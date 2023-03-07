Директор «Реала» встретился с отцом Беллингема, чтобы представить проект мадридского клуба
Отец Джуда Беллингема обсудил потенциальный трансфер с представителем «Реала».
Как сообщает Foot Mercato, отец полузащитника дортмундской «Боруссии» и директор мадридского клуба Хуни Калафат проводят встречу в лондонском отеле Chelsea Harbor. В ходе нее Калафат должен представить проект клуба.
Возможный трансфер Беллингема во многом связан с неясными перспективами Луки Модрича и Тони Крооса в «Реале».
Отмечается, что сделка обойдется потенциальным покупателям гораздо дороже 100 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля», «Челси» и «Манчестер Сити» к 19-летнему хавбеку.
такой халтуре можно только позавидовать.
Брать новости по топ-клубу и вообще не понимать перевода. Калафат это главный скаут Реала, который ведёт переговоры с игроками,но ни разу не директор клуба
Ген дир это ХАС
Понятное дело, что во всех клубах-претендентах спорт проект гласит о победах во всех турнирах.
Беллингем - в матчах ранних стадий Кубка Испании
мбаппе, холанд, кейн, осимхен