«Реал» приостановил работу над летним трансфером Беллингема из-за высокой цены. К вопросу могут вернуться в 2024-м

« » заморозил работу по трансферу .

Как сообщает As, хавбек должен был провести встречу с руководством « », чтобы обсудить свое будущее, однако встреча по-прежнему не состоялась. Сообщается, что Беллингем не спешит принимать решение о своем будущем в «Боруссии», несмотря на то, что клуб рассчитывал продать полузащитника этим летом.

Кроме того, сумма сделки по Беллингему этим летом наверняка превысит 100 миллионов евро, поэтому «Реал» относится к трансферу с осторожностью. Не исключен вариант, при котором Беллингем перейдет в «Реал» летом 2024 года, когда сумма трансфера будет значительно ниже.

Отмечается, что ни «Реал», ни «Ливерпуль», который также проявляет интерес к полузащитнику «Боруссии», не делали официальных предложений.

В текущем сезоне на счету Беллингема 4 гола и 4 голевые передачи в 21 матче Бундеслиги. Его подробная статистика доступна здесь.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков