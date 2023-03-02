Участие Неймара в матче с «Баварией» не исключено. Бразилец делает все возможное для восстановления

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Неймар Футбол

Неймар надеется сыграть в ответном матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Нападающий «ПСЖ» восстанавливается после травмы голеностопа, которую он получил в матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (3:4).

Как сообщает L’Équipe, участие бразильца в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» не исключено. Вопрос о том, сможет ли он сыграть, остается открытым, но Неймар делает все возможное для восстановления.

«ПСЖ» сыграет с «Баварией» в Мюнхене 8 марта. В первом матче парижане уступили со счетом 0:1.

Жуткая травма Неймара после гола и ассиста. Опять голеностоп 😞

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я Гражданин Мира
Без неймара лучше будет чем с неймаром.
Месси Мбпапе связка лучше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maestro_I
Слабо верится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deeeemayo
Ответ imeka21
Мне кажется, им не нужна тройка нападения, на матч с Баварией по крайней мере Как хорошо играли по схеме 3-5-2 в Марселе
Бро ну ты понимаешь что схема которую делали месяцами и привыкали к ней с 2020 резко поменять на другую , только потому что вам повезло и вы выиграли 1 раз это бред .
Так же в следующем матчей псж проиграть 0 : 1 и опять все будут искать виновников . Это просто бесконечно .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deeeemayo
Ответ Арман Бижанов
Я думаю это наоборот плохие новости для ПСЖ)
Когда будут хорошие новости что ты удалишь аккаунт на спортсе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deeeemayo
Ответ samog
При всём уважении🙏 Ну команда без него лучше играет
Иза одной игры против Марселя??? Неймар по г+а лучший в мире за сезон ( до холланда ) а ты пришёл samog после школы и яростно выписывает ebaторию. Не удивлюсь если в следующем матче псж плохо сыграют и опять все будут винить Месси или Мбаппе , но писать так что команда играет хуже с типом который выкладывается на все 100% в матчах бред. Аргументируй почему играет лучше и я заберу свои слова обратно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Здоровья Неймару!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
samog
При всём уважении🙏 Ну команда без него лучше играет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Ней был лучшим на поле с Лиллем до получении травмы . Даже если попробует свои силы на замене - будет большим подспорьем .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Гончаров
Ответ melmi
Здоровья Нею, но лучше пусть он окончательно вылечит травму. Его помощь не нужна. Бавария лучшая прессинг машина Европы и играть минус 3 игрока вне прессинга это без шансов для ПСЖ. Связка Мбаппе-Месси с Марселем смотрелась эффективно(относительно уровня Марселя конечно)
по хорошему и Месси не нужен, ПСЖ нужно садиться в глубокую оборону и выбивать в надежде на Мбаппе.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Здоровья Нею, но лучше пусть он окончательно вылечит травму. Его помощь не нужна. Бавария лучшая прессинг машина Европы и играть минус 3 игрока вне прессинга это без шансов для ПСЖ.
Связка Мбаппе-Месси с Марселем смотрелась эффективно(относительно уровня Марселя конечно)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Самсонов
Ответ Арман Бижанов
Я думаю это наоборот плохие новости для ПСЖ)
Я не фанат Неймара, но это один из тех игроков, которые могут сделать результат даже в плохом матче.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подкат Мальдини
Ответ imeka21
Мне кажется, им не нужна тройка нападения, на матч с Баварией по крайней мере Как хорошо играли по схеме 3-5-2 в Марселе
Марсель ? Мне кажется в Мюнхене должны сыграть 8-1-1 иначе 3 пропустят
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imeka21
Мне кажется, им не нужна тройка нападения, на матч с Баварией по крайней мере
Как хорошо играли по схеме 3-5-2 в Марселе
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Бижанов
Я думаю это наоборот плохие новости для ПСЖ)
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бестрофейник 19/20
Красавчик! Но травма, конечно, ужасная была. По крайней мере выглядело так
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий