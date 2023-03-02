«Реал» приостановил работу над летним трансфером Беллингема из-за высокой цены. К вопросу могут вернуться в 2024-м
«Реал» заморозил работу по трансферу Джуда Беллингема.
Как сообщает As, хавбек должен был провести встречу с руководством «Боруссии», чтобы обсудить свое будущее, однако встреча по-прежнему не состоялась. Сообщается, что Беллингем не спешит принимать решение о своем будущем в «Боруссии», несмотря на то, что клуб рассчитывал продать полузащитника этим летом.
Кроме того, сумма сделки по Беллингему этим летом наверняка превысит 100 миллионов евро, поэтому «Реал» относится к трансферу с осторожностью. Не исключен вариант, при котором Беллингем перейдет в «Реал» летом 2024 года, когда сумма трансфера будет значительно ниже.
Отмечается, что ни «Реал», ни «Ливерпуль», который также проявляет интерес к полузащитнику «Боруссии», не делали официальных предложений.
В текущем сезоне на счету Беллингема 4 гола и 4 голевые передачи в 21 матче Бундеслиги. Его подробная статистика доступна здесь.
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А по поводу выкупа, вряд-ли баварцы используют этот пункт. 80 миллионов за 28летнего защитника слишком много, даже для Реала!
Немудрено что Ла лига в таком упадке. И лучше не будет.
Выгнать хрусталя Менди и подписать за Франом еще одного ЛЗ.
На правый фланг подписать Канселу, игрок очень опытный и полезный.(Но за 80 лимонов вряд-ли)