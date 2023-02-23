У «Реала» почти нет шансов на Беллингема, так как за него хотят 150 млн евро. Приоритет «Мадрида» на лето – покупка форварда

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы деньги Джуд Беллингем Футбол

«Реал» считает, что уступит клубу АПЛ в борьбе за Джуда Беллингема.

Мадридский клуб и лично президент Флорентино Перес проявляют искренний интерес к 19-летнему полузащитнику дортмундской «Боруссии». Однако, как пишет The Athletic со ссылкой на источники, близкие к клубу, у «Реала» почти нет шансов на трансфер Беллингема из-за финансовых требований «Боруссии».

Аналогичной ситуация была в прошлом году, когда клуб не смог подписать Эрлинга Холанда, который в итоге оказался в «Манчестер Сити». «Реал» установил для себя пороговую сумму, которая гораздо ниже 150 млн евро, запрашиваемых «Боруссией», и не предложит больше нее. «Реал» ожидает, что Беллингем перейдет в клуб из АПЛ.

При этом отмечается, что «Мадрид» провел неформальные переговоры с окружением Беллингема. Это «Мадрид» делает с представителями многих игроков, в которых заинтересован.

В отличие от «Ливерпуля», трансфер Беллингема не является главной целью «Реала». Учитывая, что основному нападающему клуба Кариму Бензема уже 35 лет, «Мадрид» нацелен на подписание центрального нападающего или форварда, способного действовать на правом фланге.

Как добавляет The Athletic, позицию «Реала» о том, что у клуба «нет шансов», следует воспринимать со скепсисом, так как в последнее время «Мадрид» постоянно пытается отстраниться от любых трансферных слухов. Это связано с провалом сделки по переходу Килиана Мбаппе из «ПСЖ» на правах свободного агента, который считают «публичным позором». В «Реале» считают, что если все узнают об их интересе к Беллингему, это не поможет ни в переговорах с окружением игрока, ни в переговорах с «Боруссией». Источники, которые работают над сделкой по Джуду для других клубов, указывают, что «Реал» явно участвует в борьбе.

В пользу «Реала» могут сыграть хорошие отношения с «Боруссией». Клубы регулярно контактируют.

В этом сезоне на счету полузащитника 10 голов и 6 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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36 комментариев

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ZA.RMA
Ответ иц а мэн
Не заслужил риал писать про него грамотно
и что мне сделать: заплакать может?)
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rbl11mci
Ответ Cruel Snake
Полузащита Себальос, Вальверде, Камавинга, Тчуамени, Модрич (точно) Кросс (?) Хотят вернуть Браима Диаса. Плюс подтягивать кого-то из Кастильи можно. Зачем по сути Беллингем? Вот форвард нужен кровь из носа
если клуб/сборная пытается стать лучше, 3 главных изменения:

А. руководство
Б. тренер
В. усиление атакующей позиции, хотя поди щай найди замену Адриано-Роналдо-Ривалдо ... Бирхофф-Клинсманн-Бобич - .... Шевченко-Ребров-Леоненко- (Юран, Саленко плюс-минус для Украины или России) ... Дель Пьеро-Баджо-Тотти-Индзагги-Виери ...

