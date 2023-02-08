«Ман Сити» может упустить Беллингема из-за обвинений в финансовых нарушениях, хотя клуб уверен, что будет оправдан

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Кевин де Брюйне Жоау Канселу Бернарду Силва Джуд Беллингем Футбол

Из-за обвинений в финансовых нарушениях «Манчестер Сити» может упустить Джуда Беллингема.

Ожидалось, что предстоящим летом «Ман Сити» продолжит перестройку, начатую перед стартом сезона, когда состав команды пополнили Эрлинг Холанд и Хулиан Альварес.

Пеп Гвардиола очень хочет освежить состав, так как считает, что некоторые игроки потеряли мотивацию после больших успехов, достигнутых в предыдущие сезоны. В частности, неопределенным остается будущее Бернарду Силва и Жоау Канселу, который этой зимой ушел в «Баварию» на правах аренды.

Как пишет The Telegraph, «Манчестер Сити» намеревался опередить «Реал» и «Ливерпуль» в борьбе за полузащитника Джуда Беллингема, в котором «горожане» видят замену для Кевина де Брюйне в долгосрочной перспективе. «Ман Сити» был готов заплатить за англичанина огромную сумму.

Но новости о том, что АПЛ обвинила «Ман Сити» в 115 нарушениях финансовых правил. Это ставит под угрозу возможный трансфер Беллингема и другие покупки, которые «горожане» собирались осуществить летом. «Ман Сити» уверен, что докажет свою невиновность.

Несмотря на это, угроза снятия очков или даже исключения из АПЛ ставит под вопрос любые возможные сделки, которые «Ман Сити» собирался осуществить летом.

«Реал», «Ливерпуль» и другие претенденты на Беллингема, вероятно, воспользуются этой возможностью.

При этом источники сообщают, что «Ман Сити» строит планы на летнее трансферное окно в обычном режиме. Клуб уверен, что будет оправдан.

В этом сезоне на счету Беллингема 10 голов и 5 результативных передач в 25 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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28 комментариев

