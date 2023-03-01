«Реал» может купить хавбека «Сельты» Вейгу вместо Беллингема

«Реал» нашел альтернативу .

« » по-прежнему рассматривает хавбека сборной Англии как план А для усиления летом, однако « » Дортмунд просит за 19-летнего футболиста 150 миллионов евро. Кроме того, на игрока претендуют другие топ-клубы.

По информации Cadena SER, «сливочные» рассматривают подписание полузащитника «Сельты» .

В контракте 20-летнего испанца с клубом из Виго есть отступные 40 миллионов евро, но «Реал» не намерен их выплачивать и уверен в том, что сможет договориться о трансфере за меньшую сумму с включением кого-то из своих игроков сделку.

Вейга забил 8 голов и отдал 2 голевых паса в 22 матчах в этом сезоне. Подробная статистика второго бомбардира «Сельты» – здесь.

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