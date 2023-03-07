Директор «Реала» встретился с отцом Беллингема, чтобы представить проект мадридского клуба

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Джуд Беллингем Хуни Калафат Футбол

Отец Джуда Беллингема обсудил потенциальный трансфер с представителем «Реала». 

Как сообщает Foot Mercato, отец полузащитника дортмундской «Боруссии» и директор мадридского клуба Хуни Калафат проводят встречу в лондонском отеле Chelsea Harbor. В ходе нее Калафат должен представить проект клуба. 

Возможный трансфер Беллингема во многом связан с неясными перспективами Луки Модрича и Тони Крооса в «Реале». 

Отмечается, что сделка обойдется потенциальным покупателям гораздо дороже 100 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля», «Челси» и «Манчестер Сити» к 19-летнему хавбеку. 

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41 комментарий

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Усы Годзиллы
Интересно, какие критерии для набора авторов новостей на этом ресурсе и сколько им платят?

такой халтуре можно только позавидовать.

Брать новости по топ-клубу и вообще не понимать перевода. Калафат это главный скаут Реала, который ведёт переговоры с игроками,но ни разу не директор клуба

Ген дир это ХАС
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Футбол_это_жизнь
Ответ jepp ebriloff
Вас денацифицировать нужно, молодой человек?
Тебе твой не объяснил что нацизм и расизм разные вещи
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Isshin88
С отцом, который назвал ребёнка Jude, можно говорить только о деньгах, а не о каком-то «проекте».
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Усы Годзиллы
Давно Калафат стал директором Реала?🤣
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vzi
Ответ ermol@y
Не понимаю про проект, который предоставляют игроку, перейдя в самый титулованный клуб мира. Рассказать о том, что боремся за победу в ЛаЛиге с Барсой, хотим ещё ушастого и т.д. Я понимаю, когда есть проект в клубе в виде Лейпцига, Дортмунда, может кто-то ещё есть… Как вообще можно думать о проекте, играя в Реале? Попал туда, априори ты либо звезда, либо ты должен им стать. Очередная желтуха!!!
Думаю, под проектом имеется в виду то, как клуб планирует строить игру вокруг Беллингема. Плюс, различные пиар- и маркетинговые стратегии, от которых игрок выиграет в финансовом плане.

