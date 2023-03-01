«Реал» может купить хавбека «Сельты» Вейгу вместо Беллингема
«Реал» нашел альтернативу Джуду Беллингему.
«Мадрид» по-прежнему рассматривает хавбека сборной Англии как план А для усиления летом, однако «Боруссия» Дортмунд просит за 19-летнего футболиста 150 миллионов евро. Кроме того, на игрока претендуют другие топ-клубы.
По информации Cadena SER, «сливочные» рассматривают подписание полузащитника «Сельты» Габриэля Вейги.
В контракте 20-летнего испанца с клубом из Виго есть отступные 40 миллионов евро, но «Реал» не намерен их выплачивать и уверен в том, что сможет договориться о трансфере за меньшую сумму с включением кого-то из своих игроков сделку.
Вейга забил 8 голов и отдал 2 голевых паса в 22 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Подробная статистика второго бомбардира «Сельты» – здесь.
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