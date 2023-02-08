«Ман Сити» может упустить Беллингема из-за обвинений в финансовых нарушениях, хотя клуб уверен, что будет оправдан

Из-за обвинений в финансовых нарушениях « » может упустить Джуда Беллингема.

Ожидалось, что предстоящим летом «Ман Сити» продолжит перестройку, начатую перед стартом сезона, когда состав команды пополнили Эрлинг Холанд и Хулиан Альварес.

Пеп Гвардиола очень хочет освежить состав, так как считает, что некоторые игроки потеряли мотивацию после больших успехов, достигнутых в предыдущие сезоны. В частности, неопределенным остается будущее и , который этой зимой ушел в «Баварию» на правах аренды.

Как пишет The Telegraph, «Манчестер Сити» намеревался опередить «Реал» и «Ливерпуль» в борьбе за полузащитника Джуда Беллингема, в котором «горожане» видят замену для Кевина де в долгосрочной перспективе. «Ман Сити» был готов заплатить за англичанина огромную сумму.

Но новости о том, что обвинила «Ман Сити» в 115 нарушениях финансовых правил. Это ставит под угрозу возможный трансфер Беллингема и другие покупки, которые «горожане» собирались осуществить летом. «Ман Сити» уверен, что докажет свою невиновность.

Несмотря на это, угроза снятия очков или даже исключения из АПЛ ставит под вопрос любые возможные сделки, которые «Ман Сити» собирался осуществить летом.

«Реал», «Ливерпуль» и другие претенденты на Беллингема, вероятно, воспользуются этой возможностью.

При этом источники сообщают, что «Ман Сити» строит планы на летнее трансферное окно в обычном режиме. Клуб уверен, что будет оправдан.

В этом сезоне на счету Беллингема 10 голов и 5 результативных передач в 25 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.