«Реал» приостановил работу над летним трансфером Беллингема из-за высокой цены. К вопросу могут вернуться в 2024-м

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы деньги Джуд Беллингем Футбол

«Реал» заморозил работу по трансферу Джуда Беллингема.

Как сообщает As, хавбек должен был провести встречу с руководством «Боруссии», чтобы обсудить свое будущее, однако встреча по-прежнему не состоялась. Сообщается, что Беллингем не спешит принимать решение о своем будущем в «Боруссии», несмотря на то, что клуб рассчитывал продать полузащитника этим летом.

Кроме того, сумма сделки по Беллингему этим летом наверняка превысит 100 миллионов евро, поэтому «Реал» относится к трансферу с осторожностью. Не исключен вариант, при котором Беллингем перейдет в «Реал» летом 2024 года, когда сумма трансфера будет значительно ниже.

Отмечается, что ни «Реал», ни «Ливерпуль», который также проявляет интерес к полузащитнику «Боруссии», не делали официальных предложений.

В текущем сезоне на счету Беллингема 4 гола и 4 голевые передачи в 21 матче Бундеслиги. Его подробная статистика доступна здесь.

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38 комментариев

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Тарас Пердак
Ответ MADRiD_00
Я хочу видеть Хакими на правом фланге защиты, но шейхи так просто его не отпустят.
Только вместе с Мбаппе.
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Val Smith
Ответ Raul14
Так и Карвахаль делает в некоторых матчах. Канселу насколько я знаю, умеет играть справа и слева без разницы. И в защите неплохо действует. Универсал. А по поводу выкупа, вряд-ли баварцы используют этот пункт. 80 миллионов за 28летнего защитника слишком много, даже для Реала!
Карвахаль очень сдал, в защиту не успевает возвращаться часто и вырываться на опережение.
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EDG fan
зато Барса, которая банкрот тратит постоянно))
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Raul14
Ответ Фёдор Кузнецов
Сити бы не отдал в аренду игрока бесплатно если бы не знал о выкупе, а про игру, Карвахаль редко подключается, Кансело же почти всегда в атаке
В любом случае, если игрок окажется в Мадриде, лишним не будет.
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Игорь Новиков
Перес, может, пора перестать гоняться за Мбаппе и Беллингемом и начинать укреплять те линии, которые этого реально требуют? Девятка, фланги защиты.
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Jaxongir Shodiev
10 лет назад такой заголовок был бы забавным...
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Фёдор Кузнецов
Ответ Raul14
Так и Карвахаль делает в некоторых матчах. Канселу насколько я знаю, умеет играть справа и слева без разницы. И в защите неплохо действует. Универсал. А по поводу выкупа, вряд-ли баварцы используют этот пункт. 80 миллионов за 28летнего защитника слишком много, даже для Реала!
Сити бы не отдал в аренду игрока бесплатно если бы не знал о выкупе, а про игру, Карвахаль редко подключается, Кансело же почти всегда в атаке
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Николай Щикотихин
Ответ TheFrosty
А давно третий мадридский превратился в нищенский клуб? Какой последний дорогой трансфер? Азар? Немудрено что Ла лига в таком упадке. И лучше не будет.
Чуамени 80млн не?
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Raul14
Ответ Фёдор Кузнецов
Во первых у Баварии право выкупа, которое они скорее всего используют, а во вторых повторюсь не подходит функционально, у Реала крайки обороны редко идут в атаку, Канселу же защитник лишь формально, чаще он находится в атаке
Так и Карвахаль делает в некоторых матчах. Канселу насколько я знаю, умеет играть справа и слева без разницы. И в защите неплохо действует. Универсал.
А по поводу выкупа, вряд-ли баварцы используют этот пункт. 80 миллионов за 28летнего защитника слишком много, даже для Реала!
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Raul14
Ответ Кино Музыка
Грамотно. Играть в Реале это честь, а не выкачивание бабла. Хватит Азара. Надеюсь, Барса поведет себя так же. Охотникам за деньгами лучше работать с клубами рангом ниже.