вымерли как мамонты центрфорварды((
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иц а мэн
Ответ ZA.RMA
а Вам на репетитора по русскому языку жалко, но живете же как-то)
Не заслужил риал писать про него грамотно
+1
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rbl11mci
Ответ Александр Мартынов
И кому же? Кроос заканчивает, Модрич еще 1 сезон вытащит, но явно тяжело будет. Тчуамени, Камавинга - опорники, Вальверде - тоже не расппасовщик. Остается только все еще сырой Себальос
Асенсио, Васкес ...
+1
-1
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rbl11mci
Ответ ZA.RMA
150 это прям много для полузащитника, хоть и такого класса…да и есть кому играть в центре, а вот форвард Реалу очень нужен
на сотку играл только Рон, в старую эпоху пожалуй только Буффон оправдал инвестиции или продажу оверпрайс от Пармы, когда овермарсов продавали за 30 нашей барсе))
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<~Inter~>
Ответ ZA.RMA
150 это прям много для полузащитника, хоть и такого класса…да и есть кому играть в центре, а вот форвард Реалу очень нужен
Энцо приобрели за 130 и очевидно, что Джуд будет стоить не меньше
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Tango442
Мбаппе создан для Реала! Нужно за него бороться… пока не утонул в шейховских долларах
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ZA.RMA
Ответ иц а мэн
Зато риалу на судей не жалко, вот такой он клуп...
а Вам на репетитора по русскому языку жалко, но живете же как-то)
+3
-1
+2
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иц а мэн
Ответ ZA.RMA
150 это прям много для полузащитника, хоть и такого класса…да и есть кому играть в центре, а вот форвард Реалу очень нужен
Зато риалу на судей не жалко, вот такой он клуп...
+1
-5
-4
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nikolozi33
Такую сумму Перес точно не заплатит. Зато будет вариант на хорошего форварда. Джуд, конечно же хорош, но не до такой степени!
0
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Александр Мартынов
Ответ ZA.RMA
150 это прям много для полузащитника, хоть и такого класса…да и есть кому играть в центре, а вот форвард Реалу очень нужен
И кому же? Кроос заканчивает, Модрич еще 1 сезон вытащит, но явно тяжело будет. Тчуамени, Камавинга - опорники, Вальверде - тоже не расппасовщик. Остается только все еще сырой Себальос
+3
-1
+2
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f0rmoceft
Все зависит от Беллингема.
Если захочет только в Реал, то Боруссия скинет цену, но в это мало верится.
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белошип
Ответ ZA.RMA
это же обычный стеб)
Ему просто + захотелось)
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Иван Шуткин
У Реала нет шансов на Дядюна, потому что он закончил карьеру))
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vcaireac
Реал живёт по средствам,плюс идёт ещё реконструкция Бернабеу,не удевительно что клуб не хочет участвовать в аукционе.
Лучше переподписать Себальоса,если он продолжит так играть,то он сможет заменить в будущем Лукиту.
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Arthas M
За 150 его никто не купит
0
-2
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Антон Фалафель
Лучше бы Осимена взяли за 120-130 миллионоа
+1
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Артем Сиргиенко
Ответ CriminalJoint62
Ливерпуль заберет Беллингема и выиграет во второй игре 0:5. Пента-трик Нуньеса
Ты уверен?
0
0
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Игорь Новиков
Фланговые защитники нужны.
+3
-3
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Дильшат Юсупов
Ответ CriminalJoint62
Ливерпуль заберет Беллингема и выиграет во второй игре 0:5. Пента-трик Нуньеса
не забудь потом сглотнуть))
0
-2
-2
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Raul Bloodworth
Если Беллингема не купят, это будет катастрофа.
+1
-4
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Cruel Snake
Полузащита

Себальос, Вальверде, Камавинга, Тчуамени, Модрич (точно) Кросс (?) Хотят вернуть Браима Диаса. Плюс подтягивать кого-то из Кастильи можно. Зачем по сути Беллингем? Вот форвард нужен кровь из носа
+7
-1
+6
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ZA.RMA
Ответ белошип
🤡 Ливерпуль его раньше лета уже никак не купит Нуньес пускай для начала научится стабильно попадать по воротам,а ты тут про пента-трике говоришь)
это же обычный стеб)
+7
-1
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белошип
Ответ CriminalJoint62
Ливерпуль заберет Беллингема и выиграет во второй игре 0:5. Пента-трик Нуньеса
🤡
Ливерпуль его раньше лета уже никак не купит
Нуньес пускай для начала научится стабильно попадать по воротам,а ты тут про пента-трике говоришь)
+2
-7
-5
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Максим Горький
Когда есть пахарь модрич, можно хоть ещё два года не брать никого в полузащиту, а вот форвард нужен. Бенз часто травмируется
0
0
0
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