Понятное дело, что во всех клубах-претендентах спорт проект гласит о победах во всех турнирах.
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Александр Тихомиров
Ответ Мадрид наказывает!
какого такого? второй Йович
не совсем, осимхен уже не первый год штампует голы
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Александр Тихомиров
Ответ Isa Babaev
Тем не менее это провал как и Коут в Барсу, Кэрролл, Торрес в свое время, у каждого факапа разные причины можно найти
есесина, везде есть провалы, нет клуба где не было провалов
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GuruFutbola
Так, значит тут у нас автобус, тут навесы а вот здесь 3 импотента в атаке, так а вы куда уже? Дослушать не хотите?
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Isa Babaev
Ответ Александр Тихомиров
азар изначально идеально подходил, кто ж знал что он наберет вес и не скинет в течении стольких лет, плюс травмы вылезли, задним числом все умные
Тем не менее это провал как и Коут в Барсу, Кэрролл, Торрес в свое время, у каждого факапа разные причины можно найти
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Константин Эсперов
Ответ ermol@y
Не понимаю про проект, который предоставляют игроку, перейдя в самый титулованный клуб мира. Рассказать о том, что боремся за победу в ЛаЛиге с Барсой, хотим ещё ушастого и т.д. Я понимаю, когда есть проект в клубе в виде Лейпцига, Дортмунда, может кто-то ещё есть… Как вообще можно думать о проекте, играя в Реале? Попал туда, априори ты либо звезда, либо ты должен им стать. Очередная желтуха!!!
Вот именно . Это реал , чего тебе ещё надо ? Ну да, там в Англии есть Пеп. Но какие другие варианты ?
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deadjoker
Пожалейте Клоппа. Ему и так играть некем в полузащите.
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Экочёрт 4000
Проект такой - в старте Модрич и Кроос
Беллингем - в матчах ранних стадий Кубка Испании
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Дмитрий Калашников
Ответ Ovi174
Реалу в первую очередь нужен топовый нападающий, а с учетом ценника Беллингема сомневаюсь, что денег хватит и на того и на другого. Последнее время Перес не особо много на трансферы выделяет.
ну можно было бы взять в аренду или свободного агента, но Перес считает эти вещи позорными!
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Мадрид наказывает!
Ответ Александр Тихомиров
не продаст его наполи за 100, тем более после такого сезона
какого такого? второй Йович
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Homelender_666
Ответ Антон Чугунов
Должен, но важно не бросить играть, если первыми забьют..
Я болею за Реал, поэтому нравится, в котором Ливерпуль пропускает и теряет надежды на камбэк)
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Дмитрий Калашников
по мне для обеих сторон это идеальный выход, Мадрид получает топового игрока на долгие годы, а сам Джуд играть в самом великом клубе мира, практически с гарантией трофеев каждый год! Если не получится. всегда можно уйти в топ АПЛ!
+2
-1
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Антон Чугунов
Ответ Homelender_666
Топарь Клопп без большого количества трансферов столько лет держит клуб на вершине. И даже сейчас выправляет ситуацию. Матч на Сантьяго Бернабеу должен быть 🔥
Должен, но важно не бросить играть, если первыми забьют..
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Homelender_666
Ответ Антон Чугунов
Писали, что Ливерпуль планирует 3-5 летних подписаний. Время бесконечных слухов, как всегда
Топарь Клопп без большого количества трансферов столько лет держит клуб на вершине. И даже сейчас выправляет ситуацию. Матч на Сантьяго Бернабеу должен быть 🔥
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Антон Чугунов
Ответ Homelender_666
Писали, что Ливерпуль столько не заплатит, в Ньюкасл и ПСЖ он не пойдёт. Насчёт Сити не могу сказать, т.к. прошлым летом они не стали платить большие деньги за Кейна, однако отдали их за Грилиша.
Писали, что Ливерпуль планирует 3-5 летних подписаний. Время бесконечных слухов, как всегда
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Андрей Хенто
Было бы идеально провернуть этот трансфер.
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Homelender_666
Ответ Антон Чугунов
Ну почему, а «Сити» и «Ливерпуль», «Ньюкасл» и ПСЖ..
Писали, что Ливерпуль столько не заплатит, в Ньюкасл и ПСЖ он не пойдёт. Насчёт Сити не могу сказать, т.к. прошлым летом они не стали платить большие деньги за Кейна, однако отдали их за Грилиша.
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Александр Тихомиров
Ответ melmi
Учитывая что Наполи сами его за 70 млн евро брали , то там ценник будет от 100+ . Если еще и полузащитник в центр, то это под 200млн. Неподъемно.
не продаст его наполи за 100, тем более после такого сезона
+1
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Александр Тихомиров
Ответ Ovi174
Реалу в первую очередь нужен топовый нападающий, а с учетом ценника Беллингема сомневаюсь, что денег хватит и на того и на другого. Последнее время Перес не особо много на трансферы выделяет.
топ напов не так много в мире
мбаппе, холанд, кейн, осимхен
+3
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+3
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Александр Тихомиров
Ответ Алмаз Сотволдиев
Хаха Азард тоже подошло
азар изначально идеально подходил, кто ж знал что он наберет вес и не скинет в течении стольких лет, плюс травмы вылезли, задним числом все умные
+3
-2
+1
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Антон Чугунов
Ответ Homelender_666
Там уже больше 100 млн. Столько готовы заплатить только Челси и МЮ.
Ну почему, а «Сити» и «Ливерпуль», «Ньюкасл» и ПСЖ..
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