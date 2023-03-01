«Реал» может купить хавбека «Сельты» Вейгу вместо Беллингема

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Сельта Ла Лига возможные трансферы Джуд Беллингем Габриэль Вейга Футбол

«Реал» нашел альтернативу Джуду Беллингему.

«Мадрид» по-прежнему рассматривает хавбека сборной Англии как план А для усиления летом, однако «Боруссия» Дортмунд просит за 19-летнего футболиста 150 миллионов евро. Кроме того, на игрока претендуют другие топ-клубы.

По информации Cadena SER, «сливочные» рассматривают подписание полузащитника «Сельты» Габриэля Вейги.

В контракте 20-летнего испанца с клубом из Виго есть отступные 40 миллионов евро, но «Реал» не намерен их выплачивать и уверен в том, что сможет договориться о трансфере за меньшую сумму с включением кого-то из своих игроков сделку.

Вейга забил 8 голов и отдал 2 голевых паса в 22 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Подробная статистика второго бомбардира «Сельты» – здесь.

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6 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Он а этом сезоне хорош. Почему бы и нет?
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Михаил Шаповалов
Вейга в этом сезоне очень хорош. Сравнение с Беллингемом ему должно быть как минимум приятно)
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ML26
Ответ tashR
чего орёшь?
Орет от того, что звездный час Барселоны в этом сезоне окончен
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tashR
Ответ Егор Колосов
Хааххахпхахах я ору купите вместо мбаппе какого-то слабого нна с суперлиги
чего орёшь?
+2
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+2
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Андрей Хенто
Потенциал у парня действительно есть, но ни разу не Беллингем, хотя кто знает, как в будущем у кого сложится карьера.
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Егор Колосов
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