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Владимир Ленский
Ответ Marcus-light
Я бы сказал, что есть тройка куда более заинтересованных клубов в футболе, которым хочется потопить ПСЖ и Сити в своих интересах. Потому что Суперлига с нефтяными деньгами будет совершенно на другом уровне.
Суперлига будет намного лучше
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wshnmn
Конечно будет оправдан, выпишут штраф и делов.
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Андрей Andrey
третья опровергает второе. Сити резко продаёт всех своих игроков. Пеп уходит в другой клуб.
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Yas 13
Ответ Roman
Нормально АПЛ и клубы-шакалы лиги объединились против Сити, чтобы потопить клуб. Надоело им доминация Сити, решили добавить интригу в чемпионат. Я уверен, что при желании можно докапаться до любого клуба и найти кучу нарушений. Вы думаете Маню, Челси, Реал, Барса и прочие более чисты? Нет, конечно, у всех куча нюансов финансовых и мелких нарушений.
Нет, нет, нет. Вы что. Оказывается, все местные юзеры-главные бухгалтеры ведущих клубов. И они точно знают, что везде чисто, кроме Сити. Только Сити нарушал. Остальные - ни-ни. Святые и чистые
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Dexter Dallas
Ответ vladimir.kostrichko
Скорее всего уже занесли сумму в Уефа...Для вида дадут штраф 10-20 лямов и все.... Самый позорный клуб в Европе.
Угу псж с нарушениями под 300 млн и штрафом в 12 млн конечно же менее позорный)
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doctorcaiman
Ответ emptinesspetr
Так в чём новость? Второе опровергает первое.
Их собственная в этом уверенность не является оправданием.
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Dexter Dallas
Ответ Marcus-light
Я бы сказал, что есть тройка куда более заинтересованных клубов в футболе, которым хочется потопить ПСЖ и Сити в своих интересах. Потому что Суперлига с нефтяными деньгами будет совершенно на другом уровне.
Псж это немножко не то. У них было суммарное нарушение как писали почти 300 млн$. По итогу заплатили 12млн$ штрафа и все) мс хотя бы не генерит столько убытков сколько псж. Доходы и прибыль это разные вещи. Если будешь в интернете смотреть.
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Rassel_Crowe
Ответ Roman
Нормально АПЛ и клубы-шакалы лиги объединились против Сити, чтобы потопить клуб. Надоело им доминация Сити, решили добавить интригу в чемпионат. Я уверен, что при желании можно докапаться до любого клуба и найти кучу нарушений. Вы думаете Маню, Челси, Реал, Барса и прочие более чисты? Нет, конечно, у всех куча нюансов финансовых и мелких нарушений.
Ну да, это же нормально, когда правила и закон существуют для всех, кроме тебя
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BeastI666I
Ответ as009595@icloud.com
Что за глупость?
это не глупость. это обычные вбросы. грязные приемы ...
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Benner
Ответ Roman
Нормально АПЛ и клубы-шакалы лиги объединились против Сити, чтобы потопить клуб. Надоело им доминация Сити, решили добавить интригу в чемпионат. Я уверен, что при желании можно докапаться до любого клуба и найти кучу нарушений. Вы думаете Маню, Челси, Реал, Барса и прочие более чисты? Нет, конечно, у всех куча нюансов финансовых и мелких нарушений.
Как же ты прав. Подписываюьс под каждым словом
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Marcus-light
Ответ Roman
Нормально АПЛ и клубы-шакалы лиги объединились против Сити, чтобы потопить клуб. Надоело им доминация Сити, решили добавить интригу в чемпионат. Я уверен, что при желании можно докапаться до любого клуба и найти кучу нарушений. Вы думаете Маню, Челси, Реал, Барса и прочие более чисты? Нет, конечно, у всех куча нюансов финансовых и мелких нарушений.
Я бы сказал, что есть тройка куда более заинтересованных клубов в футболе, которым хочется потопить ПСЖ и Сити в своих интересах. Потому что Суперлига с нефтяными деньгами будет совершенно на другом уровне.
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jzx
Ответ f0rmoceft
Если Ливерпуль не выйдет в ЛЧ, а МанСити еще официально не оправдается, тогда скорее всего в Реал уйдёт
Мю легко перебьет предложение Реала, тем более если в лч выходят
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as009595@icloud.com
Ответ BeastI666I
теперь все понятно зачем эта возня и слухи. борются за новую звезду... подло
Что за глупость?
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emptinesspetr
Так в чём новость? Второе опровергает первое.
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
у Беллингема выбор: либо в клуб без ЛЧ, либо в клуб, который могут отправить в Шип, либо в мадридский Реал)) пока, выбор очевиден - это Реал.
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HI MARS
Ответ Roman
Нормально АПЛ и клубы-шакалы лиги объединились против Сити, чтобы потопить клуб. Надоело им доминация Сити, решили добавить интригу в чемпионат. Я уверен, что при желании можно докапаться до любого клуба и найти кучу нарушений. Вы думаете Маню, Челси, Реал, Барса и прочие более чисты? Нет, конечно, у всех куча нюансов финансовых и мелких нарушений.
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QWertY
Переход летом в МЮ идеальный вариант для Беллингема. По сути у дьяволов конкурентов то из АПЛ не будет на рынке, если Сити дадут бан на регистрацию новичков
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vladimir.kostrichko
Ответ f0rmoceft
Если Ливерпуль не выйдет в ЛЧ, а МанСити еще официально не оправдается, тогда скорее всего в Реал уйдёт
Очень буду рад,если он не перейдет в Ливерпуль....Уже позорна мне эта сага с ним....Ливерпуль 3-ая команда в Европе по прибыли а ведет себя в трансферах как клуб второй десятки АПЛ(вот и результаты на лицо).Нужно убрать позорное руководство и после этого думать о трансферах.
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Roman
Нормально АПЛ и клубы-шакалы лиги объединились против Сити, чтобы потопить клуб. Надоело им доминация Сити, решили добавить интригу в чемпионат. Я уверен, что при желании можно докапаться до любого клуба и найти кучу нарушений. Вы думаете Маню, Челси, Реал, Барса и прочие более чисты? Нет, конечно, у всех куча нюансов финансовых и мелких нарушений.
+16
-14
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Wekil Halylow
Ответ f0rmoceft
Если Ливерпуль не выйдет в ЛЧ, а МанСити еще официально не оправдается, тогда скорее всего в Реал уйдёт
МЮ и Арсенал тоже может его купит
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HI MARS
Ливерпуль не попадет в ЛЧ,Сити будет отправлен в чемпионшип.У Реала конкурентов не осталось
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Ебздрогыч
Деньги, отложенные на Беллингема, пойдут на адвоката
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BeastI666I
теперь все понятно зачем эта возня и слухи. борются за новую звезду... подло
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ f0rmoceft
Если Ливерпуль не выйдет в ЛЧ, а МанСити еще официально не оправдается, тогда скорее всего в Реал уйдёт
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ljolik888
Сити накажит АПЛ и создаст супер каб вместе с Барселоной , Реалом и позовут ПСЖ .
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