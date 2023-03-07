Директор «Реала» встретился с отцом Беллингема, чтобы представить проект мадридского клуба

Отец Джуда Беллингема обсудил потенциальный трансфер с представителем « ».

Как сообщает Foot Mercato, отец полузащитника дортмундской « » и директор мадридского клуба проводят встречу в лондонском отеле Chelsea Harbor. В ходе нее Калафат должен представить проект клуба.

Возможный трансфер Беллингема во многом связан с неясными перспективами Луки Модрича и Тони Крооса в «Реале».

Отмечается, что сделка обойдется потенциальным покупателям гораздо дороже 100 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля», «Челси» и «Манчестер Сити» к 19-летнему хавбеку.