Согласен! В отличии от ШейхАПЛ, ЛаЛига не насыпана нефтидолларами) Так сказать чиста как вода)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Raul14
Почему же? Трансферу могут помешать только его возраст (будет 29) и ценник (80млн) Не думаю что Пеп снова захочет видеть его в составе МС, учитывая плохие отношения с игроком.
Во первых у Баварии право выкупа, которое они скорее всего используют, а во вторых повторюсь не подходит функционально, у Реала крайки обороны редко идут в атаку, Канселу же защитник лишь формально, чаще он находится в атаке
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Raul14
Ответ Фёдор Кузнецов
Канселу никто Реалу не продаст,да и функционал не тот
Почему же? Трансферу могут помешать только его возраст (будет 29) и ценник (80млн) Не думаю что Пеп снова захочет видеть его в составе МС, учитывая плохие отношения с игроком.
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sports!
Ответ Ophiomorph
Как же это надоело. Каждый год экономят, чтобы купить какую-то звезду, а в итоге никого не покупают вообще.
после Азара у Переса нет желания обжигаться снова
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Golden Valley
Мы больше никогда не увидим нового галактикоса от реала
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Фёдор Кузнецов
Ответ Graf_007
Да-да именно из-за высокой цены. Джуд это сердце Ливерпуля, диспетчер Ливерпуля. Всем давно понятно кого он выберет.
Вместе с Ливерпулем будет Лигу Конференций брать
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MADRiD_00
Ответ Raul14
Я вообще не волнуюсь за центр поля. Вальверде, Камавинга, Себальос, Тчуамени еще если Браим вернётся, линия полузащиты будет укомплектована. Меня волнует позиция девятки и защита. Выгнать хрусталя Менди и подписать за Франом еще одного ЛЗ. На правый фланг подписать Канселу, игрок очень опытный и полезный.(Но за 80 лимонов вряд-ли)
Я хочу видеть Хакими на правом фланге защиты, но шейхи так просто его не отпустят.
+6
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Фёдор Кузнецов
Ответ Raul14
Я вообще не волнуюсь за центр поля. Вальверде, Камавинга, Себальос, Тчуамени еще если Браим вернётся, линия полузащиты будет укомплектована. Меня волнует позиция девятки и защита. Выгнать хрусталя Менди и подписать за Франом еще одного ЛЗ. На правый фланг подписать Канселу, игрок очень опытный и полезный.(Но за 80 лимонов вряд-ли)
Канселу никто Реалу не продаст,да и функционал не тот
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Ноно Гомес
Челси не спать....
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Cevin Cigan
Ответ Graf_007
Да-да именно из-за высокой цены. Джуд это сердце Ливерпуля, диспетчер Ливерпуля. Всем давно понятно кого он выберет.
Да и хрен с Джудом и Ливерпулем! Не хочет не надо,да и чем он лучше нашего Вальверде???
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TheFrosty
А давно третий мадридский превратился в нищенский клуб? Какой последний дорогой трансфер? Азар?
Немудрено что Ла лига в таком упадке. И лучше не будет.
+1
-5
-4
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Raul14
Я вообще не волнуюсь за центр поля. Вальверде, Камавинга, Себальос, Тчуамени еще если Браим вернётся, линия полузащиты будет укомплектована. Меня волнует позиция девятки и защита.
Выгнать хрусталя Менди и подписать за Франом еще одного ЛЗ.
На правый фланг подписать Канселу, игрок очень опытный и полезный.(Но за 80 лимонов вряд-ли)
+10
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+10
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Кино Музыка
Грамотно. Играть в Реале это честь, а не выкачивание бабла. Хватит Азара. Надеюсь, Барса поведет себя так же. Охотникам за деньгами лучше работать с клубами рангом ниже.
+3
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Homelender_666
Ответ иц а мэн
Мда, стыдно за нищуков из риала
🤡
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L A
Ответ Pedri
В 2024 году он уже в Челси!!!
А Энцо зачем взяли ?
0
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Graf_007
Да-да именно из-за высокой цены. Джуд это сердце Ливерпуля, диспетчер Ливерпуля. Всем давно понятно кого он выберет.
+3
-9
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