабатывает в обороне. А про то, что защита и полузащита настолько дырявые, что общее их кпд на троих нормальных из семи фактических - это умолчим, конечно))
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Lucky Z
Ответ Игорь Климов
Как вообще можно радоваться травме игрока?! Неймару здоровья!
Он рад за ПСЖ, а не из-за травмы
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lyublyu Costornaya
дюгари редкостный клоун, Неймар единственный кто в защиту отрабатывал, месси непонятно что пешком ходит, Мбаппе центр нап, ему можно и не прессинговать
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Иван Иванов
Вот это было покаление у французов в 98-м : Дюгари,бартез,Анри,вильторд,Зидан, Трезеге, кантона,десайи,лизаразю,петит,Лилиан тюрам и т.д.
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-1
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Владимир Владимир
Посмотрел бы я, как они без Неймара вышли б финал ЛЧ, полуфинал и так далее)
+3
-2
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Александра Александрова
Проблема в том , что Неймар и Месси дублируют друг друга на поле , те две десятки и главный момент Неймар сильно тормозит игру, часто идёт , в какой то необоснованный дриблинг и теряет мяч , те дриблинг ради дриблинга , он стал намного тяжелее и медленнее в свои годы , Месси стал медленнее , но быстро избавляется от мяча и с пользой , все таки Месси , как футболист находится на другом интеллектуальном уровне , чем Неймар , поэтому по хорошему вместо Неймара , нужно какого нибудь пахаря и будет больше баланса !а Мбаппе в свои 24 гола мог и побегать , это конечно удивляет , хочет выигрывать , но не хочет совсем бегать !
+5
-4
+1
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Caterina
Неймар после ЧМ был явно не в форме и не в настроении, тормозил игру, заигрывался, психовал. Обороняться команде в 7 человек тоже сложно. Так что пусть лечит основательно свой голеностоп, чтоб не стать хроником, и начинает с чистого листа. А ПСЖ сейчас лучше играет без такого Неймара, так что это для всех плюс.
Дюгарри грубо сказал, но по сути он прав.
+2
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Игорь Климов
Как вообще можно радоваться травме игрока?! Неймару здоровья!
+7
-3
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Hasan_072
Дюгарри стабильный пассивный хейтерок. Ничего нового от него. Язвит всю жизнь
+2
-1
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Sevuska
Дичь от Дюгарри 🧐
Как можно радоваться травме одного из лучших футболистов Лиги 1 и мира .!?
+8
-3
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Рамзан Азимов
Неймар единственный игрок , который отрабатывал в обороне. Имеется ввиду из нападающих при этом при созидание не уступает им.
+11
-2
+9
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Zhon
Немного странно он конечно выразился
+1
-1
0
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Тиджани Бабангида
Радоваться получении игроком травмы совсем не-комильфо. А вот в остальном Дюггари мыслит вполне резонно
+3
-1
+2
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Prokuror Prokurorov
Я видимо смотрел разные траснляции игр ПСЖ с Дюгарри. Неймар еще при Тухеле начал отрабатывать в обороне, регулярно возвращаясь назад.
+13
-4
+9
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Нурбол Жумаскалиев
этот цирк с травмой выгоден всем: неймар наконец-то может законно не играть в футбол и лутать ЗП, ПСЖ наконец-то сможет нормально заиграть через Мбапе, месси наконец сможет меньше двигаться на поле, потому что вместо нырьмара есть +1 в оборону
+4
-4
0
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vjp6cmm2f9
Он рад что игрок получил травму ?😂
+15
-3
+12
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