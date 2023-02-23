У «Реала» почти нет шансов на Беллингема, так как за него хотят 150 млн евро. Приоритет «Мадрида» на лето – покупка форварда

«Реал» считает, что уступит клубу АПЛ в борьбе за .

Мадридский клуб и лично президент Флорентино Перес проявляют искренний интерес к 19-летнему полузащитнику дортмундской « ». Однако, как пишет The Athletic со ссылкой на источники, близкие к клубу, у «Реала» почти нет шансов на трансфер Беллингема из-за финансовых требований «Боруссии».

Аналогичной ситуация была в прошлом году, когда клуб не смог подписать Эрлинга Холанда, который в итоге оказался в «Манчестер Сити». «Реал» установил для себя пороговую сумму, которая гораздо ниже 150 млн евро, запрашиваемых «Боруссией», и не предложит больше нее. «Реал» ожидает, что Беллингем перейдет в клуб из .

При этом отмечается, что «Мадрид» провел неформальные переговоры с окружением Беллингема. Это «Мадрид» делает с представителями многих игроков, в которых заинтересован.

В отличие от «Ливерпуля», трансфер Беллингема не является главной целью «Реала». Учитывая, что основному нападающему клуба Кариму Бензема уже 35 лет, « » нацелен на подписание центрального нападающего или форварда, способного действовать на правом фланге.

Как добавляет The Athletic, позицию «Реала» о том, что у клуба «нет шансов», следует воспринимать со скепсисом, так как в последнее время «Мадрид» постоянно пытается отстраниться от любых трансферных слухов. Это связано с провалом сделки по переходу Килиана Мбаппе из «ПСЖ» на правах свободного агента, который считают «публичным позором». В «Реале» считают, что если все узнают об их интересе к Беллингему, это не поможет ни в переговорах с окружением игрока, ни в переговорах с «Боруссией». Источники, которые работают над сделкой по Джуду для других клубов, указывают, что «Реал» явно участвует в борьбе.

В пользу «Реала» могут сыграть хорошие отношения с «Боруссией». Клубы регулярно контактируют.

В этом сезоне на счету полузащитника 10 голов и 6 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.