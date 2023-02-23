У «Реала» почти нет шансов на Беллингема, так как за него хотят 150 млн евро. Приоритет «Мадрида» на лето – покупка форварда
«Реал» считает, что уступит клубу АПЛ в борьбе за Джуда Беллингема.
Мадридский клуб и лично президент Флорентино Перес проявляют искренний интерес к 19-летнему полузащитнику дортмундской «Боруссии». Однако, как пишет The Athletic со ссылкой на источники, близкие к клубу, у «Реала» почти нет шансов на трансфер Беллингема из-за финансовых требований «Боруссии».
Аналогичной ситуация была в прошлом году, когда клуб не смог подписать Эрлинга Холанда, который в итоге оказался в «Манчестер Сити». «Реал» установил для себя пороговую сумму, которая гораздо ниже 150 млн евро, запрашиваемых «Боруссией», и не предложит больше нее. «Реал» ожидает, что Беллингем перейдет в клуб из АПЛ.
При этом отмечается, что «Мадрид» провел неформальные переговоры с окружением Беллингема. Это «Мадрид» делает с представителями многих игроков, в которых заинтересован.
В отличие от «Ливерпуля», трансфер Беллингема не является главной целью «Реала». Учитывая, что основному нападающему клуба Кариму Бензема уже 35 лет, «Мадрид» нацелен на подписание центрального нападающего или форварда, способного действовать на правом фланге.
Как добавляет The Athletic, позицию «Реала» о том, что у клуба «нет шансов», следует воспринимать со скепсисом, так как в последнее время «Мадрид» постоянно пытается отстраниться от любых трансферных слухов. Это связано с провалом сделки по переходу Килиана Мбаппе из «ПСЖ» на правах свободного агента, который считают «публичным позором». В «Реале» считают, что если все узнают об их интересе к Беллингему, это не поможет ни в переговорах с окружением игрока, ни в переговорах с «Боруссией». Источники, которые работают над сделкой по Джуду для других клубов, указывают, что «Реал» явно участвует в борьбе.
В пользу «Реала» могут сыграть хорошие отношения с «Боруссией». Клубы регулярно контактируют.
В этом сезоне на счету полузащитника 10 голов и 6 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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В. усиление атакующей позиции, хотя поди щай найди замену Адриано-Роналдо-Ривалдо ... Бирхофф-Клинсманн-Бобич - .... Шевченко-Ребров-Леоненко- (Юран, Саленко плюс-минус для Украины или России) ... Дель Пьеро-Баджо-Тотти-Индзагги-Виери ...
вымерли как мамонты центрфорварды((
Если захочет только в Реал, то Боруссия скинет цену, но в это мало верится.
Лучше переподписать Себальоса,если он продолжит так играть,то он сможет заменить в будущем Лукиту.
Себальос, Вальверде, Камавинга, Тчуамени, Модрич (точно) Кросс (?) Хотят вернуть Браима Диаса. Плюс подтягивать кого-то из Кастильи можно. Зачем по сути Беллингем? Вот форвард нужен кровь из носа
Ливерпуль его раньше лета уже никак не купит
Нуньес пускай для начала научится стабильно попадать по воротам,а ты тут про пента-трике говоришь)