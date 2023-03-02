Участие Неймара в матче с «Баварией» не исключено. Бразилец делает все возможное для восстановления
Неймар надеется сыграть в ответном матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.
Нападающий «ПСЖ» восстанавливается после травмы голеностопа, которую он получил в матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (3:4).
Как сообщает L’Équipe, участие бразильца в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» не исключено. Вопрос о том, сможет ли он сыграть, остается открытым, но Неймар делает все возможное для восстановления.
«ПСЖ» сыграет с «Баварией» в Мюнхене 8 марта. В первом матче парижане уступили со счетом 0:1.
Жуткая травма Неймара после гола и ассиста. Опять голеностоп 😞
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Месси Мбпапе связка лучше
Так же в следующем матчей псж проиграть 0 : 1 и опять все будут искать виновников . Это просто бесконечно .
Связка Мбаппе-Месси с Марселем смотрелась эффективно(относительно уровня Марселя конечно)
Как хорошо играли по схеме 3-5-2 в Марселе