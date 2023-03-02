Участие Неймара в матче с «Баварией» не исключено. Бразилец делает все возможное для восстановления

Неймар надеется сыграть в ответном матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Нападающий « » восстанавливается после травмы голеностопа, которую он получил в матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (3:4).

Как сообщает L’Équipe, участие бразильца в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» не исключено. Вопрос о том, сможет ли он сыграть, остается открытым, но Неймар делает все возможное для восстановления.

«ПСЖ» сыграет с «Баварией» в Мюнхене 8 марта. В первом матче парижане уступили со счетом 0:1.

Жуткая травма Неймара после гола и ассиста. Опять голеностоп 😞

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков